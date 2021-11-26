ОРЕНБУРГСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ XVIII ВЕКА

Образование Оренбургской губернии

В 1744 г. была образована Оренбургская губерния с центром в городе Оренбурге. Огромная степная территория управлялась губернатором, в подчинении которого находился целый ряд учреждений.

Неплюев Иван Иванович (1693 – 1773)

Оренбургский губернатор с 1744 по 1758 гг. Основал Оренбург как центр обороны от башкир, калмыков и казахов; построил около 70 крепостей по рекам Самара, Урал, Уй, Увелка, Миасс и Тобол; улучшил устройство яицкого войска, башкир, крещеных калмыков и других поселенцев края; занимался устройством школ и церквей, развитием торговли и промышленности. Усмирил башкирское восстание 1755 – 1757 гг.

Давыдов Афанасий Романович (1699 – 1764?)

Оренбургский губернатор с 1759 по 1762 гг. Его руководство краем характеризуется обострением отношений с киргизами. Начались грабительские набеги киргизов на караваны.

Волков Дмитрий Васильевич (1718 – 1785)

Оренбургский губернатор с 1763 по 1764 гг. При нем пограничные крепости получили право продавать киргизам беспошлинно хлеб. Занимался изучением илецкой соли. Подготовил проект укрепления Оренбургской пограничной линии. Продолжались, как и при А.Р. Давыдове, грабежи киргизами караванов, переход через Яик.

Путятин Абрам (Авраам) Артемьевич (1709 – 1769)

Оренбургский губернатор с 1764 по 1768 гг. Упорядочил земельные владения в крае, занимался исправлением пограничных крепостей, укреплением границ от набегов киргиз-кайсаков, способствовал развитию торговли, поощряя переход казаков в купечество. Вернул в государственную собственность земельные участки южнее новой московской дороги.

Рейнсдорп Иван Андреевич (1730 – 1781)

Генерал-губернатор Оренбургской губернии с 1768 по 1781 гг., оренбургский губернатор – с 1768 г. Обосновал потребность строительства в Оренбурге караван-сарая для иностранных купцов, желательную отмену воинского постоя. Подготовил проект увеличения государственных доходов за счет расширения добычи илецкой соли. Способствовал сооружению гарнизонных казарм, ремонту менового и гостиного дворов. Подавил Яицкое казачье восстание 1772 г. Руководил обороной Оренбурга, который осаждали пугачевцы в период с 5 октября 1773 г. по 23 марта 1774 г. вплоть до снятия осады бригадой генерала П.М. Голицына.

Якоби Иван Варфоломеевич (1726 – 1803)

Оренбургский губернатор в 1781 г., генерал-губернатор Уфимский и Симбирский – с 1781 по 1782 гг. Занимался обустройством оренбургских и уральских казаков, провел перепись населения.

Апухтин Аким Иванович (1724 – 1798)

Симбирский и уфимский генерал-губернатор с 1782 по 1784 гг. Организовал в Оренбурге пограничный суд; были построены мечети в Оренбурге, Верхнеуральске, Троицке и Петропавловске.

Игельстром Осип Андреевич (1737 – 1823)

Симбирский и уфимский генерал-губернатор с 1784 по 1792 гг., оренбургский военный губернатор с 1796 по 1798 гг. При нем были созданы низовые судебные учреждения – расправы; султаны отстранялись от управления киргизами. Расправы непосредственно подчинялись пограничному суду, а главам и родовым старшинам передавалась полицейская власть. Способствовал введению права киргизов на получение пособия из казны без возврата, с 1788 г. – переселяться киргизам из дальних степей на внутреннюю российскую сторону при условии, что они не будут селиться вблизи друг друга.

Пеутлинг Александр Александрович (1739 – 1795)

Симбирский и уфимский генерал-губернатор с 1792 по 1794 гг. Возглавлял войска Оренбургского полевого корпуса. Заботился об отношениях России с киргизами, назначал наряды на линейную службу в Оренбургском полевом корпусе, производил в зауряд-офицеры, в урядники, избирал атаманов станиц, увольнял их в отставку.

Вязмитинов Сергей Кузьмич (1744 – 1819)

Симбирский и Уфимский генерал-губернатор с 1794 по 1796 гг., оренбургский военный губернатор – ноябрь 1796 г. В 1795 г. принял командование Оренбургским корпусом, руководил подавлением киргизских волнений, добился избрания ханом Младшего жуза пророссийски настроенного султана Есима.

Бахметев Николай Николаевич (1772 – 1831)

Оренбургский военный и гражданский губернатор с 1798 по 1803 гг. При нем пограничная экспедиция была преобразована в комиссию пограничных дел; упразднен пограничный суд. Казаки освобождались от хлебного сбора; должны были участвовать в содержании почты и полиции – казаки обязывались отбывать почты и эстафеты лично или наймом, выставляя лошадей для возки почт, курьеров и проезжающих. Земская почта казаками отбывалась натурой. Постоянно набирал на службу новых казаков из разных народностей. Букеевская (Внутренняя) орда с 1801 г. получила право постоянного кочевья между Яиком и Волгой, на землях сбежавших в 1771 г. калмыков.