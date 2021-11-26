ОБРЕСКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ОБРЕСКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский дипломат, действительный тайный советник (1784).
Окончил Кадетский корпус (1740), но избрал дипломатическую службу. Владел греческим, немецким, турецким и французским языками. Российский поверенный в делах (1751-1752) и резидент (с 1752 года) в Константинополе (служил там же при российской миссии в 1740-1747, 1748-1750 годах). В 1747 году пытался вывезти из Османской империи в Россию самозванца Ф. Иванова, выдававшего себя за сына царя Ивана V Алексеевича, однако тому удалось сбежать. Во время Семилетней войны 1756-1763 годов содействовал сохранению Османской империей нейтралитета. Для этого воспрепятствовал заключению прусско-турецкого союза против Священной Римской империи, а в 1762 году отказался выполнить указание нового императора Петра III, также желавшего, чтобы Турция вступила в войну на стороне Пруссии (вскоре, после восшествия на престол, императрица Екатерина II оценила действия Обрескова как «благоразумный поступок»). Пользовался доверием Н.И. Панина, позволявшего Обрескову самостоятельно принимать решения по дипломатическим вопросам. После смерти польского короля Августа III (1763) Обрескову удалось нейтрализовать влияние Франции, провоцировавшей Турцию на вмешательство во внутриполитические дела Речи Посполитой. В конце 1767 года под давлением главы турецкого внешнеполитического ведомства пообещал, что Россия выведет свои военные силы из Речи Посполитой. Поскольку обещание не было выполнено, 25 сентября (6 октября) 1768 года получил извещение турецкого правительства о намерении Турции объявить войну России. В тот же день арестован вместе с другими членами российской дипломатической миссии и заключён в тюрьму Семибашенного замка (Едикуле) в Константинополе. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов неоднократно сообщал Панину важные сведения военно-политического характера. В 1769 году вывезен турками на Дунайский фронт; с осени того же года до 1771 года находился в заключении в городе Димотика (тур. Диметока, ныне город Дидимотихон, Греция). Член Коллегии иностранных дел (с 1771 года). Российский уполномоченный на русско-турецких мирных конгрессах в городах Фокшаны (1772; совместно с графом Г. Г. Орловым) и Бухарест (1772-1773). Участвовал в выработке условий Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года. По предложению Обрескова в договор включены статьи о строительстве в Константинополе православного храма, предоставлении российским дипломатами права выступать в защиту православных подданных турецкого султана, а также о принятии на себя турецким правительством обязательства содействовать ведению торговли российскими купцами в Трипольском, Тунисском и Алжирском эйялетах Османской империи, признании Турцией равенства титулов турецких и российских монархов. Убедил императрицу Екатерину II и Совет при Высочайшем дворе настаивать не на полной свободе судоходства на Чёрном море, а выдвинуть более реальное требование - установления свободного мореплавания для российских торговых судов. Способствовал восстановлению политической автономии Молдавского и Валашского княжеств в составе Османской империи. Настоял на передаче Имеретинскому царству крепостей Кутаиси, Багдади и Шоропани, отвоёванных у турок российской армией. Сенатор (с 1779 года).
Награждён орденом Святого Александра Невского (1771) и др.
Известны его сыновья: Пётр Алексеевич [1752-18(30).05.1814], статс-секретарь императора Павла I (с 1797 года), тайный советник (1798), сенатор (1798-1800 и вновь с 1801 года, проводил ревизии в 1809 году в Пермской губернии, в 1810 году - во Владимирской, Казанской и Нижегородской губерниях), главный директор Межевой канцелярии (с 1804 года); Михаил Алексеевич [8(19).10.1764-25.11(07.12).1842], российский военный и государственный деятель, действительный тайный советник (1828), участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов (с 1788 года адъютант светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического, отличился при штурме Очакова в 1788 году, награждён в 1802 году орденом Святого Георгия 4-й степени), подавления Польского восстания 1794 года, русско-австро-французской войны 1805 года и русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов; генерал-кригс-комиссар (1805-1808), сенатор (с 1810 года), главный директор Государственной комиссии погашения долгов (1810-1817) и директор Департамента внешней торговли (1811-1823) Министерства финансов; член Верховного уголовного суда над декабристами (1826).
Источники:
Левашов П.А. Поденные записки некоторых произшествий во время прошедшей с турками войны от дня объявления оной по 1773 год. СПб., 1790;
[Письма П. А. Румянцева-Задунайского А. М. Обрескову] // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1865. Кн. 2;
«Скаски» елизаветинской России / Публ. К. А. Писаренко // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 2007. Вып. 15.