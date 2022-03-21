Основатель русского масонства – генерал-аншеф Джеймс Кейт Тема масонства в России остаётся загадочной и в наши дни На чтение: 3 минуты

Тема масонства в России остаётся загадочной и в наши дни. И это не удивительно, ведь вольные каменщики не собираются раскрывать своих тайн. Сама историческая родина масонства неизвестна. Хотя само слово «масон» (каменщик) французского происхождения, первые регулярные масонские ложи появились, по всей видимости, в Англии. Ну а сами вольные каменщики считают, что появилось масонство во время строительства Соломонова храма. Возникновение масонства также связывается с эпохой тамплиеров.

Масла в огонь подлил известный писатель Виктор Пелевин. В одном из последних своих романов «Лампа Мафусаила» он отвёл основную роль английским масонам, которые схлестнулись в противоборстве с современными российскими «чекистами» (так автор называет сотрудников спецслужб). По всей видимости, перед тем, как написать свой роман, писатель уделил немало времени изучению истории масонства в России.

Вполне возможно, что первые масоны появились в России ещё при Петре I. Соратники великого государя Патрик Гордон и Франц Лефорт считаются масонами, хотя тому нет никаких доказательств.

Первое документальное упоминание о существовании масонской ложи в России относится к 1731 году в связи с назначением Великой ложей Англии капитана Джона Филипса провинциальным гроссмейстером для России. Через десять лет новым гроссмейстером в России становится другой уроженец Великобритании, генерал-аншеф Кейт.

Джеймс Френсис Эдуард Кейт родился в деревне Инверюги под Абердином. Он был младшим отпрыском шотландского аристократического рода. Семейство Кейтов было в родстве со Стюартами, старшие представители семейства носили титул Графов-Маршалов Шотландии. В 1715-16 и в 1719 годах Джеймс Кейт вместе со старшим братом Джорджем участвовал в восстаниях якобитов, приверженцев представителей мужской линии династии Стюартов. После поражения восстания Кейту пришлось бежать из страны гор и озёр. Любопытно, что ещё в июне 1717 года молодой Кейт встретился в Париже с Петром I и предложил ему свою шпагу. Однако, по неизвестным причинам, в тот момент молодой шотландец не был принят на русскую службу.

После 1719 года Кейт служил королю Испании. Однако молодой протестант не очень комфортно чувствовал себя в католической стране. В 1728 году Джордж Кейт был принят на русскую службу в чине генерал-майора. В России шотландский аристократ сделал головокружительную карьеру. Вскоре «Яков Вилимович» Кейт дослужился до генерал-поручика, а потом и до генерал-аншефа. В 1734 году Кейт успешно командовал войсками в войне за Польское наследство, в следующем году под началом Петра Ласси участвовал в походе 20-тысячного русского корпуса на Рейн. В 1738 году в ходе русско-турецкой войны успешно штурмовал Очаков под началом Миниха. С 1738 по 1741 годы служил наместником в Малороссии, с 1740 года – исполнял обязанности малороссийского гетмана.

На этом факты заканчиваются и начинаются загадки. В 1740 году Кейт побывал в Лондоне. По всей видимости, именно в это время Великая ложа Англии назначила его гроссмейстером для России. Имеются сведения, что ещё в 1732-1734 годах генерал принимал активнейшее участие в деятельности масонской ложи в нашей стране. О деятельности масонов в России этого времени до нас сохранилось совсем немного сведений. Один из самых знаменитых масонов России – поэт Иван Елагин – описывал в своих воспоминаниях собрания тайной организации. По его словам, многие молодые масоны приходили на встречи только для того, чтобы «при торжественной вечере за трапезой несогласным воплем непонятные реветь песни и на счёт ближнего хорошим упиваться вином…» Сам Елагин признавался, что вступил в масонскую ложу для того, чтобы «через братство достать в вельможах покровителей и друзей» . В обществе ходили лишь смутные и противоречивые слухи о таинственных ритуалах, символике и тайных знаках масонства, о степени посвящения в различные тайны – то есть, «градусы» вольных каменщиков.

28 июля 1741 года Швеция объявила России войну. Генерал-аншеф Джеймс Кейт отправился к театру военных действий – крепости Вильманстранд. После успешного штурма крепости Кейт возвратился в Петербург для совещания по поводу дальнейших операций. Вскоре после этого, 25 ноября 1741 года, в Петербурге произошёл дворцовый переворот. 31-летняя дочь Петра Елизавета свергла с престола малолетнего императора Иоанна Антоновича и его мать, правительницу Анну Леопольдовну. Трудно переоценить последствия этого события. Наиболее могущественные люди предыдущего правления – Миних, Лёвенвольде и Остерман, были сосланы в Сибирь, среди министров появились новые лица – Бестужев, Шуваловы. По мнению некоторых историков, новая императрица Елизавета избавила Россию от засилья иностранцев. Существует версия, что в перевороте ноября 1741 года активно участвовали русские масоны. Руководил ими, как мы знаем, гроссмейстер Кейт. Доподлинно неизвестно об участии генерала в свержении Брауншвейгской династии, однако через год после переворота Джеймс Кейт получил от императрицы Елизаветы две высших награды России – орден Андрея Первозванного и орден Александра Невского. Символично и то, что святой Андрей также считается и покровителем Шотландии – родины генерала Кейта. А высший орден Российской империи появился весьма скоро после основания шотландского ордена Чертополоха, имевшего в основе также Андреевский крест.

В 1747 году началась опала прославленного полководца. « Кейту очень хотелось получить место начальника русского отряда, об отправлении которого на Рейн шли переговоры в 1747 и 1748 гг., но ему предпочтен был князь Репнин. В Военной коллегии имел большое значение С. Ф. Апраксин, впоследствии фельдмаршал; он лично был нерасположен к Кейту и Военная коллегия сделала ему несколько неприятных для него замечаний. Кроме того, граф А. П. Бестужев-Рюмин, не вполне довольный действиями Кейта в Швеции, склонил императрицу отказать старшему брату Кейта в разрешении поселиться в России », – так об этом сообщает Русский биографический словарь. Что касается того, насколько деятельность генерала в ложе вольных каменщиков повлияла на его опалу, это также неизвестно.

Из России Кейт отправился в Берлин, где поступил на службу к прусскому королю Фридриху II. Король-философ сам был масоном, ещё до воцарения втайне от отца oн вcтупил в лoжу вольных каменщиков и пoднялcя дo cтeпeни мacтepa, a пocлe кopoнoвaния ocнoвaл cвoю лoжу «Tpи глoбуca». Фридрих II сделал Кейта фельдмаршалом и своим личным наставником. Джеймс Кейт погиб в битве при Хофкирхе в 1758 году во время Семилетней войны.

Тело Кейта не оставили в покое. Спустя полгода после битвы останки военачальника были перевезены из Хофкирхе в Потсдам и перезахоронены в прусском пантеоне гарнизонной церкви. В 1873 году тело полководца было эксгумировано. Гроб был вскрыт в присутствии художника Адольфа фон Менцеля. Выяснилось, что останки Кейта мумифицировались. Менцель зарисовал мумию Кейта с натуры. В 1945 году гарнизонная крепость Потсдама подверглась разрушениям при бомбардировке. Через 4 года захоронения гарнизонной церкви были размещены в братской Гарнизонной могиле.

Выдающийся полководец своего времени Джеймс Кейт сыграл важную роль в истории нашей страны, даже если судить по тому, что мы о нём знаем. Но возможно, что многое нам ещё не известно, и, найдись в архиве какой-нибудь интересный документ, и роль шотландца в бурных событиях XVIII века может быть пересмотрена.