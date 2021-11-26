ДЕРЖАВИН ГАВРИЛА РОМАНОВИЧ

ДЕРЖАВИН ГАВРИЛА (Гавриил) РОМАНОВИЧ - русский поэт, государственный деятель, действительный тайный советник.

Дво­ря­нин. Учил­ся в Ка­зан­ской гим­на­зии (1759-1762).

По­сту­пил на во­енную служ­бу в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ский полк (в его со­ста­ве уча­ст­во­вал в свер­же­нии императора Пет­ра III в 1762 году). Во вре­мя Пу­га­чёва вос­ста­ния 1773-1775 годов был при­ко­ман­ди­ро­ван к Сек­рет­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии при ко­мандующем вой­ска­ми А.И. Би­би­ко­ве.

С 1777 года на гражданской служ­бе: эк­зе­ку­тор 1-го департамента Се­на­та (с 1777 года); рас­сле­до­вал бес­по­ряд­ки и на­ру­ше­ния чи­нов­ни­ков в Се­на­те. Со­вет­ник уч­ре­ж­дён­ной 1-й экс­пе­ди­ции о государственных до­хо­дах (с 1780 года), ав­тор ин­ст­рук­ции «На­чер­та­ние долж­но­сти», оп­ре­де­ляв­шей по­ря­док дея­тель­но­сти экс­пе­ди­ции. Даль­ней­ше­му про­дви­же­нию Державина по служ­бе спо­соб­ст­во­ва­ло по­яв­ле­ние его «Оды к Фе­ли­це» (1782, опубликована в 1783 году в журнале «Со­бе­сед­ник лю­би­те­лей рос­сий­ско­го сло­ва»), об­ра­щён­ной к императрице Ека­те­ри­не II .

Гу­бер­на­тор Оло­нец­кой (1784-1785) и Там­бов­ской (1785-1788; всту­пил в долж­ность в 1786 году) гу­бер­ний. Бу­ду­чи там­бов­ским гу­бер­на­то­ром, Державин уде­лял вни­ма­ние во­про­сам улуч­ше­ния су­до­про­из­вод­ст­ва, со­дер­жа­ния за­клю­чён­ных, строи­тель­ст­ва об­щественных зда­ний в Там­бо­ве (народное учи­ли­ще, си­рот­ский дом, те­атр и др.), а так­же во­про­сам про­све­ще­ния: в сво­ём до­ме он организовал «клас­сы» для юно­шей, а его же­на - за­ня­тия для мо­ло­дых дво­ря­нок. В 1787 году по ини­циа­ти­ве Державина бы­ли от­кры­ты шко­лы в Коз­ло­ве, Ле­бе­дя­не, Шац­ке, Ли­пец­ке и др. го­ро­дах Там­бов­ской губернии.

Ка­би­нет-­сек­ре­тарь Ека­те­ри­ны II (1791-1793). Се­на­тор (1793). В 1794-1796 годах пре­зи­дент, в 1800-1801 годах исполняющий должность пре­зи­ден­та Ком­мерц-кол­ле­гии. Член Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре (1800-1801). Государственный ка­зна­чей (1800-1801). Министр юс­ти­ции (1802-1803). Член Не­пре­мен­но­го со­ве­та (1802-1803). Один из пер­вых чле­нов Российской ака­де­мии (1783).

По­этический путь Державина на­чал­ся с со­чи­не­ния сол­дат­ских пе­сен, са­ти­рических и шут­ли­вых сти­хов, од. Про­из­ве­де­ния, на­пи­сан­ные в ран­ний пе­ри­од, бы­ли в основном со­жже­ны Державиным в 1770 году. 1-я (ано­ним­ная) пуб­ли­ка­ция - про­за­ический пе­ре­вод с не­мец­ко­го («Ирои­да, или Пись­мо Вив­ли­ды к Кав­ну», журнал «Ста­ри­на и но­виз­на», 1773). Первый сборник «Оды, пе­ре­ве­дён­ные и со­чи­нён­ные при го­ре Чи­та­ла­гае 1774 го­да» (опубликован ано­ним­но в 1776 году) был вос­при­нят как под­ра­жа­тель­ный и не при­нёс Державину из­вест­нос­ти. Сбли­же­ние с по­эта­ми «львов­ско­го круж­ка» (Н.А. Львов, В.В. Кап­нист, И.И. Хем­ни­цер и др.) спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию ори­ги­наль­но­го по­этического сти­ля Державина: «ги­пер­бо­ли­че­ский раз­мах» ( Н.В. Го­голь ), унас­ле­до­ван­ный от сти­ля ба­роч­ной оды, на­прав­лен в по­эзии Державина на вос­соз­да­ние все­го раз­но­об­ра­зия внеш­не­го ми­ра, об­ра­зы ко­то­ро­го об­ре­та­ют ис­клю­чительную зри­мость, пла­стич­ность, бо­гат­ст­во кра­сок. «Ода на смерть князя Ме­щер­ско­го» (1779, опубликована ано­ним­но в журнале «Санк­т­пе­тер­бург­ский вест­ник») ста­ла этап­ным для Державина про­из­ве­де­ни­ем, оз­на­ме­но­вав соз­да­ние но­во­го ти­па оды: Державин ввёл в неё раз­го­вор­ную лек­си­ку, иро­нию и шут­ку, ав­то­био­гра­фические мо­ти­вы, со­еди­нив при­ме­ты вы­со­ко­го и низ­ко­го сти­ля; аб­ст­ракт­ная ри­то­ри­ка сме­ни­лась ли­рической, по­рой ис­по­ве­даль­ной ин­то­на­ци­ей. Экс­пе­риментальный ха­рак­тер «Оды к Фе­ли­це» был обу­слов­лен па­ра­док­саль­ным со­че­та­ни­ем прин­ци­пов оди­че­ской и са­ти­ри­че­ской по­эзии: па­не­ги­рик Ека­те­ри­не II и са­ти­ра на её ок­ру­же­ние ока­за­лись со­пря­же­ны во­еди­но.

К вер­ши­нам по­эзии Державина конца 1770-х - 1-й половины 1790-х годов от­но­сят­ся так­же пе­ре­ло­же­ние 81-го псал­ма «Вла­сти­те­лям и су­ди­ям» (1780; 2-я редакция 1787); оды «Вель­мо­жа» (1774-1794, опубликована в 1798 году), «Бог» (1780-1784), «Ви­де­ние Мур­зы» (1783-1789, опубликована в 1791 году), «Во­до­пад» (1791-1794, опубликована в 1798 году). По­этические ито­ги это­го пе­рио­да бы­ли под­ве­де­ны Державиным в оде «Па­мят­ник» (1796), вос­хо­дя­щей к тра­ди­ции Го­ра­ция: свою за­слу­гу Державин ви­дит в по­этической «дер­зо­сти», со­еди­нив­шей «за­бав­ный слог», «сер­деч­ную про­сто­ту» и «улыб­ку» с вы­со­ки­ми те­ма­ми доб­ро­де­те­ли, Бо­га и ис­ти­ны.

С середины 1790-х годов на­чал­ся но­вый пе­ри­од и в лич­ной жиз­ни Державина (по­сле смер­ти в 1794 году его пер­вой же­ны Екатерины Яковлевны, урож­дён­ной Бас­ти­дон, вос­пе­той им под име­нем Пле­ни­ры, Державин же­нил­ся в 1795 году на Д.А. Дья­ко­вой, до­че­ри обер-про­ку­ро­ра Се­на­та), и в его по­этическом твор­че­ст­ве. Зна­ком­ст­во с пе­ре­во­да­ми Н.А. Льво­ва из Анак­ре­он­та при­ве­ло к соз­да­нию ли­рических сти­хо­тво­ре­ний в ду­хе ан­то­ло­ги­че­ской по­эзии, объ­е­ди­нён­ных за­тем в сборник «Анак­ре­он­ти­че­ские пес­ни» (1804): ря­дом с пе­ре­во­да­ми и под­ра­жа­ния­ми древнегреческим ав­то­рам здесь по­ме­ще­ны сти­хи, вос­пе­ваю­щие русский быт и нра­вы. В 1790-е годы Державин пе­ча­тал­ся в «Но­вых еже­ме­сяч­ных со­чи­не­ни­ях», в «Мо­с­ков­ском жур­на­ле» Н.М. Ка­рам­зи­на , в журнале «При­ят­ное и по­лез­ное препровождение времени», в альманахе «Ао­ни­ды» и др. Сре­ди луч­ших про­из­ве­де­ний это­го пе­рио­да: «По­хва­ла сель­ской жиз­ни» (1798, опубликовано в 1808 году), «Сне­гирь» (1800, опубликовано в 1805 году), «Ев­ге­нию. Жизнь Зван­ская» (1807).

Не име­ли ус­пе­ха опы­ты Державина в дра­ма­тур­гии: «те­ат­раль­ное пред­став­ле­ние с му­зы­кой» «До­б­ры­ня» (1804), «Ге­рои­че­ское пред­став­ле­ние», «По­жар­ский, или Ос­во­бо­ж­де­ние Мо­ск­вы» (1806); тра­ге­дии «Ирод и Ма­ри­ам­на» (1807), «Ев­прак­сия» и «Тём­ный» (обе 1808); либ­рет­то опер «Гроз­ный, или По­ко­ре­ние Ка­за­ни» и «Эс­фирь» (обе 1814) и др.

В по­след­ние го­ды жиз­ни Державин го­то­вил своё со­б­ра­ние со­чи­не­ний (ч. 1-5, 1808-1816), вы­страи­вая в нём сти­хи по те­мам в ие­рар­хическом по­ряд­ке: о Бо­ге, о ца­ре, о ге­ро­ях, о се­бе; пи­сал ком­мен­та­рии к собственным сти­хо­тво­ре­ни­ям, раз­мыш­лял о сущ­но­сти ли­рического твор­че­ст­ва (трак­тат «Рас­су­ж­де­ние о ли­ри­че­ской по­эзии или об оде», ч. 1-4, 1811-1815). Со­ста­вил ав­то­био­гра­фические «За­пис­ки», опи­сы­ваю­щие всю его жизнь вплоть до 1812 года (1811-1813, опубликованы в 1859 году).

Литературный кру­жок, сло­жив­ший­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1804-1807 годах во­круг Державина, стал ос­но­вой литературного об­ще­ст­ва «Бе­се­да лю­би­те­лей рус­ско­го сло­ва», за­се­дав­ше­го в до­ме Державина на Фон­тан­ке. Друж­ба с «ар­хаи­ста­ми» не ме­ша­ла Державину вер­но оце­нить литературные дос­то­ин­ст­ва не толь­ко со­чи­не­ний Н.М. Ка­рам­зи­на, И.И. Дмит­рие­ва, В.А. Жу­ков­ско­го , но и юно­го А.С. Пуш­ки­на, чьё сти­хо­тво­ре­ние «Вос­по­ми­на­ния в Цар­ском Се­ле» он слу­шал на ли­цей­ском эк­за­ме­не 8 января 1815 года.

Сочинения:

Со­чи­не­ния / Объ­яс­ни­тель­ные прим. Я.К. Гро­та. СПб., 1864-1883. Т. 1-9;

Из­бран­ная про­за. М., 1984;

Анак­ре­он­ти­че­ские пес­ни. М., 1986;

За­пис­ки, 1743-1812: Пол­ный текст. М., 2000;

Со­чи­не­ния / Вступ. ста­тья, сост., под­гот. тек­ста, прим. Г.Н. Ио­ни­на. СПб., 2002.