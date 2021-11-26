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ПРИДВОРНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
ПРИДВОРНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА - императорская, профессиональный мужской хор, один из центров русской музыкальной культуры.
Существовала в 1763-1918 годах. Восходит к хору Государевых певчих дьяков (смотрите в статье Певчие дьяки), в 1701 году реорганизованному в придворный хор и в 1703 году переведённому из Москвы в Санкт-Петербург. Ныне Санкт-Петербургская академическая капелла.
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