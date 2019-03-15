Когда Россия граничила с Мексикой На вопрос, с кем граничит Россия, каждый успевающий школьник начнёт перечислять различные страны – от Польши до Монголии. И никто, наверное, не назовёт такую страну, как Мексика. Правда, граница эта не современная, и была она в позапрошлом веке. Русские колонисты Началось всё с колонизации русскими Аляски. Край был богатый, все расходы окупались с лихвой. Главным источником прибыли была пушнина, которая в то время по части доходности заменяла все известные полезные ископаемые. Но была одна проблема, которая ограничивала возможности региона. Аляска в те времена не могла себя прокормить, и русские первопроходцы озаботились тем, где можно было создать продовольственную базу. Шлюп «Нева»... На чтение: 1 минута

На вопрос, с кем граничит Россия, каждый успевающий школьник начнёт перечислять различные страны – от Польши до Монголии. И никто, наверное, не назовёт такую страну, как Мексика. Правда, граница эта не современная, и была она в позапрошлом веке.

Русские колонисты

Началось всё с колонизации русскими Аляски. Край был богатый, все расходы окупались с лихвой. Главным источником прибыли была пушнина, которая в то время по части доходности заменяла все известные полезные ископаемые. Но была одна проблема, которая ограничивала возможности региона. Аляска в те времена не могла себя прокормить, и русские первопроходцы озаботились тем, где можно было создать продовольственную базу.

Шлюп «Нева» в гавани святого Павла на острове Кадьяк

Именно поэтому в 1812 году в Калифорнии появилась русская колония Форт Росс. В 80 километрах к северу от неё находился город Сан-Франциско. Эти земли русские «колонизаторы» не отбивали у местного населения с боем, а выкупили у индейцев. Эта сделка проходила под контролем российско-американской компании, которая была полугосударственной, полукупеческой и занималась освоением Аляски. На поиск и освоение новой территории был откомандирован Иван Кусков – купец, авантюрист и чиновник в одном лице. Вместе с ним в новые края прибыли 25 русских колонистов и 90 алеутов.

Форт Росс

Датой основания форта стала весна 1812 года, то есть это случилось буквально за несколько месяцев до начала войны с Наполеоном . С соседями поначалу проблем не возникало. С индейцами русские калифорнийцы жили довольно дружно, но вот с испанцами было не всё ладно. Явных столкновений не было, но и взаимной симпатии не возникло. В 1821 году на смену Испании пришла Мексиканская империя, но и здесь присутствовала натянутость в отношениях.

Несмотря на всё это, Форт Росс считался по тем временам довольно неплохим поселением, и, что очень важно, мог за себя постоять. Крепостные стены и пушки могли дать отпор любому недоброжелателю. В русском поселении впервые в Калифорнии появились фруктовые сады и виноградники (испанцы в этом районе сады не разводили). Были построены судоверфь и порт, мельница. На трёх ранчо, которые были устроены рядом, насчитывалось несколько тысяч голов скота, сотни фруктовых деревьев.

Крепость Росс в 1828 году

Население колонии было очень неоднородным. Главной ударной силой были представители Российской империи, но их было очень мало. Основной массой жителей Форта Росс стали крещёные индейцы и приехавшие с русскими алеуты. Но среди жителей были и несколько скандинавов, якуты и даже полинезийцы.

Возвращение на родину

Жить так далеко от России в те времена было сложно. Аляска к тому времени решила проблемы с обеспечением продовольствием. Форт Росс признали нерентабельным и приняли решение его продать. Сделка состоялась в 1841 году, колонию реализовали «императору Калифорнии», американскому бизнесмену Джону Саттеру. За всё про всё русские должны были получить 42857 рублей серебром. Есть данные, что всех денег продавцы не увидели.

Часовня в Форт-Россе

Уже в наши дни в этих местах творится новая история. Форт Росс сегодня – популярнейшая достопримечательность штата Калифорния. Ежегодно сюда приезжают около 150 тысяч человек. Здесь бережно сохраняется память о том, что это русская территория. Тут проводятся всевозможные фестивали с русской кухней, нарядами и православным богослужением. Здесь можно прибрести русские сувениры. И ещё одно, что особенно приятно нашему российскому богатырскому нраву: многие жители этих краёв до сих пор считают себя потомками русских поселенцев и их индейских жён.

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