КОРФ ИОГАНН АЛЬБРЕХТ
КОРФ ИОГАНН АЛЬБРЕХТ - барон, российский государственный деятель, дипломат.
Д. тайный советник (1762 год). Из рода Корфов.
После окончания Йенского университета камер-юнкер при дворе курляндской герцогини, затем российской императрицы Анны Ивановны, в 1730 году в составе её свиты приехал в Россию. Камергер (с 1731 года).
По поручению Э.И. Бирона в 1732-1734 годы готовил его избрание герцогом курляндским. С юности интересовался науками, собрал библиотеку (около 35 тыс. томов) и коллекцию архивных документов.
В 1734-1740 годы президент Петербургской АН (назначен по инициативе Бирона), находившейся в упадке при вступлении И.А. Корфа в должность. Наладил работу Конференции АН, упорядочил финансы, заложил основы специализации в АН, создав Российское собрание (в 1743 году преобразовано в Переводческий департамент), Математическую конференцию и Географический департаментт.
При И.А. Корфе в АН поступили коллекции и библиотека Я.В. Брюса.
По инициативе И.А. Корфа в Академическом университете в 1735 году были приняты М.В. Ломоносов и другие учащиеся Славяно-греко-латинской академии, некоторые из них в 1736 году для продолжения образования направлены в Германию.
Организовал работу по сбору картографического материала и составлению «Атласа Российской империи» (издан в 1745 году). Оказывал содействие Второй Камчатской экспедиции под руководством В.И. Беринга (см. в ст. Академические экспедиции). С 1740 года И.А. Корф находился на дипломатической службе, но не порывал связей с АН, посылал книги для неё, помогал российским учёным за границей.
В 1740–46 рос. чрезвычайный посланник в Копенгагене, в 1746-1748 годы в Стокгольме, в 1748-1766 годы чрезвычайный посланник и полномочный министр в Копенгагене. В 1762 году в Берлине и Копенгагене вёл переговоры о возможном посредничестве Пруссии в разрешении российско-датского конфликта, возникшего в связи с объявлением императором Петром III войны Дании за Шлезвиг-Гольштейн.
В 1764 году предложил императрице Екатерине II создать оборонительный союз государств Северо-Восточной Европы против католических держав - Священной Римской империи и Франции (проект создания т. н. Северной системы составлен Н.И. Паниным).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.