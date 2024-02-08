Потемкин: О роли личного в истории

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"Дорогие друзья!

В рамках нашего рассказа об эпохе Екатерины II сегодня поговорим о ее ярчайшем сподвижнике – светлейшем князе Григории Потемкине.

Великий полководец и государственный деятель, фаворит и тайный муж императрицы, герой многочисленных романов, сибарит и антигерой черного PR-а последующих времен – это все о нем.

В какой семье он вырос и как стал одним из образованнейших людей своего времени? За какие качества Екатерина выделила его из череды своих фаворитов? Как происходило присоединение Крыма и строительство Черноморского флота? И, наконец, правда про «потемкинские деревни» и почему смерть Потемкина стала трагедией для России? "