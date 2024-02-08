Екатерина Вторая и ее фавориты

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"Личную жизнь Екатерины II нельзя назвать ровной. У нее никогда не было тихого семейного счастья, брак с Петром III не принес ничего хорошего. Но, будучи красивой, умной и внимательной женщиной, Екатерина никогда не страдала от недостатка мужского внимания. О ее фаворитах и увлечениях ходят легенды. Мы же попробуем разобраться, что из этого правда, а что – откровенный вымысел.

Как фаворитизм воспринимался во времена Екатерины II? Сколько она потратила на своих фаворитов? Почему Екатерина не вышла замуж за Григория Орлова? По каким параметрам Потемкин отбирал фаворитов для императрицы после их расставания? Как Екатерина относилась к своим фаворитам и как они относились к ней? Смотрите и слушайте в новом рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века"