КОНЧАНСКОЕ-СУВОРОВСКОЕ

КОНЧАНСКОЕ-СУВОРОВСКОЕ - село Боровичского района Новгородской области; Музей-усадьба А.В. Суворова.

Воз­ник­ло в 1660 году как по­се­ле­ние пра­во­слав­ных ка­рел, пе­ре­се­ляв­ших­ся с тер­ри­то­рии Шве­ции. На про­тя­же­нии XVII - начала XX веков название за­кре­пи­лось в фор­ме «Кон­чан­ское».

В 1762 году император Пётр III по­жа­ло­вал Кон­чан­ское в веч­ное вла­де­ние обер-гоф­мей­сте­ри­не А.К. Во­рон­цо­вой, ко­то­рая в том же го­ду про­да­ла его гр. И.И. Шу­ва­ло­ву. В 1763 году у не­го Кон­чан­ское ку­пил генерал-ан­шеф В.И. Су­во­ров - отец вы­даю­ще­го­ся пол­ко­вод­ца А.В. Су­во­ро­ва. А.В. Су­во­ров три­ж­ды бы­вал в Кон­чан­ском, пер­вый раз - зи­мой 1784/1785 года, вто­рой - вес­ной 1786 года и тре­тий раз - с 5(16) мая 1797 года по 7(18) февраля 1799 года (с пе­ре­ры­вом в феврале 1798 года), ко­гда на­хо­дил­ся здесь в ссыл­ке (до начала 1798 года), а за­тем про­жи­вал без над­зо­ра.

По­сле смер­ти А.В. Су­во­ро­ва (1800 год) се­ло при­над­ле­жа­ло его пря­мым по­том­кам (до 1893 года) и их родст­вен­ни­кам (до 1917 года). С 1939 года на­ча­лись ра­бо­ты по ор­га­ни­за­ции в Кон­чан­ском му­зея А.В. Су­во­ро­ва. 25 октября 1942 года от­крыт Дом-му­зей А.В. Су­во­ро­ва (с 1960 года Му­зей-за­по­вед­ник А.В. Су­во­ро­ва, с 1976 года Му­зей-усадь­ба А.В. Су­во­ро­ва, фи­ли­ал Нов­го­род­ско­го государственного объ­еди­нён­но­го му­зея-за­по­вед­ни­ка). В 1950-2005 гоы се­ло но­си­ло название Кон­чан­ское-Су­во­ров­ское.

Усадь­ба в Кон­чан­ском на­ча­ла скла­ды­вать­ся при В.И. Су­во­ро­ве, ко­то­рый в 1766 году вы­стро­ил здесь де­ревянный уса­деб­ный дом. При А.В. Су­во­ро­ве по­стро­ен де­рев. гос­под­ский фли­гель (от­ре­мон­ти­ро­ван в 1830-х годах, ра­зо­бран и от­стро­ен зано­во в хо­де ре­кон­ст­рук­ции 1958-1959 годы), за­ло­же­на де­ревянная церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1786-1789 годы; в 1900 гоу пе­ре­ве­зе­на в Санкт-Пе­тер­бург, унич­то­же­на в 1925 год) и раз­бит парк (плащадь около 4 га) с пру­дом, час­тич­но со­хра­нив­ший­ся до­ны­не (ду­бы, по­са­жен­ные са­мим Су­во­ро­вым), то­гда же на го­ре Ду­би­ха (в 0,5 км от Кон­чан­ско­го) воз­ве­дён лет­ний дом («Све­тёл­ка»; сго­рел в 1920 году, вос­соз­дан в 1965 году).

На­чи­ная с 1828 года боль­шие ре­монт­ные ра­бо­ты в Кон­чан­ском вёл внук пол­ко­вод­ца А.А. Су­во­ров, в ча­ст­но­сти был ра­зо­бран ста­рый уса­деб­ный дом, а на его мес­те по­стро­ен но­вый - т. н. дом с ме­зо­ни­ном (сго­рел в 1947 году). В 1901 году на мес­те уве­зён­ной де­ревянной церк­ви в Кон­чан­ском по­строе­на ка­мен­ная церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (в 1975 году в зда­нии от­кры­та дио­ра­ма «Аль­пий­ский по­ход А.В. Су­во­ро­ва», ху­дож­ни­ки А.И. Ин­те­за­ров, П.Т. Маль­цев, Ф.П. Усы­пен­ко). В 1994 году соз­да­на но­вая экс­по­зи­ция, рас­ска­зы­ваю­щая об Италь­ян­ском по­хо­де 1799 года и Швей­цар­ском по­хо­де 1799 года. Кол­лек­ция му­зея-усадь­бы на­счи­ты­ва­ет св. 3 тыс. еди­ниц хра­не­ния.

С 1999 года ве­дёт­ся рес­тав­ра­ция уса­деб­но­го ком­плек­са: вос­соз­да­ны ку­хон­ный фли­гель (от­крыт для по­се­ти­те­лей в 1999 году), ба­ня, ка­рет­ный са­рай, ам­бар, по­греб, де­ревянная церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (2005 год); пла­ни­ру­ет­ся вос­ста­нов­ле­ние уса­деб­но­го до­ма.

В 4 км от Кончанского-Суворовского - в с. Со­пи­ны - ка­мен­ная Тро­иц­кая церковь (конец 1790-х годов, ос­вя­ще­на в 1800 году), по­стро­ен­ная на сред­ст­ва и по ини­циа­ти­ве А.В. Су­во­ро­ва.

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