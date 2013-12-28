Смерть Александра I Российский император неожиданно умер в Таганроге. На чтение: 5 минут

«ВСЮ ЖИЗНЬ СВОЮ ПРОВЕЛ В ДОРОГЕ, ПРОСТЫЛ И УМЕР В ТАГАНРОГЕ»

Эпитафия А.С. Пушкина

1 сентября 1825 г. Александр выехал на юг, намереваясь посетить там военные поселения, Крым и Кавказ (поездка предпринималась под предлогом поправления здоровья императрицы). 14 сентября царь был уже в Таганроге. Через 9 дней туда приехала Елизавета Алексеевна. С нею Александр посетил Азов и устье Дона, а 20 октября отправился в Крым, где посетил Симферополь, Алупку, Ливадию, Ялту, Балаклаву, Севастополь, Бахчисарай, Евпаторию. 27 октября на пути из Балаклавы в Георгиевский монастырь царь сильно простудился, ибо ехал верхом в одном мундире при сыром, пронизывающем ветре. 5 ноября он возвратился в Таганрог уже тяжелобольным, о чем написал своей матери в Петербург. Лейб-медики констатировали лихорадку. Ранее в Таганрог прибыл начальник южных военных поселений граф И.О. Витт с докладом о состоянии поселений и с новым доносом на тайное общество. Витт возглавлял также и систему политического сыска на юге России и через своего агента А.К. Бошняка получил сведения о существовании Южного общества декабристов. В доносе Витта значились имена некоторых из членов тайного общества, в том числе и его руководителя П.И. Пестеля. Еще до своей поездки в Крым Александр вызвал в Таганрог Аракчеева, но тот не приехал в виду постигшего его несчастья (убийства дворовыми людьми его любовницы Настасьи Минкиной).

7 ноября болезнь императора обострилась. В Петербург и Варшаву были отправлены тревожные бюллетени о состоянии его здоровья. 9 ноября наступило временное облегчение. 10 ноября Александр отдал приказ арестовать выявленных членов тайной организации. Это было последнее распоряжение Александра: вскоре он окончательно слег, и все дело по раскрытию тайной организации и аресту ее членов взял на себя начальник Главного штаба, находившийся при Александре в Таганроге, И.И. Дибич. Приступы болезни царя делались все сильнее и продолжительнее. 14 ноября царь впал в беспамятство. Врачебный консилиум установил, что надежд на выздоровление нет. В бреду Александр несколько раз повторял по адресу заговорщиков: «Чудовища! Неблагодарные!» 16 ноября царь «впал в летаргический сон», который сменился в последующие дни конвульсиями и агонией. 19 ноября в 11 часов утра он скончался.

Неожиданная смерть Александра I, ранее почти никогда не болевшего, отличавшегося отменным здоровьем, еще не старого (ему не было и 48 лет), породила слухи и легенды. Фантастические рассказы о таганрогских событиях появились в начале 1826 г. в зарубежных газетах. В дальнейшем среди многочисленных слухов наиболее широкое распространение получила легенда о «таинственном старце Федоре Кузьмиче», под именем которого долгие годы (до 1864 года) якобы скрывался император Александр I. Легенда породила обширную литературу, включая и известную повесть Л. Н. Толстого «Записки Федора Кузьмича».

Русская старина

ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ I

Памятник Александру I установлен в Таганроге в 1831 году, напротив Греческого монастыря, в котором проходило отпевание государя. Это единственный памятник Александру в России. Скульптор - некогда ученик Таганрогской гимназии Мартос, автор памятников Дюку де Ришелье в Одессе и Минину и Пожарскому на Красной площади. Бронзовая фигура императора во весь рост была задрапирована простым плащом, из-под которого был виден генеральский мундир. Одной рукой царь поддерживал эфес шпаги, в другой держал свиток - свод законов. Нога Александра Освободителя попирала извивающееся тело змеи, символизируя победу над Наполеоном. Портретным сходством отличалось лицо императора, а расположившиеся у его ног крылатые ангелы указывали на ангельский характер Александра I. В 20-м году памятник снесли как символ поверженного царизма. Некоторое время фигура стояла забитая досками на площади, а потом ее увезли в Ростов на переплавку. Памятник восстановлен к 300-летию Таганрога. Копию изготовили по сохранившимся в Санкт-Петербурге чертежам.

Таганрог онлайн

НЕ ПОКАЗАЛИ ТЕЛО

Огромная подборка материалов сосредоточилась в Станфордском архиве, дипломатических - в частности. К этим архивам нередко обращались историки, но выборочно, а здесь есть поразительные вещи. Вот, скажем, документ о смерти Александра I. Граф Ла Фероне, французский посол, пишет из Санкт-Петербурга 23 марта 1826 года, передавая о слухах, которые, как мы знаем, бывают куда более интересны чем официальные сообщения: «В народе был распущен слух, что в день прибытия тела императора Александра будет произведен бунт; предлогом к бунту послужило требование солдат, чтобы им показали тело Александра, которое, к сожалению, находится в таком состоянии, что показано быть не может. Ходят слухи, что в подвалах Казанского собора заложены бочки с порохом. Чтобы успокоить общество, полиции пришлось спуститься в подвалы, полиция выкатила оттуда бочки с водой... Наконец, используется общая всем русским склонность верить в чудесное и распускаются якобы предсказания о кратковременности нынешнего царствования. Высшее общество тоже разделяет эти страхи и при этом беспокойство наблюдается во всех классах. Император ежедневно получает анонимные письма с постоянной угрозой покушения на его жизнь в случае, если виновники заговора... будут приговорены к смертной казни».

Можно не сомневаться в справедливости сказанного - автор находился в постоянном контакте с Николаем. Когда мы размышляем, почему было казнено, по российским законам, так мало, не хочу сказать, что Николай испугался этих писем с угрозами, но все-таки их надо учитывать. «До сих пор не удалось еще обнаружить авторов этих преступных писем, из которых одно недавно было доставлено ему самому в тот момент, когда он садился на коня, - продолжает Ла Фероне. - Его величество не выказывает никакого страха и продолжает свои публичные выступления и обычные прогулки. Передают следующие его слова, делающие ему честь: «Они хотят сделать из меня тирана или труса. Им это не удастся, я не буду ни тем, ни другим». Императрица ни в малейшей степени не разделяет уверенности монарха. Каждый раз, когда он выходит, она впадает в большое беспокойство и успокаивается только тогда, когда император возвращается. Однако чрезвычайные меры, принятые для охраны дворца, только увеличивают тревоги. Многочисленные патрули ночью регулярно обходят дворец, и артиллерийские орудия до сих пор стоят в манеже, который около императорской резиденции. Тем не менее, господин барон, в день прибытия тела императора в Казанский собор все было совершенно спокойно, одна из больших тревог должна уже исчезнуть, и нет никаких данных предполагать, что процесс, который так важно было ускорить, близится к концу. Каждый день производятся новые важные открытия, которые усложняют это несчастное дело».

Я знал и ранее, что несколько ящиков коллекции Николаевского - документы Александра I, а один ящик посвящен его смерти. Что же там оказалось? Копии архивных материалов из разных мест Европы, а кроме того, масса газет. В частности меня поразил эмигрантский диспут, описанный в пражской газете «Возрождение» от 24 ноября 1929 года со ссылкой на «Письмо из Праги». Споры идут о том, умер ли государь император в Таганроге. Диспут описывается как спортивное соревнование. Деникинская молодежь кричит «Долой!». Им нужен таинственный император, нужен образ этого человека. В советской России эти чувства еще не волнуют публику. Но в шестидесятых годах, когда появится публикация Льва Дмитриевича Любимова, начнется гигантский сбор информации о том, умер император или ушел, и выяснится, что это захватывает очень многих людей. Однажды в серьезной научной аудитории я шутливо попросил проголосовать: кто за то, чтобы Александр I умер, а кто - за то, чтобы ушел. Девяносто пять процентов голосовали за то, чтобы ушел...

Н.Я. Эйдельман. Связь времен. Знание - сила. 1994, №3

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

19 ноября 1825 г. в 10 часов 50 минут во время своего путешествия на юг, вдалеке от столицы, в заштатном маленьком городке Таганроге скончался император Александр I.

Эта смерть была полной неожиданностью не только для российских верхов, но и для простого люда, который порой безошибочно был осведомлен о событиях, происходящих в самых верхних эшелонах власти. Смерть буквально потрясла всю страну.

Государь умер на 48-м году жизни полный сил; до этого он никогда и ничем серьезно не болел и отличался отменным здоровьем. Смятение умов вызывалось и тем, что в последние годы Александр I поражал воображение окружавших его людей некими странностями: он все более и более уединялся, держался особняком, хотя сделать это в его положении и при его обязанностях было чрезвычайно сложно, близкие к нему люди все чаще слышали от него мрачные высказывания, пессимистические оценки. Он увлекся мистицизмом, практически перестал с прежней педантичностью вникать в дела управления государством, передоверив во многом эту важную часть своих дел всесильному временщику А.А. Аракчееву.

Его отъезд в Таганрог был неожиданным и стремительным, к тому же происходил в таинственной и неординарной обстановке, а болезнь, постигшая его в Крыму, была скоротечной и уничтожающей.

К моменту смерти выяснилось, что вопрос о престолонаследии Российской империи находится в неясном и противоречивом состоянии в связи с последними распоряжениями Александра, и это породило неразбериху во дворце и сумятицу в структурах власти.

Последующее воцарение императора Николая Павловича, бывшего третьим по старшинству из четырех сыновей Павла I и вступившего на престол в обход своего старшего брата Константина, восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге, арест заговорщиков по всей России, среди которых были и представители самых титулованных русских дворянских фамилий, столь же неожиданная для многих и быстротечная кончина жены Александра, умершей через полгода после смерти супруга в Белеве по дороге из Таганрога в Петербург, дополнили тревожную череду событий, открывшихся смертью Александра I.

Гроб с телом императора находился еще в Таганроге, а слухи один тревожнее и удивительнее другого ползли от города к городу, от селения к селению. Как справедливо заметил историк Г. Василич, «молва бежала впереди гроба Александра».

Этому способствовало и то, что тело императора не было показано народу. Для прощания с покойным гроб был открыт царской семье глухой ночью. Такова была воля великого князя Николая Павловича, взявшего после смерти брата управление страной в свои руки.

При продвижении траурной процессии к Туле прошел слух, что фабричные рабочие намереваются вскрыть гроб. В Москве полиция приняла строгие меры для предупреждения беспорядков. К Кремлю, где в Архангельском соборе среди гробниц русских царей стоял гроб с телом Александра, были стянуты войска: пехотные части расположились в самом Кремле, а кавалерийская бригада была дислоцирована поблизости; вечером ворота Кремля запирались, у входов стояли заряженные орудия.

Сохранилась записка о слухах в связи со смертью Александра I, выдержки из которой помещены в труде Г. Василича («Император Александр I и старец Федор Кузьмич (по воспоминаниям современников и документам)»). В ней, с одной стороны, в различных вариациях говорится, что император был убит своими верноподданными «извергами» и «господами», близкими к нему людьми, с другой - что он чудесным образом избежал уготованной ему гибели, а вместо него был убит другой человек, который и был положен в гроб. Говорилось, что государь уехал в «шлюпке в море», что Александр жив, находится в России и будет сам встречать «свое тело» на 30-й версте от Москвы. Называли и людей, которые сознательно, спасая своего императора, пошли на подмену: некий его адъютант, солдат Семеновского полка. Среди тех, кто был похоронен вместо императора, упоминался и фельдъегерь Масков, доставивший императору в Таганрог депеши из Петербурга и погибший буквально у него на глазах 3 ноября, за 16 дней до смерти самого Александра, когда коляска, в которой ехал фельдъегерь вслед за экипажем царя, налетела на препятствие и вылетевший из нее Масков получил перелом позвоночника.

Затем слухи поутихли, но уже с 30-40-х годов XIX в. вновь стали циркулировать в России. На этот раз они шли из Сибири, где в 1836 г. появился некий таинственный бродяга Федор Кузьмич, которого молва стала связывать с личностью покойного императора Александра I.

В 1837 г. с партией ссыльнопоселенцев он был доставлен в Томскую губернию, где и поселился близ г. Ачинска, поражая современников своим величавым видом, прекрасным образованием, обширными знаниями, большой святостью. По описанию это был человек примерно одного возраста с Александром I, выше среднего роста, с ласковыми голубыми глазами, с необыкновенно чистым и белым лицом, с длинной седой бородой, выразительными чертами лица.

С течением времени, в 50-е - начале 60-х годов, молва стала все чаще отождествлять его с покойным императором; рассказывали, что находились люди, близко знавшие Александра I, которые прямо признавали его в облике старца Федора Кузьмича. Говорили о его переписке с Петербургом и Киевом. Были отмечены и попытки отдельных лиц вступить в контакт с царской семьей, с императором Александром II, а затем с Александром III с тем, чтобы донести до сведения царской семьи факты, связанные с жизнью старца.

В истории сохранились смутные данные о том, что эти сведения доходили до царского дворца и там затухали самым таинственным образом.

20 января 1864 г. в возрасте около 87 лет старец Федор Кузьмич скончался в своей келье на лесной заимке в нескольких верстах от Томска и был похоронен на кладбище томского Богородице-Алексеевского мужского монастыря.

Сахаров А.Н. Александр I

Обложка: А. Соколов. Кончина императора Александра I в Таганроге в 1827 году.

Источник: https://commons.wikimedia.org