МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ

МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЁ­ДОРОВИЧ - российский ис­то­рик, ар­хео­граф, ар­хи­вист, пе­ре­во­дчик, ли­те­ра­тор, тайный советник (1819 год).

Из се­мьи свя­щен­но­слу­жи­те­ля (в 1794 году от Кол­ле­гии иностранных дел по­лу­чил ат­те­стат, в ко­то­ром бы­ло за­сви­де­тель­ст­во­ва­но, что Малиновский «по про­ис­хо­ж­де­нию есть при­род­ный и дей­ст­ви­тель­ный дво­ря­нин»).

Окон­чил Московский университет (1778 год).

В ка­че­ст­ве пе­ре­во­дчи­ка со­труд­ни­чал в жур­на­лах, из­да­вав­ших­ся Н.И. Но­ви­ко­вым («Ут­рен­ний свет», «Мо­с­ков­ское еже­ме­сяч­ное из­да­ние», «Ве­чер­няя за­ря», «Го­род­ская и де­ре­вен­ская биб­лио­те­ка»), и до 1779 года - в газете «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти».

По про­тек­ции графа Н.П. Ше­ре­ме­те­ва (его ду­хов­ни­ком был отец Малиновского) в 1780 году оп­ре­де­лён на служ­бу в Московский ар­хив Кол­ле­гии иностранных дел (КИД; с 1832 года Московский главный архив МИД) (его управ­ляю­щий в 1814-1840 годы). Как по­мощ­ник Н.Н. Бан­тыш-Ка­мен­ско­го сис­те­ма­ти­зи­ро­вал и опи­сы­вал фон­ды ар­хи­ва, по за­да­нию КИД уча­ст­во­вал в опи­са­нии ди­пло­ма­тических до­ку­мен­тов, го­то­вил об­зо­ры сно­шений Рос­сии с иностранными го­су­дар­ст­ва­ми и «кон­фе­рен­ции» (ис­то­рии) многих ев­ропейских дво­ров. Со­ста­вил ро­до­слов­ные Ше­ре­ме­те­вых (1797 год) и Пуш­ки­ных (1799 год).

Од­но­вре­мен­но с 1801 года по прось­бе графа Н.П. Ше­ре­ме­те­ва над­зи­рал за строи­тель­ст­вом Ше­ре­ме­тев­ско­го стран­но­при­им­но­го до­ма в Мо­ск­ве (с 1929 года Московский городской НИИ ско­рой по­мо­щи имени Н.В. Скли­фо­сов­ско­го), в 1803-1826 годы его главный смот­ри­тель, со­ста­вил «Уч­ре­ж­де­ние и штат Стран­но­при­им­но­го в Мо­ск­ве до­ма», ут­вер­ждён­ные императором Алек­сан­дром I 21 апреля (3 мая) 1803 года.

Член-уч­ре­ди­тель Об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских (1804 год; в 1831-1835 годы его председатель). Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния в 1811 году при ар­хи­ве Ко­мис­сии пе­ча­та­ния государственных гра­мот и до­го­во­ров, её сек­ре­тарь-ре­дак­тор (с 1814 года гла­ва Ко­мис­сии), под руководством Малиновского под­го­тов­ле­ны 2-5-й то­ма «Со­б­ра­ния го­су­дар­ст­вен­ных гра­мот и до­го­во­ров» (1813-1828 годы, 5-й том из­дан в 1894 году).

Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года , на­ка­ну­не всту­п­ле­ния французской ар­мии в Мо­ск­ву, вме­сте с Бан­тыш-Ка­мен­ским ор­га­ни­зо­вал эва­куа­цию ар­хив­ных до­ку­мен­тов во Вла­ди­мир, за­тем в Ниж­ний Нов­го­род. По воз­вра­ще­нии в Мо­ск­ву в но­ябре 1812 года ру­ко­во­дил вос­ста­нов­ле­ни­ем зда­ния ар­хи­ва и его по­сле­дую­щей ре­эва­куа­ци­ей.

Член Ру­мян­цев­ско­го круж­ка, по­мо­гал графу Н.П. Ру­мян­це­ву в со­би­ра­нии ру­ко­пи­сей для его кол­лек­ции. Свя­зан­ный с Н.М. Ка­рам­зи­ным мно­го­лет­ней друж­бой, Малиновский по­сы­лал ему для «Ис­то­рии го­су­дар­ст­ва Рос­сий­ско­го» ко­пии ле­то­пи­сей, ис­то­рических ак­тов. Со­дей­ст­во­вал ар­хив­ным ра­зы­ска­ни­ям А.С. Пуш­ки­на при на­пи­са­нии им «Ис­то­рии Пет­ра» и «Ис­то­рии Пу­га­чё­ва».

Се­на­тор (с 1819 года).

Малиновский пе­ре­вёл на современный русский язык и про­ком­мен­ти­ро­вал «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве», вме­сте с Н.Н. Бан­тыш-Ка­мен­ским и графом А.И. Му­си­ным-Пуш­ки­ным под­го­то­вил пер­вое из­да­ние па­мят­ни­ка (1800 год). Сре­ди других опуб­ли­ко­ван­ных Малиновским до­ку­мен­тов - «Жур­нал пу­те­ше­ст­вия во Фран­цию и пре­бы­ва­ния в Па­ри­же Пет­ра Ве­ли­ко­го в 1716 г.» (журнал «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», 1822 год, № 31, 32).

На­пи­сал пер­вую фун­даментальную ра­бо­ту об Ору­жей­ной па­ла­те (её почетный член с 1806 года) («Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние древ­не­го рос­сий­ско­го му­зея под на­зва­ни­ем Мас­тер­ской и Ору­жей­ной па­ла­ты, в Мо­ск­ве об­ре­таю­ще­го­ся», ч. 1, 1807 год; от­рыв­ки 2-й и 3-й час­тей, по­свя­щён­ных ис­то­рии зда­ний Ору­жей­ной па­ла­ты и хра­ня­щих­ся в ней кол­лек­ций ору­жия, зна­мён и оде­ж­ды, опубликованы в журнале «Оте­чествен­ные за­пис­ки», 1820 год, № 5; 1821, № 13).

По­свя­тил русским государственным и во­енным дея­те­лям XVII века ряд био­гра­фических очер­ков - «Био­гра­фи­че­ские све­де­ния о кня­зе Ди­мит­рии Ми­хай­ло­ви­че По­жар­ском» (1817 год), «Био­гра­фи­че­ские све­де­ния о пер­вом в Рос­сии канц­ле­ре боя­ри­не А.Л. Ор­ды­не- На­що­ки­не» (опубликован в «Тру­дах и ле­то­пи­сях Об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­ностей рос­сий­ских», ч. 6, 1833 год), «Боя­рин, дво­рец­кий и на­ме­ст­ник сер­пу­хов­ской А.С. Мат­ве­ев…», «Био­гра­фи­че­ские све­де­ния о ближ­нем боя­ри­не, дво­ро­вом вое­во­де и на­ме­ст­ни­ке нов­го­род­ском князе В В. Го­ли­цы­не» (оба опубликованы там же, ч. 7, 1837 год). Со­ста­вил пер­вую био­гра­фию княгини Е.Р. Даш­ко­вой (1836 год; опубликована в 2002 году), с ко­то­рой в те­че­ние многих лет со­сто­ял в пе­ре­пис­ке.

Многие ис­то­рические со­чине­ния Малиновского не из­да­ны: «Ис­то­ри­че­ское и ди­пло­ма­ти­че­ское со­чи­не­ние о Кры­ме» (1794 год), «Вы­пис­ка о ус­та­нов­ле­нии быв­ше­го По­соль­ско­го при­ка­за, о чи­нов­ни­ках, управ­ляв­ших ино­стран­ны­ми де­ла­ми, и о хра­ня­щих­ся в Мо­с­ков­ском ар­хи­ве де­лах» (1800 год), «О древ­них сно­ше­ни­ях Рос­сии с гер­цог­ст­вом Гол­штин­ским» (1801 год), «Био­гра­фи­че­ские све­де­ния о управ­ляв­ших в Рос­сии ино­стран­ны­ми де­ла­ми ми­ни­ст­рах» (1816 год) и другие (все ны­не в РГАДА).

Под­го­то­вил пу­те­во­ди­тель по со­вре­мен­ной ему Мо­ск­ве (к середине 1820-х годов; опубликован в 1992, 2007 годы), со­дер­жа­щий цен­ные све­де­ния о церк­вах, мо­на­сты­рях, ти­по­гра­фи­ях, при­сут­ст­вен­ных мес­тах, об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ни­ях го­ро­да, наи­бо­лее зна­чительных кар­тин­ных га­ле­ре­ях, биб­лио­те­ках, кол­лек­ци­ях (в ча­ст­но­сти, князя Н.Б. Юсу­по­ва, князя М.П. Го­ли­цы­на, графа В.Ф. Рос­топ­чи­на) и других.

Пе­ре­вёл с французского языка кни­гу английского пи­са­те­ля С.Дж. Прат­та «Тор­же­ст­во бла­го­дея­ния, или Ис­то­рия Фран­ци­ска Виль­са» (1781 год), ано­ним­ное сочинение «Рас­су­ж­де­ние о на­ча­ле и ос­но­ва­нии гра­ж­дан­ских об­ще­жи­тий, за­клю­чаю­щее в се­бе убе­ди­тель­ные ис­сле­до­ва­ния, во­пре­ки Жан Жа­ку Рус­со…» (1787 год), за­пис­ки И. де Пла­но Кар­пи­ни «Лю­бо­пыт­ней­шее пу­те­ше­ст­вие мо­на­ха фран­ци­скан­ско­го ор­де­на…» (1795 год) и другие.

Малиновский впер­вые пред­ста­вил ис­то­рию раз­ви­тия российского те­ат­ра с конца XVII до начала XIX веков: «За­пис­ки, при­над­ле­жа­щие к ис­то­рии рос­сий­ско­го те­ат­ра» («Со­б­ра­ние не­ко­то­рых те­ат­раль­ных со­чи­не­ний…», ч. 2, 1790 год), «О рос­сий­ском те­ат­ре» (журнал «Рус­ский вест­ник», 1808 год, № 7), «Ис­то­ри­ческое из­вес­тие о рос­сий­ском те­ат­ре» (журнал «Се­вер­ный ар­хив», 1822 год, № 21). Со­брал под­го­то­ви­тель­ный ма­тери­ал и не­об­хо­ди­мые ко­пии ис­то­рических документов для фун­даментального тру­да по ис­то­рии те­ат­ра (не опубликован, ны­не в РГАДА).

Пе­ре­вёл для Московского пуб­лич­но­го те­ат­ра с французского языка дра­мы Л.С. Мер­сье («Зоа», по­став­ле­на в 1786 году, опубликована в 1789 году), Ж.М. Бу­те де Мон­ве­ля («Кле­мен­ти­на и Де­зорм», по­став­ле­на в 1788 году, опубликована в 1789 году). За­ду­мал и воз­гла­вил из­да­ние пьес А.Ф.Ф. фон Ко­це­бу - «Те­атр Ав­гу­ста фон Ко­це­бу…» (ч. 1-16, 1802-1806 годы; про­дол­же­ние - ч. 1-4, 1807-1808 годы) (ра­нее пе­рево­дил с немецкого языка пье­сы Ко­це­бу «Не­нависть к лю­дям и рас­кая­ние», 1796 год; «Бед­ность и бла­го­род­ст­во ду­ши», 1798 год, и прочее).

Ав­тор нескольких пьес, в том числе «Раз­дра­жён­ный муж, или При­ез­жие из Ук­рай­ны» (по­став­ле­на в 1797 году в Московском пуб­лич­ном те­ат­ре, опубликована в 1799 году), «Про­лог по слу­чаю сель­ско­го празд­ни­ка в Иль­ин­ском» (по­став­ле­на в 1808 году в до­маш­нем те­ат­ре Н П. Ше­ре­ме­те­ва), а так­же либ­рет­то к опе­ре российского ком­по­зи­то­ра Ф.К. Бли­ма «Ста­рин­ные свят­ки», поль­зо­вав­шей­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью сре­ди со­вре­мен­ни­ков Малиновского (по­став­ле­на в 1800 году).

Почетный член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (с 1823 года). Член Российской ака­де­мии (с 1834 года).

Его брат Ва­си­лий Фё­до­ро­вич [1765 год, Мо­ск­ва - 23 марта (4 апреля) 1814 года, Санкт-Пе­тер­бург], российский ди­пло­мат, пуб­ли­цист, статский советник (1805 год).

Окон­чил Московский университет (1781 год).

Слу­жил в кан­це­ля­рии ви­це-канц­ле­ра графа И.А. Ос­тер­ма­на (с 1783 года). Пе­ре­во­дчик при российской мис­сии в Лон­до­не (1789-1791 годы), сек­ре­тарь российской де­ле­га­ции на русско-турецких пе­ре­го­во­рах о заключении Яс­ско­го ми­ра 1791/92 годов. Генерал кон­сул в Мол­да­вии и Ва­ла­хии (1800-1802 годы).

Од­ним из пер­вых в Рос­сии со­ста­вил про­ект от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва (за­пис­ка «О ос­во­бо­ж­де­нии ра­бов» по­да­на им ми­ни­ст­ру внутренних дел графу В.П. Ко­чу­бею в 1802 году, опубликована в 1958 году в «Из­бран­ных об­щест­вен­но-по­ли­ти­че­ских со­чи­не­ни­ях» В.Ф. Мали­нов­ско­го).

В сочинении «Рас­су­ж­де­ние о ми­ре и вой­не» (1803 года) вы­сту­пил про­тив войн, при­чи­ны воз­ник­но­ве­ния ко­то­рых ви­дел в «при­выч­ке, не­ве­же­ст­ве и суе­ве­рии», а так­же за соз­да­ние специальной ор­га­ни­за­ции («об­ще­го со­ве­та») по под­дер­жа­нию ми­ра в Ев­ро­пе.

Пер­вый ди­рек­тор Цар­ско­сель­ско­го ли­цея (с 1843 года Алек­сан­д­ров­ский ли­цей), пре­по­да­вал в нём ме­ж­ду­народное и ес­тественное пра­во. Це­лью пе­да­го­гической дея­тель­но­сти счи­тал вос­пи­та­ние доб­ро­де­тель­но­го че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, по­лез­но­го сво­ей ро­ди­не.

Сочинения:

О все­об­щей мо­нар­хии в по­ли­ти­че­ском и нрав­ст­вен­ном смыс­ле // Сын Оте­че­ст­ва. 1813. № 43-45;

Ис­то­ри­че­ские до­ка­за­тель­ст­ва о дав­нем же­ла­нии поль­ско­го на­ро­да при­сое­ди­нить­ся к Рос­сии // Тру­ды и ле­то­пи­си Об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. М., 1833. Ч. 6;

Све­де­ния об уве­зен­ной в 1612 го­ду по­ля­ка­ми из Мо­ск­вы цар­ской ко­ро­не // Там же; Быт­ность во Фран­ции у ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV пол­но­моч­ным по­слом кня­зя Я. Ф. Дол­го­ру­ко­ва // Там же. М., 1837. Ч. 7;

Из­вес­тие об от­прав­ле­ни­ях в Ин­дию рос­сий­ских по­слан­ни­ков, гон­цов и куп­чин с то­ва­ра­ми и о при­ез­дах в Рос­сию ин­дей­цев с 1469 по 1751 год // Там же; Ис­то­ри­че­ский взгляд на ме­же­ва­ние в Рос­сии до 1765 го­да. СПб., 1844;

Ис­то­ри­ческое и ди­пло­ма­ти­че­ское со­б­ра­ние дел, про­ис­хо­див­ших ме­ж­ду рос­сий­ски­ми ве­ли­ки­ми князь­я­ми и быв­ши­ми в Кры­му та­тар­ски­ми ца­ря­ми с 1462 по 1533 г. // За­пис­ки Одес­ско­го об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей. 1863. Т. 5;

Ис­то­ри­че­ское обо­зре­ние Мо­ск­вы. М., 2007.