История художественной мысли. XVIII век. Часть 2 Лишь спустя тридцать лет после кончины первого русского императора была претворена в жизнь его задумка по созданию Академии художеств. Проект сумел двинуть Иван Шувалов – приближённый императрицы Елизаветы Петровны. Он назвал планируемое учреждение «Академией трёх знатнейших художеств». На чтение: 2 минуты

Лишь спустя тридцать лет после кончины первого русского императора была претворена в жизнь его задумка по созданию Академии художеств. Проект сумел двинуть Иван Шувалов – приближённый императрицы Елизаветы Петровны. Он назвал планируемое учреждение «Академией трёх знатнейших художеств». Под художествами понимались три основных вида искусства – архитектура, живопись и скульптура. Указ об учреждении Академии последовал 6 (по новому стилю – 17) ноября 1857 года.

В 1858 году начались первые занятия, причём Шувалов отдал под учебные нужды свой особняк на Садовой улице Петербурга. Фактически Академия возвращалась к заветам Петра I – научиться у иностранцев, и далее работать самим, обучая новые поколения специалистов. Первыми профессорами стали в основном иностранцы – французский Николя-Франсуа Жилле, немецкий гравёр Георг Фридрих Шмидт, французские архитекторы Жан-Батист Мишель Валлен-Деламот и Шарль де Вайи, французский живописец Жан-Жак Лагрене и многие другие.

Возобновилась и прервавшаяся при Анне Иоанновне практика пансионерских поездок для талантливых студентов в страны Европы для знакомства с передовым искусством. Первыми поехали две будущие легенды русского искусства второй половины XVIII века. Один из них, Антон Павлович Лосенко, за свою недолгую жизнь фактически стал зачинателем русской школы исторической живописи, автор известной работы «Прощание Гектора с Андромахой». Другой – Василий Иванович Баженов, прославленный архитектор, строитель Михайловского замка в Петербурге, Царицынского дворцово-паркового ансамбля, Дома Пашкова, церкви Владимирской иконы Божьей Матери в подмосковном Быкове.

Окончательно статус Академии как Императорского учебного заведения, то есть имеющего постоянное финансирование из казны, закрепили уже при Екатерине II, в 1764 году, когда были утверждены так называемые «Привилегия и Устав Императорской Академии художеств». И ещё на века вперёд Академия, несмотря на смены государственного строя, была главной кузницей национальных художественных кадров, со временем сумев свергнуть с пьедестала творчество иностранцев и повернуть его к истинно отечественному духу.

Продолжалось развитие портретного жанра – царственные особы, придворные, купцы и дворяне щедро платили за подобные заказы. Большим успехом пользовались работы Ивана Петровича Аргунова, при этом едва ли не самой известной его работой оказался «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» 1784 года, хотя художник запечатлевал на холсте даже лики императриц. Ещё один известный мастер – Владимир Лукич Боровиковский, самым известным произведением которого стал парадный портрет Павла I в полный рост, написанный в последний год его царствования. Портреты тех лет, в общем-то, с точки зрения сегодняшней живописи, простенькие, сработанные по-крупному, но зато изобилующие украшениями, носимыми в ту эпоху в невообразимом количестве.

С середины XVIII века небывалое доселе распространение получает пейзажная живопись. Впервые профессиональные художники пишут городские пейзажи Санкт-Петербурга и Москвы, провинциальных городков, воспевают красоту русской природы. Известнейшим художником становится Фёдор Яковлевич Алексеев, проявивший себя как настоящий мастер городских пейзажей, способный увязать архитектурные сооружения с природой – небом, облаками, реками, растительностью. В своих работах он увековечивал и города, которые покорялись и основывались Российской империей во время её беспримерного продвижения на юг – благодаря ему мы можем увидеть и представить себе, как выглядели тогда основанные Григорием Потёмкиным Херсон и Николаев, и покорённая ханская столица Бахчисарай.

Нельзя не отметить среди выдающихся пейзажистов Семёна Фёдоровича Щедрина, увековечившего на своих полотнах грандиозные дворцово-парковые ансамбли. Картины так нравились Екатерине, что та сделала его своим придворным живописцем, превратив рисование таких пейзажей почти в его обязанность. Потом он ещё возглавит класс пейзажной живописи при Академии художеств, и проявит себя как реставратор, восстанавливая произведения в Эрмитаже.

К той же эпохе относится и начало истинно народной живописи – крестьянского бытового жанра. Его зачинателем считается Михаил Шибанов, биографических сведений о котором совсем немного. Сохранилось всего шесть его работ, но зато все уровня Третьяковской галереи и Русского музея. Его картины «Крестьянский обед» и «Празднество свадебного договора» - подлинные памятники своей эпохе, а портрет Екатерины II в дорожном костюме 1787 года – одно из немногих не официозных изображений императрицы.

В Академии единственно признаваемым стилем работы художников был классицизм, и те, кто в ней учился или работал, были вынуждены работать именно в нём. Поэтому наиболее успешной была историческая живопись, либо картины на библейские или мифологические сюжеты. Известные произведения тех лет – «Прометей делает статую по приказанию Минервы» Ивана Акимова, «Ной по выходе из ковчега приносит жертву Богу» Василия Шебуева, «Взятие Казани» и «Испытание силы Яна Усмаря» Григория Угрюмова.

При Елизавете Петровне появились первые картинные галереи, работавшие при дворе Её императорского величества. А при Екатерине II это приняло и вовсе невиданный размер – в основанный Эрмитаж по всей Европе скупались подлинные шедевры – чего стоят одни только «Святое семейство» Рафаэля и «Даная» Рембрандта.

Вторая половина XVIII века дала отечественной художественной истории таких мастеров скульптуры, как Федот Шубин, Иван Мартос, Михаил Козловский, Фёдор Гордеев. Шубин проявил себя как выдающийся мастер скульптурного портрета – в камне он запечатлел Григория Орлова, Михаила Ломоносова (кстати, своего земляка), Павла I и многих других выдающихся своих современников. Иван Мартос, будущий автор памятника Минину и Пожарскому, в те годы творил в камне статуи и композиции на библейские сюжеты. Они отошли от канонов барокко с его декоративностью и чувственностью, и стали прославлять в первую очередь гражданские добродетели и разум. Позднее, уже в следующем веке, эти тенденции будут развиты новыми поколениями художников, архитекторов и скульпторов, и достигнут своего пика.

Кончался бурный XVIII век, и грядущее новое столетие рождало новых деятелей искусства и новые тенденции в его развитии. Об этом – другой наш рассказ.

Обложка: Алексеев Федор Яковлевич. «Вид на Московский Кремль со стороны Каменного моста». Источник: https://ru.wikipedia.org/