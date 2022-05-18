О двух ипостасях основоположника русской военной теории генералиссимуса Александра Васильевича Суворова В этот день, 18 мая 1800 года, не стало человека, имя которого известно всему миру На чтение: 3 минуты

В этот день, 18 мая 1800 года, не стало человека, имя которого известно всему миру.

Генерал-фельдмаршал, генералиссимус, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам , а также семи иностранных наград, В 1789 году высочайшим повелением он получил графское достоинство с названием Рымникский, а в 1799 году – титул князя Италийского графа Суворова-Рымникского.

Великий полководец и стратег, выдающийся мыслитель, собравший большую библиотеку, в том числе, из книг известных философов того времени, обладатель наивысших государственных наград, должностей и военных званий, служилый человек, никогда не ставивший свои интересы выше интересов Отечества.

За всю свою карьеру полководца Суворов не проиграл ни одного сражения, неоднократно наголову разбивал значительно превосходящие по численности силы противника. Всего дал более 60 сражений и боёв. Известен своей заботой о солдатах, в том числе участием в разработке новой практичной полевой униформы, на смену униформе «на прусский манер».

Остались две поразительные по простоте исторические надписи: одна на московском доме – «Здесь жил великий Суворов», другая на его могиле в Санкт-Петербурге – «Здесь лежит Суворов». Простота пути от «жил» до «лежит» столь же показательна, как отрывистый стиль его литературной речи, в том числе и в известной всем книге «Наука побеждать». В ней величайший русский полководец предстает не только гениальным военачальником, но и великой личностью.

Суворовская «Наука побеждать» относится к самым известным и значимым книгам не только отечественной, но и мировой военной культуры. Аналогов ей нет ни в одной армии мира. Труд великого русского полководца в своей философской основе исключительно точно отражает христианские нравственные истоки русского воинства и воинского духа. Именно они рождали суворовских «чудо-витязей», «чудо-богатырей» офицеров и солдат для победных сражений во славу Веры и Отечества.

При всей такой знаковой военной ипостаси, Суворов был знатоком и регентом в деле церковного пения, набожным и верным Церкви христианин, большую часть своей жизни проведшим в аскезе и самоограничении, мечтавшим окончить свою жизнь в монастырской обители.

Описание его военных побед может занять много томов, но спустя столетия пришло время говорить о Суворове, как о необычной личности, самобытном мыслителе и высокообразованном человеке, о несносном для современников «чудаке». А главное, как о духовном подвижнике, святом праведном воине.

При изучении отечественной истории возникает мысль: есть ли некая связь между деяниями русских полководцев на военном поприще и их истовой верой в Бога? Вдумчивое знакомство с их жизненными устоями позволяет увидеть, насколько православная вера содействовала их ратным успехам. Не подлежит сомнению одно - православная вера формировала нравственные идеалы и наложила свой отпечаток на характер военных деятелей.

Надо отметить, что имя Александра Суворова было уважаемо в народе во все времена в том числе и потому, что служба Богу и Отечеству была для него единым и неразрывным понятием. Издавна повелось на Руси, что защита Отечества отождествлялась с защитой Православия.

Вот, что пишет в своей книге «Вера и верность» историк, писатель Анатолий Григорьев.

« По мере своих сил он (Суворов) познавал Бога, покорял ему свою волю и сердце, исполнял христианские заповеди и с любовью внимал духовным пастырям, укреплявших его в вере и нравственности. Он стремился творить добро и избегать зла. Вот в чём секрет его успеха.

Именно свой верой и преданностью Отечеству был велик русский солдат. В вере черпал он несокрушимую силу, на вере основывалась его необыкновенная стойкость в бою. Лучшие военачальники всегда опирались на нравственные качества русского воина. Александр Васильевич Суворов мог смело сказать: «Братцы! Вы богатыри! Неприятель от вас дрожит! Вы русские!» - и сердца солдат наполнялись гордостью от этих слов. А девизы, ставшие непреложными истинами для российского воина «русские на сдаются» или «русские не отступают», или «отступления не будет» возбуждали духовное достоинство воинов. Суворов старался воздействовать на душу солдата, обращаясь к православным истинам. Именно вера пробуждала в солдатах благородные чувства, без которых душа черствеет в жестокостях войны. И в становлении самого полководца церковность была на первом месте - с малых лет он отличался набожностью и благочестием, любил размышлять над Библией, изучил в совершенстве все церковные службы ».

Трудно на первый взгляд совместить такие понятия, как поле боя и святость, жесткость и праведность, управление войском и архипастырское руководство, война и духовное делание, и даже – придворную светскую жизнь и суворовское неповторимо-величественное «юродство».

Получается необычная картина жизненного пути от простого служащего Родине офицера, до великого полководца и отчасти политика, до видения его в понимании современников неким святым праведником. Истинным, в том числе и в духовном смысле «отцом солдатам».

Это духовное подвижничество Суворова в то время виделось естественным проявлением личности полководца. Наше время придаёт его жизни в этой ипостаси более глубокие смыслы.

Издревле было так, что в самые тяжёлые периоды, которые приходилось переживать России за свою многовековую историю, всегда появлялись люди, которые словно духовные путеводные звезды подсказывали соотечественникам единственно правильное направление, которое могло привести к решению тех или иных проблем. Будучи выдающимися личностями, они становились примерами для подражания, образцами нравственного идеала. Среди таких подвижников Духа ярко сияет на скрижалях отечественной истории имя благоверного князя, генералиссимуса Александра Суворова.

Великий русский полководец, генералиссимус свершал такие деяния, которые не были под силу большинству, и среди людей прославили его как не знавшего поражений воина, сумевшего побеждать там, где это казалось совершенно невозможным. Архистратиг, он обладал качествами выдающегося организатора, уникальным аналитическим умом, умел находить единственно правильные решения в тех случаях, когда выхода, как казалось окружающим, уже почти не было. Его жизнь была полна реальных, но в то же время необъяснимых свершений, событий и достижений, высочайших по уровню и результатам, вызывавших удивление у современников. Зачастую практически – чудес.

Он сам неустанно всю свою жизнь утверждал, как настоящий христианин, что все происходившее с ним было по воле Божией, и повторял многократно: «Молись Богу! От Него победа!».

В сознании же народа тогда укрепилась мысль, что благоверный князь Александр Суворов чудесами своими является помощником в устранении неожиданных невзгод, в удачном сохранении жизни на поле боя или в плену, спасении при несчастии или стихийном бедствии, в решении накопившихся почти неразрешимых проблем, а для гонимых за веру Христову – в противостоянии нечестивым. Чтобы не пасть духом в самые важные моменты жизни можно обратиться к его незримой поддержке.

В России еще с конца XVIII столетия стали появляться разного рода воспоминания, рассказы, сказания, песни, стихи и даже былины, связанные с именем Суворова. Некоторые из них имели характер сочинений, связанных с героическими победами благоверного князя в сражениях, когда он командовал войсками. Некоторые описывали события в образной форме, в них можно встретить элементы пересказа чудес.

Говорить о чудесах, связанных с именем полководца непросто, но бесспорно его безукоризненное почитание православной веры, за бескомпромиссное стояние за неё и Отечество, которые видели окружающие.

Не случайно появилось подхваченное миллионами почитателей и последователей словосочетание «Суворовское чудо». Есть немало свидетельств именно чудес, о которых рассказано в различных литературных источниках, связанных с именем полководца, имеющих историческую основу, и зачастую подтвержденных точными источниками

Известны и чудеса спасения полководца на поле боя, сесть свидетельства и того, что одно только появление Александра Васильевича на поле брани, делало возможным именно победный исход сражения. Он и солдат своих вдохновлял в ходе боя на свершение победных чудес. Сила его молитв тоже была велика. Ему были доступны не только уникальность предвидения событий и их исхода, но и необычайная прозорливость.

В войсках ходили различные рассказы о том, как Силы Небесные сохраняли Суворова от гибели, в тои числе, и от покушений на его жизнь убийцами, подосланными врагами. Считается достоверной история, когда в Александрии, в доме одного маркиза, у которого полководец квартировал, был дан обед с его участием. Повар, видимо, был подкуплен французами. Суворову поднесли блюдо. Но он молча, долго и пристально посмотрел в глаза создателю страшного яства. Тот немедленно вышел со своим варевом. Затем только одному Суворову подали десерт – мороженое. Полководец не стал есть и его, заметив – «нас этим не удивить. Мы из земли мороженой, но с теплыми сердцами».

Современникам духовное подвижничество Суворова виделось естественным проявлением личности полководца. Наше время придаёт его жизни в этой ипостаси более глубокие смыслы.

Ранее опубликовано в газете «Красная звезда»

Обложка: Ваганов Александр Григорьевич «Переход Суворова через Альпы» 2018 г. Холст, масло. 150х200