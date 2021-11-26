ДЕРЖАВИН ГАВРИЛА РОМАНОВИЧ
ДЕРЖАВИН ГАВРИЛА (Гавриил) РОМАНОВИЧ - русский поэт, государственный деятель, действительный тайный советник.
Дворянин. Учился в Казанской гимназии (1759-1762).
Поступил на военную службу в лейб-гвардии Преображенский полк (в его составе участвовал в свержении императора Петра III в 1762 году). Во время Пугачёва восстания 1773-1775 годов был прикомандирован к Секретной следственной комиссии при командующем войсками А.И. Бибикове.
С 1777 года на гражданской службе: экзекутор 1-го департамента Сената (с 1777 года); расследовал беспорядки и нарушения чиновников в Сенате. Советник учреждённой 1-й экспедиции о государственных доходах (с 1780 года), автор инструкции «Начертание должности», определявшей порядок деятельности экспедиции. Дальнейшему продвижению Державина по службе способствовало появление его «Оды к Фелице» (1782, опубликована в 1783 году в журнале «Собеседник любителей российского слова»), обращённой к императрице Екатерине II.
Губернатор Олонецкой (1784-1785) и Тамбовской (1785-1788; вступил в должность в 1786 году) губерний. Будучи тамбовским губернатором, Державин уделял внимание вопросам улучшения судопроизводства, содержания заключённых, строительства общественных зданий в Тамбове (народное училище, сиротский дом, театр и др.), а также вопросам просвещения: в своём доме он организовал «классы» для юношей, а его жена - занятия для молодых дворянок. В 1787 году по инициативе Державина были открыты школы в Козлове, Лебедяне, Шацке, Липецке и др. городах Тамбовской губернии.
Кабинет-секретарь Екатерины II (1791-1793). Сенатор (1793). В 1794-1796 годах президент, в 1800-1801 годах исполняющий должность президента Коммерц-коллегии. Член Совета при Высочайшем дворе (1800-1801). Государственный казначей (1800-1801). Министр юстиции (1802-1803). Член Непременного совета (1802-1803). Один из первых членов Российской академии (1783).
Поэтический путь Державина начался с сочинения солдатских песен, сатирических и шутливых стихов, од. Произведения, написанные в ранний период, были в основном сожжены Державиным в 1770 году. 1-я (анонимная) публикация - прозаический перевод с немецкого («Ироида, или Письмо Вивлиды к Кавну», журнал «Старина и новизна», 1773). Первый сборник «Оды, переведённые и сочинённые при горе Читалагае 1774 года» (опубликован анонимно в 1776 году) был воспринят как подражательный и не принёс Державину известности. Сближение с поэтами «львовского кружка» (Н.А. Львов, В.В. Капнист, И.И. Хемницер и др.) способствовало формированию оригинального поэтического стиля Державина: «гиперболический размах» (Н.В. Гоголь), унаследованный от стиля барочной оды, направлен в поэзии Державина на воссоздание всего разнообразия внешнего мира, образы которого обретают исключительную зримость, пластичность, богатство красок. «Ода на смерть князя Мещерского» (1779, опубликована анонимно в журнале «Санктпетербургский вестник») стала этапным для Державина произведением, ознаменовав создание нового типа оды: Державин ввёл в неё разговорную лексику, иронию и шутку, автобиографические мотивы, соединив приметы высокого и низкого стиля; абстрактная риторика сменилась лирической, порой исповедальной интонацией. Экспериментальный характер «Оды к Фелице» был обусловлен парадоксальным сочетанием принципов одической и сатирической поэзии: панегирик Екатерине II и сатира на её окружение оказались сопряжены воедино.
К вершинам поэзии Державина конца 1770-х - 1-й половины 1790-х годов относятся также переложение 81-го псалма «Властителям и судиям» (1780; 2-я редакция 1787); оды «Вельможа» (1774-1794, опубликована в 1798 году), «Бог» (1780-1784), «Видение Мурзы» (1783-1789, опубликована в 1791 году), «Водопад» (1791-1794, опубликована в 1798 году). Поэтические итоги этого периода были подведены Державиным в оде «Памятник» (1796), восходящей к традиции Горация: свою заслугу Державин видит в поэтической «дерзости», соединившей «забавный слог», «сердечную простоту» и «улыбку» с высокими темами добродетели, Бога и истины.
С середины 1790-х годов начался новый период и в личной жизни Державина (после смерти в 1794 году его первой жены Екатерины Яковлевны, урождённой Бастидон, воспетой им под именем Плениры, Державин женился в 1795 году на Д.А. Дьяковой, дочери обер-прокурора Сената), и в его поэтическом творчестве. Знакомство с переводами Н.А. Львова из Анакреонта привело к созданию лирических стихотворений в духе антологической поэзии, объединённых затем в сборник «Анакреонтические песни» (1804): рядом с переводами и подражаниями древнегреческим авторам здесь помещены стихи, воспевающие русский быт и нравы. В 1790-е годы Державин печатался в «Новых ежемесячных сочинениях», в «Московском журнале» Н.М. Карамзина, в журнале «Приятное и полезное препровождение времени», в альманахе «Аониды» и др. Среди лучших произведений этого периода: «Похвала сельской жизни» (1798, опубликовано в 1808 году), «Снегирь» (1800, опубликовано в 1805 году), «Евгению. Жизнь Званская» (1807).
Не имели успеха опыты Державина в драматургии: «театральное представление с музыкой» «Добрыня» (1804), «Героическое представление», «Пожарский, или Освобождение Москвы» (1806); трагедии «Ирод и Мариамна» (1807), «Евпраксия» и «Тёмный» (обе 1808); либретто опер «Грозный, или Покорение Казани» и «Эсфирь» (обе 1814) и др.
В последние годы жизни Державин готовил своё собрание сочинений (ч. 1-5, 1808-1816), выстраивая в нём стихи по темам в иерархическом порядке: о Боге, о царе, о героях, о себе; писал комментарии к собственным стихотворениям, размышлял о сущности лирического творчества (трактат «Рассуждение о лирической поэзии или об оде», ч. 1-4, 1811-1815). Составил автобиографические «Записки», описывающие всю его жизнь вплоть до 1812 года (1811-1813, опубликованы в 1859 году).
Литературный кружок, сложившийся в Санкт-Петербурге в 1804-1807 годах вокруг Державина, стал основой литературного общества «Беседа любителей русского слова», заседавшего в доме Державина на Фонтанке. Дружба с «архаистами» не мешала Державину верно оценить литературные достоинства не только сочинений Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева, В.А. Жуковского, но и юного А.С. Пушкина, чьё стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» он слушал на лицейском экзамене 8 января 1815 года.
Сочинения:
Сочинения / Объяснительные прим. Я.К. Грота. СПб., 1864-1883. Т. 1-9;
Избранная проза. М., 1984;
Анакреонтические песни. М., 1986;
Записки, 1743-1812: Полный текст. М., 2000;
Сочинения / Вступ. статья, сост., подгот. текста, прим. Г.Н. Ионина. СПб., 2002.