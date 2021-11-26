ПРИДВОРНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

ПРИДВОРНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА - императорская, профессиональный мужской хор, один из центров русской музыкальной культуры.

Су­ще­ст­во­ва­ла в 1763-1918 годах. Вос­хо­дит к хо­ру Го­су­да­ревых пев­чих дья­ков (смотрите в статье Пев­чие дья­ки ), в 1701 году ре­ор­га­ни­зо­ван­но­му в при­двор­ный хор и в 1703 году пе­ре­ве­дён­но­му из Мо­ск­вы в Санкт-Пе­тер­бург. Ны­не Санкт-Пе­тер­бург­ская ака­де­ми­че­ская ка­пел­ла.

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