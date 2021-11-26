ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО

ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО - мо­рен­ное озе­ро в Рос­сии , в Яро­слав­ской области.

Площадь 50,8 км2, глу­би­на до 25 м. Фор­ма ок­руг­лая, бе­ре­га низ­мен­ные, за­бо­ло­чен­ные. Пи­та­ние пре­имущественно сне­го­вое. Раз­мах ко­ле­ба­ний уров­ня 1,3 м. За­мер­за­ет в но­яб­ре, вскры­ва­ет­ся в ап­ре­ле. Впа­да­ет реку Тру­беж, вы­те­ка­ет река Нерль [под названием Век­са (Пле­ще­ев­ская)]. Ры­бо­лов­ст­во. На восточном бе­ре­гу - город Пе­ре­славль-За­лес­ский.

В конце I - начале II тысячелетия н.э. на­зы­ва­лось Кле­щи­но озе­ро. Его по­бе­ре­жье бы­ло за­се­ле­но восточными сла­вя­на­ми и уг­ро-фин­ски­ми на­ро­да­ми, в том числе ме­рей.

По бе­ре­гам Плещеева озера ис­сле­до­ва­ны мно­го­численные па­мят­ни­ки ар­хео­ло­гии, в том числе на северном по­бе­ре­жье озе­ра - Кле­щин­ский ар­хео­ло­гический ком­плекс (смотрите в статье Пе­ре­славль-За­лес­ский ). Близ не­го на бе­ре­гу Плещеева озера на­хо­дит­ся Си­ний ка­мень (ва­лун лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния мас­сой до 12 т).

В 1691-1692 годах на бе­ре­гу Плещеева озера, в селе Весь­ко­во, дей­ст­во­ва­ла ор­га­ни­зо­ван­ная ца­рём Пет­ром I верфь, на ко­то­рой по­строе­ны ко­раб­ли так называемой по­теш­ной фло­ти­лии, став­шей пра­ро­ди­тель­ни­цей российского во­енно-морского фло­та. Плещеево озеро - основной объ­ект национального пар­ка Пле­щее­во озе­ро.

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