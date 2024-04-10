8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Наглядная хронология Россия в эпоху дворцовых переворотов 1725 - 1762.

Баранов М. В. , Курукин И. В. , Жантиев Д. Р.

Уникальное издание из серии «Наглядных хронологий» посвящено истории российской государственности и российской монархии XVIII века – в период от смерти Петра I и до воцарения Екатерины II. Этот непростой для понимания период впервые представляется читателю в наглядном изложении со множеством аннотаций и иллюстраций. Благодаря нашему изданию вы увидите, как за три с половиной десятилетия (c 1725 по 1762 г.) на российском престоле сменились семь императоров и императриц, какими интригами сопровождалось их восшествие на престол. Привела ли череда дворцовых переворотов к смене политического курса в правление наследников Петра I ? Как менялись центральные правительственные учреждения? Какую роль в государственных делах играл тот или иной придворный фаворит? Ответы на все эти и многие другие вопросы можно найти на страницах нашего издания. Хронология важных для России событий той эпохи показана параллельно с линиями правлений, ключевых событий и процессов в других европейских странах. Это позволяет сопоставлять различные исторические события и процессы российской истории с историей других государств – соседей, союзников и противников России. В XVIII в. Россия, как одна из великих европейских держав, активно участвует в своего рода «Большой игре» - смене альянсов и линий противостояния в европейской политике. Чем было продиктовано участие России в той или иной коалиции? Каковы были мотивы и итоги войн с ее участием в рассматриваемое время ? Ищите и находите ответы на нашей богато иллюстрированной «ленте времени»!