ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (Да­ни­ил Сав­вич Туп­та­ло, Туп­та­лен­ко) - митрополит Ростовский и Ярославский, писатель, поэт, драматург, проповедник; святой Русской православной церкви.

Из се­мьи ка­за­ка, позд­нее сот­ни­ка Ки­ев­ско­го пол­ка. С 1660 года жил в Кие­ве. Учил­ся в Кие­во-Мо­ги­лян­ской кол­ле­гии (1662-1665), сво­бод­но вла­дел латинским, польским и греческим язы­ка­ми. В ию­ле 1668 года в Ки­ев­ском Ки­рил­лов­ском монастыре при­нял ино­чес­кий по­стриг, ие­ро­диа­кон (1669), позд­нее в Гус­тын­ском мон. (в рай­оне города При­лу­ки) ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи (1675). С 1677 года про­по­ве­до­вал в Слуц­ке, Виль­но, Но­вом Дво­ре (Речь По­спо­ли­та), жил в Чер­ни­го­ве (с 1679). Был игу­ме­ном в мо­на­сты­рях Ба­ту­ри­на, Глу­хо­ва, Кие­ва, Чер­ни­го­ва, Нов­го­род-Се­вер­ско­го (1681-1700).

С 1684 года по по­ру­че­нию ар­химандрита Вар­лаа­ма Ясин­ско­го ра­бо­тал над со­став­ле­ни­ем жиз­не­опи­са­ния всех свя­тых, чти­мых пра­во­слав­ной цер­ко­вью (Че­тьи-Ми­неи), - его главным тру­дом (издания 1689, 1695, 1700, 1705). В 1689 году в Мо­ск­ве в сви­те гет­ма­на И.С. Ма­зе­пы, встре­чал­ся с ца­рём Пет­ром I и пат­ри­ар­хом Ио­а­ки­мом , от ко­то­ро­го по­лу­чил бла­го­сло­ве­ние на со­став­ле­ние Четь­их-Ми­ней. В 1701 году по ре­ко­мен­да­ции Пет­ра I по­став­лен ми­тро­по­ли­том Си­бир­ским, но, за­бо­лев, за­дер­жал­ся в Мо­ск­ве. С мар­та 1702 года ми­тро­по­лит Рос­тов­ский и Яро­слав­ский.

Соз­дал ар­хие­рей­скую шко­лу в Рос­то­ве (сентябрь 1702), обу­че­ние в ко­то­рой строи­лось по об­раз­цу ки­ев­ских учеб­ных за­веде­ний. Во­пре­ки тре­бо­ва­нию Пет­ра I до­но­сить вла­стям об ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных на­строе­ни­ях, об­на­ру­жен­ных на ис­по­ве­ди, Димитрий Ростовский об­ли­чал свя­щен­ни­ков, на­ру­шив­ших тай­ну ис­по­ве­ди, ис­кал дос­той­ных ие­ре­ев во вся­ком со­сло­вии. Был ав­то­ром со­чи­не­ний ре­лигиозно-нравственного ха­рак­те­ра («Апо­ло­гия в уто­ле­ние пе­ча­ли че­ло­ве­ка...», 1700; «Рас­су­ж­де­ние об об­ра­зе Бо­жии и по­до­бии в че­ло­ве­це», 1707), а так­же многих про­по­ве­дей, об­ли­чав­ших не­ве­же­ст­во, ко­ры­сто­лю­бие, ле­ность, заб­ве­ние свя­щен­ных за­по­ве­дей. Стиль ора­тор­ских про­из­ве­де­ний Димитрия Ростовского стал клас­сическим об­раз­цом для про­по­вед­ни­ков XVIII-XIX веков.

При ра­бо­те над Четь­и­ми-Ми­нея­ми Димитрий Ростовский ис­поль­зо­вал как древ­не­рус­ские, так и латинские, греческие и польские ис­точ­ни­ки; мно­гие из бо­лее ран­них жи­тий, ото­бран­ных Димитрием Ростовским, бы­ли им от­ре­дак­ти­ро­ва­ны. В рос­тов­ский пе­ри­од бы­ла соз­да­на «Ро­ж­де­ст­вен­ская дра­ма», по­свя­щён­ная Ро­ж­де­ст­ву Хри­сто­ву (другая пье­са, «Ус­пен­ская дра­ма», по-ви­ди­мо­му, от­но­сит­ся к ки­ев­ско­му пе­рио­ду). Стиль обо­их со­чи­не­ний - ба­рок­ко , в раз­но­вид­но­сти, ха­рак­тер­ной для те­ат­ра ду­хов­ных школ. Так­же в это вре­мя им был со­став­лен на ос­но­ве биб­лей­ских ска­за­ний и русских и иностранных хро­ник так называемый «Ке­лей­ный ле­то­пи­сец» - ори­ги­наль­ное про­из­ве­де­ние ис­то­рического и на­зи­дательного ха­рак­те­ра.

В 1980-х годах Е.М. Ле­ва­шёв осу­ще­ст­вил музыкально-сце­ническую ре­кон­ст­рук­цию «Ро­ж­де­ст­вен­ской дра­мы» Димитрия Ростовского (под названием «Рос­тов­ское дей­ст­во» по­став­ле­на в 1982 году в Ка­мер­ном музыкальном те­ат­ре под руководством Б.А. По­кров­ско­го в Мо­ск­ве), объ­е­ди­нив его текст с древнерусской ду­хов­ной, а так­же славянской народной му­зы­кой по пра­ви­лам отечественной дра­ма­тур­гии и музыкальной ком­по­зи­ции XVII века. При этом бы­ли ис­поль­зо­ва­ны 2 ва­ри­ан­та под­лин­ной псаль­мы Димитрия Ростовского («Ны­не весь мир да иг­ра­ет») и псаль­мы, ему при­пи­сы­вае­мые.

По­гре­бён в Рос­тов­ском Спа­со-Иа­ков­лев­ском монастыре. При пе­ре­дел­ке мо­на­сты­ря в 1752 году бы­ли об­ре­те­ны его мо­щи. Дни па­мя­ти - 23 мая (5 ию­ня), 21 сентября (4 октября), 28 октября (10 но­ября).

Сочинения :

Ру­но оро­шен­ное. Чер­ни­гов, 1683. СПб., 2003;

Кни­га жи­тий свя­тых. К., 1689-1705. Ч. 1-4;

Ле­то­пись иже во свя­тых от­ца на­ше­го Ди­мит­рия, ми­тро­по­ли­та Рос­тов­ско­го… с при­со­во­ку­п­ле­ни­ем Ке­лей­ной ле­то­пи­си… М., 1784;

Со­чи­не­ния свя­то­го Ди­мит­рия, ми­тро­по­ли­та Рос­тов­ско­го. К., 1895-1905. Ч. 1-5;

Ус­пен­ская дра­ма (Ко­ме­дия на Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­цы) // Рус­ская дра­ма­тур­гия по­след­ней чет­верти XVII и на­ча­ла XVIII в. М., 1972;

Ро­ж­де­ст­вен­ская дра­ма, или Рос­тов­ское дей­ст­во / Му­зы­каль­но-сце­ни­че­ская ре­кон­ст­рук­ция Е. Ле­ва­ше­ва. М., 1989;

Сти­хо­тво­ре­ния. Ко­ме­дия на Рож­де­ст­во Хри­сто­во // Па­мят­ни­ки ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си: XVII век. М., 1994. Кн. 3;

Свя­той Ди­мит­рий Рос­тов­ский и его из­бран­ные тво­ре­ния, пе­ре­ве­ден­ные на рус­ский язык. СПб., 1998;

Жи­тие свя­тых. Минск, 2004. Кн. 1-3.