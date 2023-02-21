Русская Америка: путь колонистов по тропе войны На протяжении десятилетий Российская империя пыталась удержать поселения, расположенные на Аляске, Калифорнии и даже Гавайских островах. На чтение: 4 минуты

На протяжении десятилетий Российская империя пыталась удержать поселения, расположенные на Аляске, Калифорнии и даже Гавайских островах.

В 1770-х годов русские колонисты начали постепенно заселять территорию Аляски. Затем в Калифорнии возвели крепость Росс, а чуть позже поселение появилось поселение на Гавайском острове Кауаи. Однако удержать заморские колонии было сложно. Российско-американская компания столкнулась со множеством проблем. Среди них: отсутствием полноценного снабжения и агрессией местного населения.

Русский след на Аляске

Точно неизвестно, когда нога русского человека впервые оставила свой след на американской земле. Есть версия, что произошло это во второй половине XVII-го столетия. Во время экспедиции Семёна Дежнёва один из кораблей угодил в шторм и затонул. Однако некоторым морякам удалось спастись. Они добрались до Аляски и основали поселение Кынговей возле реки Хеуверен. О нём было несколько упоминаний от путешественников и географов, но отыскать поселение не смогли.

На протяжении следующего столетия русские промышленники всё ближе подбирались к Америке. Но поселение появилось только в 1772 году. Оно расположилось на алеутском острове Уналашка и получило название «Голландская гавань». Спустя 6 лет здесь побывал Джеймс Кук. Встретился с русским купцом Герасимом Измайловым и получил от него карту исследованных территорий.

Вслед за промышленниками и купцами в новые земли направились представители духовенства. Так появилась Американская православная епархия, занимавшаяся крещением местных жителей. В 1784 году на острове Кадьяк возвели Павловскую Гавань — первую столицу Русской Америки. И ближе к концу XVIII-го столетия Аляску начали уже осваивать полноценно. Появилось ещё несколько поселений, жители которых занимались торговлей и пушным промыслом.

На Аляске русские колонисты встретили тлинкитов - индейское племя. Аборигены жили разобщённо, и представители разных родов часто конфликтовали между собой. И этот факт был на руку русским. Они принялись добывать каланов и других животных, не опасаясь враждебного отношения аборигенов. Масштабы охоты росли, территория угодий расширялась, а популяции зверей с ценным мехом сокращались.

В 1792 году тлинкиты впервые заявили о своём недовольстве. Русские промышленники во главе с Александром Андреевичем Барановым остановились на острове Хинчинбрук. Ночью на лагерь напали тлинкиты. Они были одеты в плетённые деревянные доспехи, а головы защищали шлемы из звериных черепов. Боевое облачение индейцев сначала вызвало у колонистов панику - они не были готовы к такому. Но первыми всё-таки дрогнули не русские, а их союзники — индейцы с острова Кадьяк. Они, едва увидев тлинкитов, сбежали.

К рассвету бой закончился. Тлинкиты исчезли так же стремительно, как и появились. Потери были невелики: два колониста и чуть более десятка союзников. Однако Баранов всерьёз воспринял нападение. И решил не рисковать, а вернуться на остров Кадьяк. По легенде, после того сражения Александр Андреевич всегда ложился спать в кольчуге.

Война с тлинкитами

Колонисты направились на дальнейшие поиски охотничьих угодий. А тлинкиты продолжили наносить внезапные удары. Промышленники в долгу не оставались. Обмен ударами рано или поздно должен был перерасти в полноценную войну.

Минули два года. За это время тлинкиты сумели обзавестись союзниками — британцами. Выходцы из Старого света наладили торговлю с индейцами, обменивая огнестрельное оружие и боеприпасы на шкурки каланов. Русским же такой бартер был запрещён.

Несмотря на постоянные конфликты, Баранов смог заключить соглашение с тлинкитским родом киксади, проживавшим на Ситке. Более того, вождь принял православие, а Александр Андреевич стал его крёстным. Союз был выгоден всем. Русские обязались защищать киксади, а индейцы, в свою очередь, пообещали не мешать промышленникам охотиться. На какое-то время установилось хрупкое перемирие.

Вскоре новым центром притяжения на Аляске стала Михайловская крепость, основанная в 1799 году. В то же время появилась и Русско-американская компания (РАК), под знамёнами которой продолжилось освоение. Новые земли включили в состав Сибирского генерал-губернаторства, а управление Русской Америкой император Павел I доверил опытному Баранову.

К началу 1800-х годов отношения между русскими и тлинкитами начали резко портиться. Отвернулись даже киксади, которые помирились с противниками и больше не видели смысла в дружбе с чужаками. Возобновились кровопролитные стычки. Индейцы требовали от русских прекратить промышленную добычу каланов, поскольку их численность катастрофически сокращалась. А мех этих зверей был необходим индейцам для дальнейшей торговли с европейцами. Так каланы превратились в «яблоко раздора» между русскими и тлинкитами.

В мае 1802 года началась полноценная война. Индейцы напали на Михайловскую крепость и уничтожили её, перебив всех защитников. Затем под ударом оказались разрозненные отряды охотников. За короткое время Российско-американская компания потеряла около двух сотен колонистов и остров Ситку.

Однако Баранов не сдавался. В 1804 году он сумел отвоевать Ситку. И вместо разрушенной Михайловской крепости основал новое поселение — Ново-Архангельск, превратившееся в столицу Русской Америки.

Тлинкиты ударили в 1805 году. Они собрали большое войско, состоящее из воинов разных родов, и атаковали крепость Якутат. Поселение было разрушено, более трёхсот русских и алеутов погибло. Это была важная победа индейцев, после которой они окончательно поверили в свои силы. У РАК не было возможности достойно ответить. Императору Александру I было не до Америки. Внимание государя и его окружения сосредоточилось на Наполеоне. Но существовала и другая проблема.

Освоение Аляски от года к году пробивало всё большую дыру в бюджете Российской империи. И если в начале колонизации была надежда на некие природные богатства, которые смогли бы возместить финансовые влияния, то теперь в это никто не верил. В итоге Русская-американская компания оказалась в сложном положении. Воевать с многочисленными и агрессивными тлинкитами приходилось силами сомнительных союзников - алеутов и кадьякцев. Требовались люди, оружие, боеприпасы, продовольствие и деньги. Но практически ничего из этого не поступало.

Однако Баранов по-прежнему не сдавался. Он сумел заключить перемирие с тлинкитами. Официально они не нападали на российские поселения, но постоянно терзали налётами промышленников.

Проблемы со здоровьем вынудили Александра Андреевича покинуть свой пост в 1818 году. Он захотел вернуться в Россию, но не успел. «Писарро российский», как сам себя называл Баранов, умер в апреле 1819 года.

Крепость Росс в Калифорнии

Русские поселения на Аляске, помимо индейцев, столкнулись с ещё одной серьёзной проблемой — дефицитом продовольствия. На тех землях сложно было выращивать сельскохозяйственные культуры. И Баранов решил, что необходимо основать поселение южнее, в Калифорнии. По мнению губернатора, новая крепость смогла бы не только обеспечивать продовольствием своих жителей, но и делиться с колонизаторами Аляски. Для поиска необходимой территории Баранов отрядил одного из своих помощников — Ивана Кускова. Тот предпринял несколько экспедиций в Калифорнию. И в 1812 году основал крепость Росс. Её окружали пастбища и строевой лес, а в нескольких километрах протекала река Славянка. Претензии на территорию предъявляли испанцы, но не спешили её осваивать. Поэтому хозяевами Кусков посчитал местных индейцев. По легенде, он выкупил у них землю за безделушки. Изначально в крепости проживало 25 русских и 90 алеутов. И занимались они сельским хозяйством.

Появление крепости разозлило испанцев. Однако они не пошли в открытый конфликт. Европейцы деликатно попросили русских покинуть Калифорнию, но Санкт-Петербург ответил игнорированием.

В 1821 году крепостью Росс заинтересовались уже мексиканцы. Они обратились к Российской империи с тем же предложением, что и испанцы - и получили такой же ответ. Тогда власти обратились к Николаю I с предложением: они признают крепость российской, а взамен Санкт-Петербург признаёт независимость Мексики. Государь отказался. При этом русские поселенцы и мексиканцы активно торговали, никаких кровопролитных конфликтов между ними не было.

Более или менее дружественные отношения установились и с местными индейцами. Их русские колонисты привлекали в качестве дешёвой рабочей силы. Иногда между ними возникали стычки, но в полноценное противостояние они так и не переросли.

Изначальный план Баранова, подразумевавший превращение крепости Росс в «житницу Аляски», не сработал. Поселение было убыточным для компании, оно не могло окупить свои же расходы, а поставки продовольствия на Аляску не играли роли, поскольку эту обязанность взяла на Компанией Гудзонова залива. РАК было дешевле закупать провиант у американцев, нежели доставлять его из Калифорнии.

В 1841 году крепость Росс стала собственностью американца Джона Саттера. Он приобрёл её за 42 857 рублей серебром. Правда, РАК всей суммы за поселение так и не получила.

Елизаветинская крепость на Гавайях

В 1815 году возле гавайского острова Кауаи потерпело крушение судно, принадлежавшее Российско-американской компании. Местный король Каумуалии захватил богатую добычу — груз ценой в сто тысяч рублей. Баранов, узнав об этом, снарядил на Гавайские острова экспедицию и назначил командиром врача Георга Шеффера. От него требовалось разведать обстановку, вернуть груз и, по возможности, наладить торговлю.

В том же году Шеффер добрался до нужного места. Сначала он встретился с королём Камеамеа I, который властвовал на всех Гавайских островах. Переговоры закончились безрезультатно. После этого Шеффер прибыл к Каумуалии. Тот увидел в российском посланнике возможность стать независимым от Камеамеа и согласился на сотрудничество. В 1816 году было возведено несколько поселений, главным из которых стала Елизаветинская крепость. Каумуалии попросил российское покровительство и поклялся в верности. Шеффер же пообещал ему военную помощь в войне за острова. После этого Георг отправил необходимые документы для покупки двух военных кораблей в Санкт-Петербург и Ново-Архангельск.

Однако, пока документы добирались до адресатов, активизировались американцы и англичане. Они не хотели отдавать Российской империи Гавайи, поэтому надавили на местных правителей. И те отказались от своих первоначальных планов. Дошло даже до стычки, в которой погибло несколько русских колонистов. После этого Шеффер со своими людьми покинул Гавайские острова. Произошло это в 1817 году.

Шеффер настаивал на возвращение с армией, чтобы присоединить территорию к России, но его план не одобрили. Александр I не хотел идти на открытый конфликт с британцами и американцами. В конечном итоге, Российско-американская компания понесла убыток - около двухсот тысяч рублей. Что же касается Елизаветинской крепости, гавайцы её забросили в 1864 году.

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После ухода Баранова в отставку дела РАК на Аляски ухудшались с каждым годом. Постоянно происходили конфликты между русскими и тлинкитами. Заморская колония требовала огромных финансовых вложений, на которые российские власти идти не хотели. Они не видели перспектив, а ежегодные дотации в сотни тысяч рублей серебром для казны являлись обременительными. И в марте 1867 года Аляску продали США за 7 миллионов долларов золотом. А Российско-Американская компания формально просуществовала до 1881 года.

Несмотря на продажу Аляски, мирное соглашение между Россией и тлинкитами не было заключено. Его подписали в 2004 году. На церемонии присутствовал потомок Александра Баранова, что символично.

Обложка: wikipedia.org