КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в северо-восточной части Российской империи и РСФСР.
1) административно-территориальная единица в северо-восточной части Российской империи и РСФСР. Впервые образована указом императора Александра I от 11(23).08.1803 года из части территории Иркутской губернии. Административным центром формально считался город Верхнекамчатск, реально им являлся город Нижнекамчатск. Делилась на Верхнекамчатский, Гижигинский и Охотский округа. Управлялась военным комендантом. Указом от 09(21).04.1812 года упразднена, её территория включена в состав Иркутской губернии.
Вновь образована указом Правительствующего Сената от 02(14).12.1849 года из части территории Иркутской губернии. Административный центр - город Петропавловский Порт (с 1924 года Петропавловск-Камчатский). Делилась на Петропавловский и Гижигинский округа. Управлялась военным губернатором. Во время Крымской войны 1853-1856 годов прибрежная территория Камчатской области подверглась бомбардировкам со стороны англо-французского флота 20.08(01.09) и 24.08(05.09).1854 года, но флот, а также высадившиеся на берег англо-французские войска были разбиты (смотрите Петропавловска оборона 1854 года). 31.10(12.11).1856 года Камчатская область упразднена, её территория вошла в состав образованной тогда же Приморской области.
Камчатская область вновь образована 17(30).06.1909 года в составе Приамурского генерал-губернаторства. Административный центр - город Петропавловский Порт. Делилась на 5 уездов (Анадырский, Гижигинский, Командорский, Охотский и Петропавловский). Площадь около 1,36 млн. км2 (1913 год). Население 34,5 тыс. человек (1913), в т. ч. русские (24,6%); коренное население - камчадалы, чукчи, коряки.
С марта 1917 года Камчатская область управлялась Комитетом общественной безопасности, в марте - июле 1918 года - Советами солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, в середине 1918 года - ноябре 1918 года - представителями А. В. Колчака, в ноябре 1918 года - январе 1920 года находилась под контролем «Омского правительства». В январе 1920 года - октябре 1921 года власть в Камчатской области осуществлял временный ВРК. 06.04.1920 года Камчатская область вошла в состав Дальневосточной республики, однако согласно Договору о границах, утверждённому правительством ДВР 24.01.1921 года, передана в состав РСФСР. В конце октября 1921 года территория Камчатской области вновь перешла под контроль белых сил, образовано Приамурское временное правительство (с лета 1922 года Приамурский Земский край). 10.11.1922 года в результате эвакуации белых войск из Приморья в Петропавловском Порту установлена советская власть, в тот же день Камчатская область преобразована в Камчатскую губернию.
2) Административно-территориальная единица в составе РСФСР, СССР и РФ. Образована постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 20.10.1932 года в составе Дальневосточного края, 20.10.1938 года передана в состав Хабаровского края. Делилась на 13 районов, а также Корякский и Чукотский национальные округа. Население 245,7 тыс. человек (1944 год). Во время Великой Отечественной войны через порты Камчатской области (главным образом Петропавловск-Камчатский) осуществлялась поставка товаров и стратегических грузов по ленд-лизу, в городе был построен морской торговый порт (1943-1945 годы). В 1951 году из состава Камчатской области выведен Чукотский национальный округ.
Указом Президиума ВС СССР от 23.01.1956 года Камчатская область была выведена из состава Хабаровского края и перешла в непосредственное подчинение РСФСР. Делилась на 11 районов, а также Корякский национальный округ.
В 1961 году в Петропавловске-Камчатском построен и начал работу телецентр. В 1962 году на базе Камчатской комплексной экспедиции Совета по изучению производительных сил АН СССР и Камчатской геолого-геофизической обсерватории СО АН СССР был организован Камчатский институт вулканологии. В 1967 году образованы Тралфлот, Океанрыбфлот, Камчатрыбфлот. В 1967 году на реке Паужет сооружена геотермальная электростанция.
Согласно Федеративному договору (1992 год) и Конституции РФ (1993 год) самостоятельным субъектом в составе РФ стал Корякский автономный округ. После проведения референдума (23.10.2005 года) Камчатская область объединена с Корякским автономным округом. Федеральным конституционным законом от 12.06.2006 года с 01.07.2007 года образован новый субъект РФ - Камчатский край.
Иллюстрация:
Герб Камчатской области. Архив БРЭ.