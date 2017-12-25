О чем же поет «под дугой колокольчик»? Как современный чиновник может выделиться из общего потока участников дорожного движения? Правильно, проблесковым маячком. А раньше, когда их не было – как? Многим известна замечательная народная песня «Под дугой колокольчик поет»: Под дугой колокольчик поет,Под дугою, да под вязовою.Удалой парень девицу везет,Девицу чернобровую. Улестил парень девку скромную,Уманил ее за собою,В ширь степнуюНочью темною. К сожалению, текст песни не вполне соответствует требованиям, которые распространялись на путешествующих в то время. Разве что сынок высокопоставленных родителей позволил себе воспользоваться папиными привилегиями, но это весьма сомнительно, тогда детишки были намного скромнее. В конце 1770-х годов в ямской конной упряжи стали использоваться колокольчики. Тройка в... На чтение: 1 минута

Как современный чиновник может выделиться из общего потока участников дорожного движения? Правильно, проблесковым маячком. А раньше, когда их не было – как?

Многим известна замечательная народная песня «Под дугой колокольчик поет»:

Под дугой колокольчик поет, Под дугою, да под вязовою. Удалой парень девицу везет, Девицу чернобровую.

Улестил парень девку скромную, Уманил ее за собою, В ширь степную Ночью темною.

К сожалению, текст песни не вполне соответствует требованиям, которые распространялись на путешествующих в то время. Разве что сынок высокопоставленных родителей позволил себе воспользоваться папиными привилегиями, но это весьма сомнительно, тогда детишки были намного скромнее.

В конце 1770-х годов в ямской конной упряжи стали использоваться колокольчики. Тройка в то время выполняла почтовые функции и управлялась профессионалами-ямщиками. И колокольчики назывались ямскими или почтовыми. Средняя, коренная лошадь в русской тройке шла под дугой, именно эта дуга стала наиболее удобным местом для подвески колокольчика, выполнявшего прежде всего сигнальную функцию.

Одно время в России по примеру Европы попробовали ввести рожки, которые должны были предупреждать, что едет курьер и надо уступить дорогу и оперативно сменить лошадей. Но у нас это новшество не прижилось, так как нашему ямщику легче было свистнуть, чем дуть в дуду.

Колокольчик же под дугой был прерогативой почтовой, фельдъегерской и полицейской служб. Есть колокольчик – можешь ощущать себя едущим спецтранспортом, который имеет преимущество перед всеми остальными. Нет колокольчика – тогда должен уступить дорогу экипажу с колокольчиком. Мало того, с колокольчиком на почтовой станции можно и лошадей сменить быстро, без очереди, да и лошади должны быть самые лучшие.

Надо отметить, что и простые обыватели тоже могли себе что-то позволить. Они под дугой вешали бубенчики. Но звенели они тише и конкуренции колокольчикам составить не могли.

Требование к колокольчикам соблюдалось довольно четко, но были и накладки, когда какой-нибудь купец или молодец, умыкнувший «девку скромную», позволял себе лишнего. Это выходило за рамки правил и без последствий не оставалось. В очередной раз наводя порядок на дорогах страны, Сенат 18 декабря 1836 года принял решение, в котором указывалось: «Запретить употребление колокольчиков всем тем, которые едут на собственных или вольнонаемных лошадях, предоставив оные одной почтовой гоньбе и чиновникам земской полиции, едущим по обязанностям службы». В 1860 году снова был подтвержден строгий запрет использовать поддужные колокольчики не на почтовых лошадях.

Радует то, что сегодня таких запретов нет. Вместе с тем я не могу не напомнить, что и сегодня в Правилах дорожного движения четко прописано: «При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».