8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Наполеоновские планы. Проект завоевания Индии Наполеона Бонапарта

Безотосный Виктор Михайлович

В книге анализируется восточная политика и рассматриваются геополитические проекты Наполеона Бонапарта по завоеванию Индии в 1801, 1808 и 1812 годах, с целью нанести смертельный удар по недосягаемой с моря Британской империи. Эти планы великого полководца были связаны с идеей сухопутной экспедиции французских войск в Индию через Россию. Первоначально этот замысел родился в 1801 г. в окружении российского императора Павла I, который совершил попытку осуществить этот авантюрный проект, а затем этот план дважды, в 1808 и 1812 годах, фигурировал уже в стратегических намерениях французского императора Наполеона Бонапарта.