ОФИЦЕРСКИЕ СОБРАНИЯ

ОФИЦЕРСКИЕ СОБРАНИЯ - постоянно действующие самодеятельные общественные организации офицерского состава в вооруженных силах Российской империи и Российской Федерации.

Период зарождения Офицерских собраний относится ко 2-й половине XVIII века, когда появились первые офицерские клубы, военные библиотеки и «офицерские ресторации». В 1779 году создан клуб офицеров Новгородского пехотного полка в Тихвине, в 1782году - военный клуб в Санкт-Петербурге . Они обеспечивали условия для общения, отдыха, развлечения и сплочения офицерских коллективов. В начале XIX века военные библиотеки и «офицерские ресторации» создавались уже по указанию военного ведомства. В частности, они организовывались в поселенных войсках, где был разработан специальный устав военных собраний, в котором значительное внимание уделялось организации бытовых вопросов, самообразованию, развлечениям, несению службы офицерами.

В Вооруженных Силах РФ Офицерские собрания создаются в бригадах, полках, на кораблях, в отдельных батальонах (дивизионах) и им равных. Председателем Офицерского собрания является командир воинской части. Для ведения текущей работы на общем собрании офицеров войсковой части (гарнизона) тайным голосованием избирается совет Офицерского собрания сроком на 2 года. В своей практической деятельности совет исходит из решений Офицерского собрания, инициативных предложений офицеров и задач, стоящих перед офицерским коллективом. К офицерам за совершённые проступки Офицерским собранием могут быть применены меры общественного воздействия. За грубое нарушение офицерской этики и чести Офицерское собрание вправе выразить недоверие офицеру и передать дело в товарищеский суд чести офицеров. По решению Офицерского собрания может создаваться денежный фонд, основным источником которого являются взносы членов Офицерского собрания. Фонд может быть использован для проведения общественных и культурно-просветительных мероприятий, оплаты офицерских приёмов, оказания помощи семьям молодых офицеров. В 1994-1996 годах положения об Офицерских собраниях разработаны и введены в действие и в других силовых структурах РФ. Задачи, порядок деятельности и полномочия этих Офицерских собраний сходны с соответствующими нормами Офицерских собраний армии и флота.

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