«Отечественная война и русское общество». Монография в семи томах, 1911 год. По материалам Библиотеки Военного историка Изданная в семи томах монография «Отечественная война и русское общество», приуроченная к столетию начала вторжения Великой Армии Наполеона в Россию и увидевшая свет в 1911 году, представляет из себя плод коллективного труда членов Исторической комиссии учебного отдела Общества распространения технических знаний (ОРТЗ).

В состав редакционной коллегии вошли десятки человек – специалистов в разных областях истории, литературы, искусства, военного дела. Среди них такие как: В. П. Алексеев, генерал А. Н. Апухтин, профессор и полковник А. К. Баиов, В. Д. Бонч-Бруевич, М. В. Довнар-Запольский, Н. Л. Бродский, А. А. Кизеветтер и многие другие выдающиеся деятели отечественных наук и дисциплин. Издана работа была в Типографии Товарищества И. Д. Сытина.

Идея и основной замысел монографии

Отечественная война 1812 года является трагической и вместе с тем значимой страницей в истории России. По словам А. Дживилегова, С. Мельгунова и В. Пичета, ставших авторами предисловия к первому из семи томов монографии «Отечественная война и русское общество», предмет исследования «все захватывает и все заставляет работать научную мысль». Отечественная война 1812 года сыграла большую роль и для простых людей, и для специалистов самых разных сфер деятельности: от деятелей искусства и науки до дипломатов и политиков. Редакция объясняет это тем, что «она [война – примеч.] заставляла разыгрываться страсти, высокие и низменные, она производила перемены в общественном строении общества, она положила начало определенному течению и во внутренней, и во внешней политике России».

Авторы монографии поставили перед собой цель изучить события Отечественной войны 1812 года в тесной связи со всей эпохой – эпохой Наполеоновских и предшествовавших им Революционных войн. Кроме того, исследуемые события и эпоха не рассматриваются ими как исключительно военный конфликт.

Авторы устанавливают собственную хронологию эпохи и объясняют ее: « Сквозь дым пожаров, сквозь кровавый туман, поднимающихся с бесчисленных полей битв, мы хотели сделать попытку разглядеть облик русского общества, определить долю участия в войне русских общественных групп, выяснить ту меру признательности, какой потомки обязаны каждой из них. В свою очередь, такая постановка задачи заставляла нас отказаться от взгляда на Отечественную войну как на явление обособленное, тянувшееся каких-нибудь несколько месяцев. Мы считали невозможным начинать историю ее с перехода через Неман и даже с Тильзита. Мы думали, что только поставленная в рамки европейской истории, изучаемая в тесной связи со всей эпохой она может быть понята и оценена надлежащим образом. И мы начали с Екатерины II, с франко-русских и вообще международных отношений ее времени, с первых столкновений революции с реакционной Европою. А конечной гранью мы поставили не вступление русских войск в Париж, и не Венский конгресс, а конец царствования Александра I ».

Авторы фокусируют внимание на научности их работы и предостерегают своих читателей, о том, что одновременно с их работами читатели увидят и другие труды – наукоемкие, но преследующие совершенно иные цели, чем изложение и анализ исторических фактов: «Мы знаем, что одновременно с тем, как мы готовили свою книги, над работами, посвященными Отечественной войне, сидели и другие. Нам известно, что в числе этих работ будут такие, которые постараются разбудить в читателе низменные <…> чувства. Мы не станем на этот путь. Наша цель – дать книгу, объективную в полном смысле слова». Редакция с уважением относится к русским солдатам и вменяет вину за пролитую кровью только «безумству Наполеона».

Иллюстративный материал монографии

Все семь томов сопровождаются богатым иллюстративным материалом, который авторы издания собирали исходя из сформулированных ими задач: «Мы считали нужным использовать прежде всего тот богатый исторический материал, который заключается в современных памятниках быта и культуры, взять наиболее для обрисовки эпох, затронутых в издании, из произведений иностранных и русских художников конца XVIII и начала XIX века, наиболее яркие, доступные для использования образцы исторической живописи уже наших дней <…> и, наконец, некоторые военные реликвии нашего достопамятного прошлого. В этих целях нами использованы драгоценные коллекции Исторического музея в Москве, Артиллерийского музея в Петербурге, музея П. И. Щукина, Румянцевского музея, Императорской Публичной библиотеки и некоторые частные собрания исторических памятников и художественных картин».

Значительная часть иллюстраций на момент издания томов являлась уникальной ввиду того факта, что ранее они нигде не были представлены в печати. Кроме имеющихся картин, написанных в рассматриваемую эпоху, были созданы и новые работы с целью проиллюстрировать описываемые в книге события. Для этого был привлечен ряд художников: Д. Г. Алексеев, М. М. Зайцев, П. В. Курдюмов, академики Н. А. Касаткин и К. В. Лебедев, А. В. Моравов. Работу художников контролировали два человека: академик Н. А. Касаткин, выступал в качестве руководителя организованной студии, контролировавшего создание работ с художественной точки зрения, в то время как В. П. Алексеев, С. П. Мельгунов и братья Б.Е. и В.Е. Сыроечковские выступали в качестве исторических консультантов. Эта предусмотрительность в очередной раз подтверждает, как кропотливо и действительно научно подходили к своей работе члены Исторической комиссии.

Анализ международной ситуации до 1812 года

Первый из семи томов содержит семь глав, разделенных на подглавы или статьи. В качестве автора двух первых подглав выступил Н. П. Василенко, третьей – В. Н. Бочкарев, а четвертой – М. В. Клочков.

Первая подглава «Россия перед столкновением с Францией» начинается, как уже было обозначено ранее, с описания предыстории российско-французских отношений до революции 1789 года. Следующий подпункт находится в русле предыдущего. Здесь автор рассматривает рост французского влияния в России в дореволюционный период. О взаимоотношениях Санкт-Петербурга и Парижа в годы правления Екатерины II сообщается в третьем разделе главы, а в четвертом, заключительном – взаимоотношения двух стран в годы правления Павла I.

Вторая глава «Франция перед столкновением с Россией» устроена аналогичным образом: в первом подпункте рассматривается революция в контексте всей Европы, во втором раскрывается личность Бонапарта и его деятельность в 1790-е гг., а в последних двух – социально-экономическое развитие Франции и армейские реформы Бонапарта соответственно. В качестве авторов первых двух подглав выступил А. К. Дживелегов, двух прочих – В. П. Волгин и В. А. Бутенко.

Третья глава «Франко-русские войны до 1812 года» целиком освещает все конфликты, предшествовавшие Отечественной войне 1812 года: от Итальянского и Швейцарского похода А. В. Суворова в 1799 году (автор Н. П. Михневич) до войн третьей (В. И. Пичета) и четвертой коалиции (В. П. Федоров), окончившейся подписанием Тильзитского мира в 1807 году.

Отдельное внимание в третьем подпункте уделено Великому герцогству Варшавскому. Историк И. С. Рябинин освещает проблему польского вопроса, появившейся на поверхности ввиду реставрации Наполеоном Бонапартом польской государственности. Является ли Великое герцогство Варшавское наследником Речи Посполитой, недавно разделенный окружавшими ее более сильными государствами, и будет ли оно претендовать на территории Курляндской, Виленской и Гродненской губерний – это был крайне острый вопрос накануне вторжения Великой Армии в пределы Российской империи.

Пятый пункт за авторством Д. А. Жаринова освещает реакцию русской общественности на первые русско-французские войны, вовлеченность населения в рассматриваемый процесс.

Последняя глава называется «После Тильзита» и состоит всего из двух подпунктов. В первом подпункте М. Кулишером рассматривается торговая политика и финансовое положение Англии к началу XIX века.

Автор приходит к удивительному выводу: «нужда в средствах, вызванная войнами 1793-1812 гг. произвела на свет новую, наиболее справедливую форму обложения – подоходный налог, создала ее не для одной только Англии, но и для всего прочего цивилизованного мира».

В следующем подпункте за авторством К. А. Военского рассматривается история континентальной блокады, торговые обороты, приводятся цифры и экономических показателей стран.

О России, Москве и влиянии войны на русское общество

Второй том состоит из глав «После Тильзита» и «Россия перед 1812 г.», в которых раскрыта международная политика России в указанный период, войны Франции с Испанией, Англией и Австрией, война России и Швеции и «восточный вопрос», а также финансовое положение России, планы Александра I о реформах и политическая борьба в правящих кругах.

Оглавление третьего тома состоит из трех разделов: «Наполеон и его сподвижники», «Русская армия и ее вожди» и «Первый период войны».

Четвертый том разделен на три главы: «Второй период войны», «Москва при французах», «Третий период войны».

Первая глава состоит из семи статей, посвященных М. И. Кутузову, отступлению 1-й и 2-й армий к Бородину, непосредственной Бородинской баталии, совету в Филях, московскому главнокомандующему графу Ростопчину и его «афишам», а также русской армии в промежуток от сдачи Москвы до Тарутинского маневра.

Глава «Москва при французах» в восьми статьях освещает нахождение вражеских войск в древней русской столице, введенные Наполеоном порядки в городе, исследуются события московского пожара и его виновники, переписка между императорами о заключении мирного соглашения, подготовка французов к отступлению, Тарутинский бой и отступление французов. Заключительная глава «Третий период войны» состоит из пяти статей, посвященных сражению при Малоярославце, началу отступлению французов, партизанской и народной войне против захватчиков, Березинскому сражению и переправе через реку и бегству Наполеона во Францию.

Пятый том посвящен целиком двум темам: «Война и русское общество» и «Отражение войны в литературе и искусстве». Рассматриваются взаимоотношения общества и правительства, процесс формирования ополчений, крестьянские волнения, поведение купечества, «великосветское общество» в отражении творчества Л. Н. Толстого, а также военная цензура, журналистика (периодические издания «Русский Вестник» и «Сын Отечества»), отголоски войны как в русских романах, повестях и лирике, так и в народной поэзии, в театре и живописи. Шестой том повествует о заграничных походах русской армии, падению Наполеона, его попытке восстановить власть в ходе «ста дней» и дальнейшее пребывание на острове св. Елены. Крайне интересна глава «Литературные отклики», в которой повествуется о взаимоотношениях императора французов с литературой, поэзией (в частности, Байроном) и место самого Бонапарта в творчестве французских и польских деятелей литературы.

Россия после 1812. Итоги войны с Наполеоном

Завершающий седьмой том состоит из трех глав.

Первая, «Ликвидация революции», содержит шесть статей: «Венский конгресс», «Священный союз», «Меттерних», «Идеология реакции», «Александр I и Европа», «Александр I и Польша».

Глава вторая, «Россия после 1812 года», состоит из восьми статей: «Война 1812 г. и промышленное развитие России», «Хозяйство России после войны 1812 г.», «Финансы России после войны с Наполеоном», «Правительство и общество после войны», «Русская армия после войны 1812-1814 гг.», «Пропаганда в армии. Тайные общества» и «День 14 декабря 1825 года в Петербурге». Как и было сказано в предисловии, книга хронологически заканчивается на окончании царствования Александра I.

Заключительная не только для тома, но и для всего издания глава «Наполеон и 1812 г. в исторической литературе» состоит из пяти статей. Первая посвящена историографии о Наполеоне в целом, вторая – французской историографии Отечественной войны 1812 год, третья – ей же и Наполеону в немецкой историографии, четвертая – английской литературе по рассматриваемому вопросу, а пятая раскрывает отечественную историографию рассматриваемых событий.

Семитомник «Отечественная война и русское общество» – одно из наиболее ранних собраний работ по войне 1812 года, разительным образом отличающееся от многих современных ему изданий.

О состоянии отечественной науки в указанный период приводится цитата из Сборника Русского Исторического Общества: «Современная наука руководящим фактором считает не волю отдельных лиц, а те могущественные факторы, которые создают события и направляют деятельность людей власти часто вопреки их личным желаниям».

Можно с уверенностью сказать о том, что Историческая комиссия учебного отдела Общества распространения технических знаний сумела создать такой всеобъемлющий и глубокий труд, многие положения которого и сегодня не теряют актуальности и вызывают научный интерес.