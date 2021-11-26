ЛЕЩИНСКИЙ СТАНИСЛАВ

ЛЕЩИНСКИЙ (Ле­щинь­ский) СТАНИСЛАВ - польский король.

В 1704-1709 и 1733-1736 годах. Из ари­сто­кра­тической ве­ли­ко­поль­ской се­мьи. С 1699 года по­знан­ский вое­во­да, во вре­мя Северной вой­ны 1700-1721 годов сто­рон­ник шведского ко­ро­ля Кар­ла XII, по его про­тек­ции по­сле смер­ти Ав­гу­ста II Силь­но­го 12.7.1704 года из­бран польским ко­ро­лём. По­сле по­ра­же­ния шве­дов в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года был вы­нуж­ден уе­хать из Поль­ши, несколько лет жил в По­ме­ра­нии и Тур­ции. В 1725 году вы­дал свою дочь Ма­рию за французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XV .

В 1733 году при его со­дей­ст­вии по­втор­но из­бран на польский пре­стол. Часть шлях­ты, не­со­глас­ная с этим ре­ше­ни­ем, соз­да­ла кон­фе­де­ра­цию и при ди­пло­ма­тической по­мо­щи Рос­сии и Ав­ст­рии воз­ве­ла на польский пре­стол сак­сон­ско­го кур­фюр­ста Ав­гу­ста III. Лещинский вновь был из­гнан из Поль­ши. В ре­зуль­та­те вой­ны за Поль­ское на­след­ст­во вы­ну­ж­ден был от­ка­зать­ся от пре­тен­зий на польский трон (26.1.1736 года); окон­ча­тель­но от­ре­че­ние оформ­ле­но Вен­ским мир­ным до­го­во­ром 1738 года, но Лещинский по­жиз­нен­но со­хра­нял ти­тул польского ко­ро­ля. В свя­зи со сдел­кой ме­ж­ду Лю­до­ви­ком XV и бу­ду­щим им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Фран­цем I Сте­фа­ном в 1736 году воз­ве­дён на пре­стол Ло­та­рин­гии и гер­цог­ст­ва Бар.

Ме­це­нат, спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию ар­хи­тек­ту­ры, ос­но­вал в 1750 году в Нан­си Ака­де­мию Ста­ни­сла­ва (Ко­ро­лев­ское об-во на­ук и изящ­ных ис­кусств) и ка­дет­скую во­енную шко­лу в Лю­не­ви­ле; ав­тор не­сколь­ких по­ли­тических и фи­лософских трак­та­тов, в ко­то­рых под­верг кри­ти­ке сис­те­му управ­ле­ния в Ре­чи По­спо­ли­той. По­сле его смер­ти Ло­та­рин­гия бы­ла при­сое­ди­не­на к Фран­ции.