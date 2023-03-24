Эпоха дворцовых переворотов, 1725–1801 гг. - основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 6 минут

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

Чаще всего эпохой дворцовых переворотов в отечественной истории называют период 1725–1762 гг., однако обстоятельства прихода к власти императора Александра I позволяют не согласиться с этим. В данном случае события от смерти Петра I до гибели Павла I будут рассмотрены как единый период, характеризующийся тем, что вопросы власти и престолонаследия решались в результате заговоров и придворных интриг. Ниже приведена хронология основных дат этого непростого периода отечественной истории.

28 января (8 февраля) 1725 – 6 (17) мая 1727 гг. – царствование Екатерины I

Царствование Екатерины I, второй жены царя (с 1721 года императора) Петра I. Официальное венчание Петра I и Екатерины Алексеевны состоялось в 1712 году. В 1724 году её короновали в Успенском соборе московского Кремля, провозгласив императрицей. После смерти мужа в 1725 году Екатерина I (1684–1727) пришла к власти при поддержке А.Д. Меншикова, П.А. Толстого и гвардейских полков.

1726 год – учреждён Верховный тайный совет

Учреждён Верховный тайный совет,который формально стал высшим совещательным органом при императрице. Реально в 1726–1730 гг. Верховный тайный совет решал вопросы внешней и внутренней политики, финансов, армии и флота. Все указы императрицы заканчивались фразой «Дан в Тайном совете». При Петре II этот орган до совершеннолетия императора должен был играть роль коллективного регента.

27 декабря 1725 (7 января 1726) года – открытие Санкт-Петербургской Академии наук

Указ о её создании подписал ещё Пётр I в 1724 году. Академия должна была заниматься как научными изысканиями, так и распространением практических знаний. Основными направлениями работы предполагались математическое, физическое и гуманитарное.

6 (17) мая 1727 – 19 (30) января 1730 гг. – царствование Петра II

Внук Петра I и сын умершего в 1718 году в Петропавловской крепости царевича Алексея Петровича после смерти Петра I казался его наиболее очевидным наследником как потомок по мужской линии, но победу в борьбе за власть тогда одержали сторонники Екатерины Алексеевны. По её завещанию Пётр II (1715–1730) унаследовал престол и в 11 лет стал императором. Умер, не назначив преемника.

8 (19) сентября 1727 года – свержение Меншикова, или Дворцовый переворот 1727 года

В начале правления Петра II А.Д. Меншиков не только фактически управлял государством, но и добился обручения юного императора со своей дочерью. Летом 1727 года началось охлаждение отношений между императором и Меншиковым. В сентябре некогда всесильного царедворца лишили всех титулов, должностей, наград и имущества, арестовали и со всей семьёй сослали в Берёзов под Тобольском. В ноябре 1729 года Меншиков умер в ссылке.

21 октября (1 ноября) 1727 года – Кяхтинский русско-китайский договор

Кяхтинский русско-китайский договор, закрепивший границу между Россией и Китаем по реке Кяхта. Россия получила право раз в три года отправлять в Пекин торговый караван, было узаконено постоянное нахождение в Пекине русской духовной миссии. В Нерчинске и Кяхте разрешалась беспошлинная меновая торговля.

19 (30) января 1730 – 17 (28) октября 1740 гг. – царствование Анны Иоанновны

После смерти в 1730 году императора Петра II члены Верховного тайного совета, решавшие вопрос о престолонаследии, остановили свой выбор на Анне Иоанновне (1693–1740) – дочери царя Ивана V Алексеевича, племяннице Петра I. Она представлялась им законной, но наименее влиятельной из всех претендентов на трон. Сложившийся в правление Анны Иоанновны режим часто называют «бироновщиной» по имени её фаворита Э.И. Бирона.

Февраль (март) 1730 года – разрыв «Кондиций»

При возведении на престол «Верховники» вынудили Анну Иоанновну подписать «Кондиции», по которым без согласия Верховного тайного совета она не могла решать вопросы войны и мира, вводить новые налоги, расходовать средства из казны, назначать наследника престола. 25 февраля (8 марта) в Москве, опираясь на поддержку гвардии и дворян, императрица разорвала «Кондиции». 4 (15) марта 1730 года Верховный тайный совет был упразднён.

1731 год – отмена указа о единонаследии

В декабре 1730 года Сенат представил Анне Иоанновне доклад, в котором доказывалось, что в российских условиях запрет на наследование младшими сыновьями недвижимого имущества ускоряет дробление имений. В результате был восстановлен раздел между сыновьями наследуемых земель.

1735 год – Гянджинский договор

Гянджинский договор, заключённый между Российской империей и Персией во время подготовки к русско-турецкой войне. Россия возвращала Персии Баку и Дербент. Персия, в свою очередь, обещала не прекращать войну с Турцией и подтверждала право свободной торговли на своей территории для российских купцов.

1735–1739 гг. – русско-турецкая война

Россия выступила против Османской империи в союзе со Священной Римской империей (Габсбурги) и Персией. Русские войска заняли Очаков, Хотин, Яссы, вошли в Крым. В 1739 году из-за выхода союзников из войны России пришлось пойти на подписание невыгодного для неё Белградского мира. Россия вернула себе Азов, но не могла держать флот на Азовском и Чёрном морях, торговля с Турцией могла вестись только с использованием турецких кораблей.

17 (28) октября 1740 – 25 ноября (6 декабря) 1741 гг. – царствование Ивана VI Антоновича

Правнук Ивана V, племянник Анны Иоанновны. Родившегося в 1740 году младенца уже в октябре провозгласили императором при регентстве Бирона. В ноябре 1740 года в результате переворота Бирон был арестован, регентшей стала мать императора Анна Леопольдовна. После дворцового переворота 1741 года Иван Антонович находился в заключении и погиб в 1764 году при попытке освободить его из Шлиссельбургской крепости.

25 ноября (6 декабря) 1741 – 25 декабря 1761 (5 января 1762) гг. – царствование Елизаветы Петровны

Дочь Петра I и Екатерины I, Елизавета Петровна (1709–1762) родилась до вступления родителей в официальной брак и долгое время не считалась претенденткой на престол. Пришла к власти при поддержке гвардии в результате дворцового переворота 25 ноября (6 декабря) 1741 года. Главным принципом своего правления провозгласила возвращение к петровским традициям.

1741–1743 гг. – русско-шведская война

Русско-шведская война,начатая Швецией с целью вернуть себе потерянные в ходе Северной войны территории. Складывалась неудачно для Швеции и закончилась подписанием мирного договора в Або в 1743 году. Швеция подтвердила условия Ништадтского мира 1721 года. К России отошла часть Финляндии, русско-шведская граница была установлена по реке Кюмене.

1754 год – созыв Уложенной комиссии

Созыв Уложенной комиссии, которая по предложению графа П.И. Шувалова должна была заниматься систематизацией российского законодательства. Комиссия подготовила части будущего Уложения по уголовному и гражданскому праву. Учреждение расформировали в результате борьбы придворных группировок.

1755 год – основание Московского университета

Проект университета и двух гимназий при нем разработали И.И. Шувалов и М.В. Ломоносов. 12 (23) января 1755 года Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, 26 апреля (7 мая) того же года состоялось его торжественное открытие.

1756 год – начало Семилетней войны и участие в ней России

Война представляла собой вооружённое противостояние Пруссии и коалиции из Австрии, Франции, России, Швеции, Саксонии. Российские войска приступили к активным военным действиям в 1757 году, одержали победы при Гросс-Егерсдорфе и Кунерсдорфе, заняли Восточную Пруссию, в 1760 году вошли в Берлин.

1757 год – основание Академии художеств

Идея создания высшего учебного заведения в области изобразительных искусств принадлежала И.И. Шувалову. Указ об основании в Петербурге Академии художеств подписали в Сенате 6 (17) ноября 1757 года. В 1764 году Академия получила статус императорской.

25 декабря 1761 (5 января 1762) – 28 июня (9 июля) 1762 года – царствование Петра III

Карл Петер Ульрих Голштейн-Готторпский (1728–1762), внук Петра I и сын Анны Петровны, старшей сестры Елизаветы Петровны, был привезён в Россию и объявлен наследником престола в 1742 году. Он перешёл в православие под именем Петра Фёдоровича и в 1745 году женился на Екатерине Алексеевне (принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской).

18 февраля (1 марта) 1762 года – Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству»

Согласно этому подписанному Петром III указу, дворяне освобождались от обязательной службы, могли свободно выезжать за границу, в обязательном порядке должны были получать достойное образование.

24 апреля (5 мая) 1762 года – Петербургский мирный договор и выход России из Семилетней войны

Новый российский император Пётр III после восшествия на престол поспешил заключить сепаратный мир с Пруссией. Россия по своей инициативе выходила из Семилетней войны и возвращала Пруссии все занятые русскими войсками территории.

28 июня (9 июля) 1762 года – дворцовый переворот, приход к власти Екатерины II

За несколько месяцев правления Петра III неприязнь к нему общества и офицерского корпуса выросла. Этим воспользовалась находившаяся с ним в конфликте жена Екатерина Алексеевна (1729–1796). Опираясь на гвардейские полки, она захватила власть. Пётр III подписал отречение от престола, был взят под стражу и погиб 6 (17) июля 1762 года в Ропше при невыясненных до конца обстоятельствах.

28 июня (9 июля) 1762 – 6 (17) ноября 1796 гг. – царствование Екатерины II

В Россию София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская приехала в 1744 году как невеста наследника престола Петра Фёдоровича. Она перешла в православие под именем Екатерины Алексеевны, изучила русский язык, всячески подчёркивала свою любовь к России. К власти пришла в результате дворцового переворота. Период её долгого правления характеризуется как просвещённый абсолютизм.

14 (25) декабря 1766 года – Манифест об учреждении Уложенной комиссии

Главной задачей комиссии была подготовка нового общего свода государственных законов. Основная работа велась в рамках специальных комитетов по отдельным вопросам и продолжалась до октября 1771 года.

1768–1774 гг. – русско-турецкая война. Кампания 1768–1769 гг. не принесла серьёзных успехов ни одной из сторон, но в 1770 году наступил перелом, когда русские войска одержали победы в морском Чесменском сражении, на суше под Кагулом и Ларгой, а также взяли Измаил. В 1774 году война закончилась подписанием Кючук-Кайнарджийского мира. Россия присоединила Керчь и Еникале на востоке Крыма, сохранила Азов, земли между Южным Бугом и Днепром, получила право иметь флот на Чёрном море и проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Крымское ханство получило независимость и от Турции, и от России.

29 декабря 1768 (9 января 1769) гг. – манифест об основании ассигнационных банков и выпуске ассигнаций

Манифест об основании ассигнационных банков и выпуске ассигнаций, согласно которому в России появились первые бумажные деньги. Медные деньги можно было обменять на государственные ассигнации достоинством 25, 50, 75 и 100 рублей.

1772 год – первый раздел Речи Посполитой

Россия, Пруссия и Австрия одновременно ввели войска на территорию Польши и заняли каждая заранее согласованные территории. В соответствии с договорённостями, Россия получила польскую часть Ливонии и часть Белоруссии с Витебском, Полоцком и Мстиславлем. На большей части территории Речи Посполитой сохранилась власть польского короля.

1773–1775 годы – крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва

Предводитель восставших донской казак Е.И. Пугачёв выдавал себя за чудом спасшегося Петра III и обещал своим сторонникам вольность, освобождение от подушной и других денежных податей, владение землёй и другими угодьями. Восстание охватило Оренбуржье, Урал, Прикамье, Башкирию, Среднее и Нижнее Поволжье, часть Западной Сибири. Пугачёв был арестован в сентябре 1774 года, казнён в январе 1775 года. Подавление восстания в отдельных районах продолжалось до лета 1775 года.

7 (18) ноября 1775 года – подписано «Учреждение для управления губерний Российской империи», началось проведение губернской реформы

В основу деления на губернии легла численность населения. Губернатор назначался монархом. Действия нескольких губернаторов контролировал генерал-губернатор, который подчинялся непосредственно императору и Сенату. В 1775 году была создана 51 губерния, каждая из которых делилась на уезды.

8 (19) апреля 1783 года – Екатерина II подписала Манифест о присоединении к Российской державе Крымского полуострова

Крым вошёл в состав России как Таврическая область, управление которой поручалось князю Г.А. Потёмкину. Представители крымской знати получили все права и привилегии российского дворянства.

24 июля (4 августа) 1783 года – подписан Георгиевский трактат

Согласно этому документу, Грузия признавала покровительство России и отказывалась от самостоятельной внешней политики. Во внутренних делах ей предоставлялась полная автономия. Грузинские дворянство и духовенство получали такие же права, что и российские.

21 апреля (2 мая) 1785 года – «Жалованная грамота дворянству»

«Жалованная грамота дворянству», окончательно закрепившая привилегии российского дворянства. Представители этого сословия освобождались от обязательной службы и от уплаты податей, не могли подвергаться телесным наказаниям, получали широкие имущественные права. Право на сословное самоуправление реализовывалось через создание Дворянских собраний, которые могли обращаться непосредственно к императору.

21 апреля (2 мая) 1785 года – «Жалованная грамота городам»

«Жалованная грамота городам» разделила городское население на шесть разрядов с учётом имущественных и социальных признаков. Города имели право на местное самоуправление, представленное общегородским собранием, выборными магистратом, городской думой и городским головой.

1787–1791 гг. – русско-турецкая война

Турция, стремившаяся к ревизии невыгодных для неё условий Кючук-Кайнарджийского мира и восстановлению вассалитета Крыма, объявила России войну. Успехи русских армии и флота вынудили её пойти на подписание Ясского мира, подтвердившего присоединение к России Крыма и Кубани. Русско-турецкая граница проводилась по реке Днестр, Турция признала Георгиевский трактат и отказалась от претензий на Грузию. Бессарабию, Молдавию и Валахию, занятые в ходе войны русскими войсками, возвратили Турции.

1793 год – второй раздел Речи Посполитой

Обострение польской внутриполитической борьбы привело к тому, что по просьбе одной из противоборствующих группировок польской шляхты Россия и Пруссия ввели в Польшу свои войска и осуществили второй раздел. Россия получила большую часть Литвы и Белоруссии, почти всю Волынь и Подолье.

1795 год – третий раздел Речи Посполитой

После поражения в 1794 году восстания под предводительством Тадеуша Костюшко Россия, Пруссия и Австрия окончательно ликвидировали польско-литовское государство, разделив его земли между собой. Россия получила польские и литовские земли к востоку от Буга.

6 (17) ноября 1796 – 12 (24) марта 1801 гг. – царствование Павла I

Сын императора Петра III и императрицы Екатерины II, отец императоров Александра I и Николая I. На престол Павел I (1754–1801) вступил в возрасте 42 лет после смерти Екатерины II. Его правление связывают с ревизией многих порядков, установленных в царствование матери. В 1801 году был убит в результате заговора.

5 (16) апреля 1797 года – Павел I обнародовал Акт о престолонаследии

Павел I обнародовал Акт о престолонаследии, отменивший петровский указ 1722 года. В нём чётко прописывался порядок наследования российского престола по закону, причём преимущество отдавалось потомкам мужского пола. Запрещалось занимать престол лицам, не принадлежащим к Православной церкви.

5 (16) апреля 1797 года – издан Манифест о трёхдневной барщине

Издан Манифест о трёхдневной барщине, ограничивший работу крестьян в хозяйстве помещика тремя днями в неделю. Также запрещалось принуждать крестьян к работе в воскресенье, а вот оставшиеся три дня крестьяне могли использовать для работы в своих интересах.

25 марта (5 апреля) – 31 августа (11 сентября) 1799 года – Итальянский поход Суворова

Часть войны Второй коалиции против Франции. Объединённая русско-австрийская армия под командованием А.В. Суворова нанесла ряда поражений французам: на реке Адде, при Треббии, у Нови. Северная Италия перешла под контроль союзников. Русские войска под командованием Суворова решено было направить в Швейцарию.

10 (21) сентября – 27 сентября (8 октября) 1799 года – Швейцарский поход Суворова

Русская армия под командованием А.В. Суворова из Северной Италии через Альпы с боями пробилась в Швейцарию, но по вине австрийцев не успела соединиться с корпусом А.М. Римского-Корсакова. Суворов оказался в окружении французских войск и вынужден был выходить из него в тяжелейших условиях. 11 (22) октября разочарованный действиями союзников Павел I расторг союз с Австрией и приказал Суворову с армией вернуться в Россию.

12 (24) марта 1801 года – смерть Павла I

Императора убили в результате заговора в монаршей спальне в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Лидерами заговорщиков выступили столичный генерал-губернатор Пётр Пален, вице-канцлер Никита Панин, князь Платон Зубов. Официальной причиной смерти императора объявили апоплексический удар. Новым императором стал Александр I, сын Павла I. Эти события считаются последним дворцовым переворотом в истории Российской империи.

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