МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

МИХАЙЛО́ВСКИЙ-ДАНИЛЕ́ВСКИЙ АЛЕКСА́НДР ИВА́НОВИЧ. Российский во­енный ис­то­рик, член Пе­тербургской АН (1841 год), генерал-лейтенант (1835 год).

Учил­ся в Гёт­тин­ген­ском университете (1807-1811 годы). С 1811 года по­мощ­ник сек­ре­та­ря кан­це­ля­рии министерства фи­нан­сов.

На во­еннной служ­бе с 1812 года, всту­пил в Пе­тербугское опол­че­ние, адъ­ю­тант генерала от инфантерии М.И. Ку­ту­зо­ва.

Участник Отечественной вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов. Вёл жур­нал бое­вых дей­ст­вий шта­ба дей­ст­вую­щей ар­мии.

С 1816 году фли­гель-адъ­ю­тант императора Алек­сан­д­ра I. В 1823-1829 годах командир бри­га­ды в 7-й и 4-й пехотных ди­ви­зи­ях.

Уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1828-1829 годов. С 1829 года де­жур­ный ге­не­рал 2-й ар­мии, с 1831 года со­сто­ял при главной квар­ти­ре генерал-фельдмаршала И.И. Ди­би­ча. С 1835 года представитель Во­ен­но-цен­зур­но­го комитета, с 1839 года член Во­енного со­ве­та.

Михайловский-Данилевский соз­дал се­рию тру­дов о вой­нах Рос­сии в первой четверти XIX века - с Фран­ци­ей (1805 год, 1806-1807 года, 1812 год), Шве­ци­ей (1808-1809 года) и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей (1828-1829 года). Вой­ны пред­став­ле­ны в ви­де опи­са­ний в ду­хе офицерской мо­нар­хической ис­то­рио­гра­фии.

В основном тру­де «Оте­че­ст­вен­ная вой­на в 1812 го­ду» (части 1-4, 1839 год) Михайловский-Данилевский по­ка­зал эту вой­ну как след­ст­вие внеш­не­по­ли­тических про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду Российской им­пе­ри­ей и на­по­ле­о­нов­ской Фран­ци­ей, вой­ну Алек­сан­д­ра I с На­по­ле­о­ном I , а вме­сте с тем как вой­ну оте­че­ст­вен­ную, на­род­ную, как под­виг на­ро­да и ар­мии во имя за­щи­ты Оте­че­ст­ва от ино­зем­но­го ига. Ре­шаю­щей си­лой в вой­не у Михайловского-Данилевского вы­сту­па­ет дво­рян­ст­во во гла­ве с Алек­сан­дром I. Роль Ку­ту­зо­ва и его спо­движ­ни­ков, пар­ти­зан све­де­на к вы­пол­не­нию пред­на­чер­та­ний им­пе­ра­то­ра.

За­гра­нич­ные по­хо­ды российской ар­мии от­ра­же­ны Михайловским-Данилевским в тру­дах: «За­пис­ки о по­хо­де 1813 го­да» (1834 год; 2-е издание, 1836 год), «За­пис­ки 1814 го­да» (1831 год), «За­пис­ки 1814 и 1815 го­дов» (1832 год; 4-е издание, 1841 год), в ме­муа­рах «Вос­по­ми­на­ния. Из за­пи­сок 1815 го­да» (1831 год) и «За­пис­ки о те­ку­щих со­бы­ти­ях».

В по­след­ние го­ды жиз­ни Михайловский-Данилевский был главным ре­дак­то­ром и од­ним из ав­то­ров тру­да «Им­пе­ра­тор Алек­сандр I и его спо­движ­ни­ки в 1812, 1813, 1814, 1815 го­дах. Во­ен­ная га­ле­рея Зим­не­го двор­ца...» (т. 1-6, 1845-1849 года).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1836 год), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1843 год) и другие.

Сочинения:

Полн. собр. соч. СПб., 1849–1850. Т. 1–7.