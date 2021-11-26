ДОЛГОРУКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - князь, русский государственный и военный деятель, дипломат; боярин (1648 год), ближний боярин (1662 год).

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых , отец М. Ю. Дол­го­ру­ко­ва. На­чал при­двор­ную служ­бу столь­ни­ком ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (1627 года). Был осо­бен­но бли­зок к ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу. Первым бра­ком был же­нат на Еле­не Ва­силь­ев­не Мо­ро­зо­вой [? – 25.06(05.07).1666 годы], тёт­ке цар­ско­го вос­пи­та­те­ля и фа­во­ри­та боя­ри­на Б. И. Мо­ро­зо­ва.

Вое­во­да в Ве­нё­ве (1643-1644 годы) и Пу­тив­ле (1646-1647 годы). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Зем­ско­го со­бо­ра 1648-1649 годов и в со­став­ле­нии Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года. Воз­глав­лял при­ка­зы : Сы­ск­ной (1648-1654 годы, 1676-1680 годы), Пуш­кар­ский (1650-1654 годы, 1656-1661 годы, 1677 год), Ка­зан­ско­го двор­ца (1661-1670 годы), Стре­лец­кий (1676-1682 годы), Хлеб­ный (1676-1680 годы), Ус­тюж­скую чет­верть (1676-1680 годы), Счёт­ный (1677-1678 годы), Дои­моч­ный и Де­неж­но­го сбо­ра (1681-1682 годы).

В русско-­польскую вой­ну 1654-1667 годов от­прав­лен со сто­ро­же­вым пол­ком в Брянск, уча­ст­во­вал во взя­тии Мсти­слав­ля и Шкло­ва, от­ли­чил­ся при взя­тии Дуб­ров­ны. В 1658 году на­прав­лен вое­во­дой в Минск, воз­гла­вил все московские вой­ска, дей­ст­во­вав­шие в Бе­ло­рус­сии, 11(21) октября у села Вер­ки раз­гро­мил и пле­нил гет­ма­на В. К. Гон­сев­ско­го. В 1659 году уча­ст­во­вал в от­ра­же­нии на­па­де­ний крым­ских та­тар. В 1660 году по­слан вое­во­дой в Мо­ги­лёв, в сентябре/октябре то­го же го­да раз­гро­мил вой­ска гет­ма­на П. Са­пе­ги у села Гу­ба­ре­во под Мо­ги­лё­вом, в октябре вновь от­ра­зил ата­ку поль­ско-ли­товских сил и со­хра­нил вой­ско бла­го­да­ря уме­лым дей­ст­ви­ям и по­мо­щи вое­во­ды князя И. А. Хо­ван­ско­го.

Не­од­но­крат­но вёл пе­ре­го­во­ры с по­сла­ми Ре­чи По­спо­ли­той (1664, 1671, 1674 годы), а так­же Анг­лии (1664 год), Шве­ции (1673 год) и других стран. Под­дер­жи­вал цер­ков­ную ре­фор­му пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, од­на­ко во вре­мя рас­смот­ре­ния де­ла пат­ри­ар­ха (1659-1664 годов) вы­сту­пил на сто­ро­не ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. В 1670 году же­нил­ся вторым бра­ком на внуч­ке князя Д. М. По­жар­ско­го - Ев­до­кии Пет­ров­не [? – 16(26).03.1671 годы]. В 1670-1671 годах воз­гла­вил пра­ви­тельственные вой­ска, на­прав­лен­ные для по­дав­ле­ния Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов в рай­он Ар­за­ма­са и Ниж­не­го Нов­го­ро­да, су­мел за­нять Тем­ни­ков и Крас­но­сло­бодск, а за­тем раз­бить вос­став­ших под Сим­бир­ском.

В 1676 году царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич пе­ред смер­тью на­зна­чил его опе­ку­ном сы­на - бу­ду­ще­го ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча, но фак­ти­че­ски опе­ку осу­ще­ст­в­лял сын Долгорукова - Ми­ха­ил, яв­ляв­ший­ся дру­гом Фё­до­ра. Жё­ст­кое управ­ле­ние Долгорукова и его сы­на стрель­ца­ми во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ло Стре­лец­ко­му вос­ста­нию 1682 года, во вре­мя ко­то­ро­го Долгоруков был убит.