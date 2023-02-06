История художественной мысли. XVIII век. Часть 1 Рубеж XVII-XVIII веков стал переломным в жизни всего российского государства. Исторический поворот, к которому привели реформы Петра Великого, проявился во всех сферах общественной жизни. На мировой политической карте в вихрях кровавых сражений появлялось новое могучее государство – Российская империя. На чтение: 2 минуты

Рубеж XVII-XVIII веков стал переломным в жизни всего российского государства. Исторический поворот, к которому привели реформы Петра Великого, проявился во всех сферах общественной жизни. На мировой политической карте в вихрях кровавых сражений появлялось новое могучее государство – Российская империя. В прошлое уходили те времена, когда продвижение вверх требовало в большей степени родовитости, нежели таланта или личной отваги. Эпоха выдвигала вперёд людей образованных, активных, одарённых. Всё это нашло своё отражение и в культурной жизни страны.

Кроме того, важную роль в новом этапе развития русского искусства сыграла церковная реформа Петра – упразднив пост патриарха, он по сути превратил церковь в государственное учреждение. Соответственно, в культуре стали утверждаться светские начала, подкреплённые европейским влиянием.

Довершило культурный поворот петровских времён основание Академии художеств. И, хотя «Академией» при нём называлась всего лишь рисовальная школа, работавшая на базе типографии в Санкт-Петербурге. Пётр даже основал практику пансионерства, начав отправлять талантливых художников и архитекторов за границу, перенимать передовой опыт. Любимый механик Петра Андрей Нартов создал проект «Академии разных художеств», которую планировалось открыть на Васильевском острове неподалёку от Меншиковского дворца. Смерть императора в 1725 году сорвала эти планы, но полностью они не исчезли.

Самое явное культурное наследие петровской эпохи – архитектурные шедевры. Строительство новой столицы, затеянное первым императором, потребовало настоящих специалистов, которых в России тогда не было. Строили в допетровскую эпоху всё больше на глазок, бессистемно, что Петра совершенно не устраивало. Именно при нём в Россию стали приезжать западные архитекторы, особенно итальянские. Первый из таких знаменитых «гастролёров» - Доминико Трезини (или, как его называли в России, Андрей Трезин), автор Петропавловского собора и здания Двенадцати коллегий на Васильевском острове.

Петербург одновременно строился как военный и торговый порт, крепость и жилой город . Тщательно спроектированные города – редкость по тем временам, недаром северную столицу называли «самым умышленным городом на свете». При этом в дело вступили не только иностранцы, но и русские зодчие. Наиболее известные среди них – Михаил Земцов (Аничков дворец, Спасо-Преображенский собор) и Иван Коробов (Адмиралтейство). Стоит упомянуть также Петра Еропкина, талантливого архитектора с трагической судьбой, создателя первого генерального плана застройки Петербурга, разработчика планировки первых столичных районов. Появляются новые строения и в Москве. Наиболее известные архитектурные сооружения петровской эпохи – Арсенал в Московском Кремле и Меншикова башня.

Приглашённые в Россию Петром мастера создали особое направление художественной мысли своего времени, вошедшее в историю как россика. В ту пору в наибольшей чести был жанр портрета. Выдающимися мастерами на этом поприще проявили себя француз Луи Каравак, голландец Георг Кристоф Гроот, саксонец Иоганн Готфрид Таннауэр. Брат Георга Гроота, Иоганн Фридрих Гроот, творил в более разнообразной манере – в его творческом багаже были и анималистические работы, и натюрморты, и пейзажи. А вообще россика прожила примерно до середины XIX века.

Из русских живописцев петровской эпохи можно отметить Андрея Матвеева, а также братьев Романа и Ивана Никитина. Именно они были наиболее успешными пансионерами, которые добились больших высот для своего времени.

Пётр I, как человек любознательный, очень любил гравюру и миниатюру на эмали – главным образом императора привлекал процесс создания. За первую четверть XVIII века книг с иллюстрацию отпечатали больше, чем за всё предыдущее столетие. Признанным мастером гравюр стал Алексей Зубов, а мастера-эмальеры – Андрей Овсов и Григорий Мусикийский, вышедшие из среды мастеровых Оружейной палаты.

После смерти первого императора Россия вступила в эпоху дворцовых переворотов. Власть имущие всё больше интриговали и грызлись между собой, и до культурной сферы дело доходило нечасто. Обделённые вниманием и финансированием, некоторые мастера уехали искать счастья в другие страны, а свежеприглашаемые надолго не задерживались. Тем не менее, и они оставили немало работ, запечатлевших на холстах ту бурную эпоху. Среди них наиболее известны Пьетро Ротари и Луи Токе.

Прекратилась практика пансионерства, художники учились исключительно дома, знакомясь с европейскими достижениями в искусстве только по собраниям работ. Центральной фигурой в отечественной портретистике в ту пору стал Иван Вишняков, ученик Андрея Матвеева. Он сформировался исключительно как русский мастер, за что его недолюбливали придворные живописцы-иностранцы. По сути, именно с него пошла традиция отечественного портрета, хотя им одним не ограничивались творческие интересы живописца. Росписи Зимнего, Петергофского, Летнего и Аничкова дворцов выполнял он совместно со своими учениками, в том числе с теми, которые потом приумножат славу своего учителя – Алексеем Антроповым, братьями Бельскими, Иваном Фирсовым и другими.

Пределом мечты архитектора в ту эпоху было получить заказ на проектировку дворца или церкви, но такой чести, конечно, удостаивались немногие. И большая часть дошедших до нас архитектурных произведений второй четверти XVIII века – это или богатые дворцы, или не менее богатые храмы. Среди наиболее известных – Никольский собор Саввы Чевакинского, колокольня Троице-Сергиевой лавры Дмитрия Ухтомского, и, конечно, целая плеяда выдающихся произведений Бартоломео Франческо Растрелли: Зимний дворец в Петербурге, Екатерининский дворец в Царском селе, Смольный монастырь, Рундальский дворец в Прибалтике.

Так Россия вступила во вторую половину XVIII века. Приближались новые грозные и великие события, и художественная мысль не могла остаться от них в стороне. Об этом – во второй части нашего рассказа.

Обложка: Я. Ф. Алексеев «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости», 1794 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru