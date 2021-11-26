ОХОТНИКИ

ОХОТНИКИ - любительские и полупрофессиональные актёрские труппы в России в начале 1730-х годов и в начале 1770-х годов.

В исторических исследованиях упоминаются под названиями «партикулярные» (т. е. частные, вольные, независимые, гражданские), «городские демократические», «труппы охочих комедиантов»; современники называли участников подобных трупп «Охотников». Их деятельность явилась переходной ступенью от любительского театра к профессиональному. В существовании трупп «Охотников» можно выделить 2 периода. Для раннего (чисто любительского) - с начала 1730-х по конец 1740-х годов - характерны бессистемность, случайность во всех сторонах деятельности трупп, когда спектакли (мемуаристы называют их также «игрищами») устраивались в основном в необорудованных помещениях. Зрелый (полупрофессиональный) период - в Санкт-Петербурге с 1747 года, в Москве с 1749 года до начала 1770-х годов отмечен постепенным переходом от эпизодичности к сезонности, однако актёрская профессия ещё не стала в это время основной для участников спектаклей.

Труппы «Охотников» составлялись из людей разных сословий и социальных групп, участвовавших в театральных представлениях в свободное время: служащих разных контор (копиистов, подканцеляристов, канцеляристов и тому подобных), купцов 2-й и 3-й гильдий , мастеровых, отставных военных нижних чинов, студентов духовных академий и семинарий, домовых крепостных людей и прочих. Собирались они на время спектаклей, которые устраивались сначала только в праздники (в основном на Святки - с 25 декабря по 6 января), позднее и на Масленицу ; затем их выступления приобрели определённую периодичность и давались в выходные, праздничные и «викториальные» дни. За посещение спектаклей со зрителей взималась небольшая плата.

В труппу входило обычно 11-15 человек, руководил ею «медиатор», бравший на себя ответственность за аренду помещения для спектаклей и другие обязанности. Он нанимал дом или палату, в зрелый период это было, как правило, помещение, специально оборудованное для театральных представлений: просторный зал, иногда здание домашнего или даже частного публичного театра. Репертуар трупп составляли «российские комедии», под названием которых объединились «школьные» драмы, различные «акты» и «гистории», инсценированные по литературным произведениям - в ранний период, а в последние годы существования также западно-европейская и отечественная драматургия. Труппы «Охотников» внесли значительный вклад в формирование национального профессионального театрального искусства; многие русские актёры первых лет существования профессиональной сцены в Санкт-Петербурге и в Москве вышли из числа «Охотников», в том числе Ф.Г. Волков, организовавший подобную труппу в Ярославле.

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