Двуглавый Орёл и Tre Kronor: Россия и Швеция после Северной войны XVIII век стал сложным периодом в истории русско-шведских отношений. После Северной войны страны пережили ещё два конфликта, вызванные реваншистскими настроениями скандинавов. На чтение: 3 минуты

«Из всего вышеписанного явствует, с каким соседом Россия имеет дело, когда он попирает установленный союз общенародной и благоустройства и когда довольно показал своим самопроизвольным поведением, что он никаких других правил не знает, кроме собственной необузданной воли,» - подытоживает императрица Екатерина II, характеризуя отношения со Швецией в 80-е годы XVIII века в своём политическом памфлете «Примечания и исторические объяснения на объявление его величества короля шведского…». На протяжении всего столетия отношения между странами были весьма напряжёнными, дважды вспыхивали войны, оканчивавшиеся, тем не менее, в пользу России. Последний конфликт Санкт-Петербурга и Стокгольма состоялся уже в эпоху Наполеоновских войн.

Шведская «Эра свобод»

Заключение Ништадского мирного договора и окончание Северной войны стали тяжёлым ударом для Швеции во многих отношениях. Экономика находилась в состоянии глубокого кризиса, а в европейской дипломатии Стокгольм превратился во второстепенную державу. «Золотой век» «трёх корон» бесславно закончился. Страну было необходимо выводить из кризиса, и следующие десятилетия позволили Швеции восстановиться. Вторая четверть XVIII века вошла в историю скандинавской страны как «Эра свобод»: власть монарха была ограничена парламентом, риксдагом, в котором друг против друга боролись две политические партии, «колпаков» и «шляп». Первые, возглавляемые Арвидом Горном и поддерживаемые старой аристократией, выступали за нормализацию отношений с восточным соседом и сосредоточение усилий на внутреннем развитии страны. Вторые же, состоявшие из промышленников и представителей торговых кругов, ратовали за скорейший реванш и возвращение утраченных в 1721 году территорий.

До 1738 года в шведской политике доминировали «колпаки». За это время Швеция и Россия подписали несколько договоров, в которых Стокгольм обещал не вступать в войны против своего восточного соседа в обмен на покрытие части государственных долгов. Однако в конце 30-х годов XVIII века контроль над риксдагом получили «шляпы». Их активно поддерживала Франция, заинтересованная в ослаблении России. Из Парижа в Стокгольм потекли субсидии, шведы начали увеличение вооружённых сил в Финляндии, которая на тот момент являлась частью королевства, и стали готовиться к скорой войне, рассчитывая использовать отвлечение России на войны против Турции и на вопрос об Австрийском наследстве.

Война «шляп»

Летом 1741 года Швеция официально объявила войну России. На границе скандинавы сосредоточили около 18 тысяч человек. Оборону против них держал десятитысячный корпус генерала Петра Ласси. Противник, несмотря на численное преимущество, не предпринимал активных действий, поэтому ветеран Северной войны Ласси ударил по приграничной крепости Вильманстранд, взяв её после непродолжительного штурма 23 августа. После этого наступило затишье – шведы ждали подкреплений, а нестабильное внутреннее положение в России не позволяло проводить активных действий. 25 ноября (6 декабря) 1741 года в Санкт-Петербурге состоялся дворцовый переворот, по итогам которого к власти пришла Елизавета Петровна. Она договорилась со шведами о перемирии.

Однако в следующем году дочь Петра возобновила войну. Петр Ласси в феврале 1742 года без боя взял другую пограничную крепость, Фридрихсгам. К лету русские войска овладели ещё несколькими ключевыми укреплениями и продвигались вглубь Финляндии. Шведские войска, руководимые другим ветераном Северной войны, Карлом Эмилем Левенгауптом, ничего не могли противопоставить противнику. В конце лета 1742 года шведские силы были заблокированы в Гельсингфорсе. Перебои в снабжении и болезни заставили Левенгаупта капитулировать.

Успехи в Финляндии стали одной из причин, по которым Елизавета Петровна задумалась о присоединении всей страны. В октябре 1742 года в Турку был даже созван ландтаг, на который прибыли представители всех сословий Суоми. Финские делегаты надеялись на этот переход – страна была измучена кризисом и бесконечными войнами, выпавшими на её долю в XVIII веке. Однако вскоре стало очевидным, что ландтаг стал всего лишь дипломатическим манёвром, козырем в рукаве, который можно использовать на будущих мирных переговорах.

Несмотря на полное поражение на суше, шведы пытались сопротивляться на море, но русский Балтийский флот одержал верх в сражении у острова Корпо. Ласси стал готовиться к десанту в Швецию, однако в это время российские и скандинавские дипломаты уже обсуждали условия мирного договора. 17 июня 1743 года в Турку стороны поставили свои подписи под документом, завершившим войну. По её итогам Стокгольм подтвердил условия Ништадского мира. Помимо этого, в состав России переходили пограничные крепости Нейшлот, Вильманстранд и Фридрихсгам.

Двоюродный брат Екатерины Великой

Несмотря на поражение в войне, «шляпы» продолжали контролировать риксдаг ещё два десятилетия. Однако их внутренняя политика привела к серии восстаний крупных помещиков. В 60-е годы верх в политической борьбе вновь одержали «колпаки», что насторожило Францию, продолжавшую рассматривать Швецию в качестве союзника в борьбе против России. Париж сделал ставку на наследника престола Густава, который также был недоволен пророссийской политикой парламента. Получив поддержку Франции, в том числе и материальную, уже будучи королём в 1772 году он совершил государственный переворот, который подвёл черту под «Эрой свобод». В Швеции установилась абсолютистская монархия.

Густав III был двоюродным братом российской императрицы Екатерины II, поэтому его приход власти и заигрывание с частью шведского общества, настроенного на очередной реванш, вскоре обратило на себя внимание Санкт-Петербурга. Родственники активно переписывались – шведский король пытался убедить свою сестру в безосновательности ходивших вокруг него слухов, а Екатерина в своей манере комментировала их: «Говорят, что Вы намерены напасть на Финляндию (речь идёт о русской части Финляндии, доставшейся России по итогам предыдущей войны – прим. ред.) и идти прямо к Петербургу, по всей вероятности, чтобы здесь поужинать. Я, впрочем, не обращаю внимания на такую болтовню, в которой выражается лишь игра фантазии» .

Впрочем, Густав лишь выжидал удобного случая. Он представился в 1788 году, когда Россия была отвлечена на очередную войну с Османской империей, а практически весь Балтийский флот действовал в Средиземном море. Военные приготовления Густав использовал для того, чтобы обвинить Россию в том, что та готовится к скорому нападению. 21 июня 1788 года случился инцидент на пограничной заставе в Пуумале: шведские солдаты в русской форме инсценировали нападение на своих же сослуживцев. Провокация была использована в качестве законного повода для объявления войны.

Авантюра Густава III

Основные события войны проходили на море. Русские войска в Финляндии уступали в численности своим скандинавским противникам вдвое, однако смогли отбить нападение на приграничную крепость Нейшлот. Впрочем, чаша весов не склонилась и в сторону русской армии: попытки перенести боевые действия на территорию шведской Финляндии не увенчались успехом. На протяжении всей войны шведские и русские войска располагались по линии границы.

Густав III рассчитывал на морскую операцию: пользуясь ослаблением Балтийского флота он планировал посредством десантной операции занять Санкт-Петербург. В пользу этого говорил тот факт, что, несмотря на численное преимущество, экипаж русских кораблей и материальное обеспечение судов оставляли желать лучшего. Тем не менее, первое морское сражение у острова Гогланд закончилось в пользу русского флота.

Густав не унывал и активно пытался действовать на коммуникациях, стремясь перерезать торговое судоходство и блокировать Санкт-Петербург. Однако манёвры шведов привели в итоге к крупному поражению. В июне 1790 года скандинавские корабли оказались заперты в Выборгском заливе, а попытка прорыва закончилась для Швеции своим «Трафальгаром». В сражении на дно пошли 67 кораблей, оставшиеся смогли прорваться в Свеаборг. Обескровленный шведский флот уже не мог даже претендовать на реализацию поставленных в начале войны планов. Тем не менее, спустя несколько дней скандинавские корабли нанесли русским силам серьёзное поражение во втором Роченсальмском сражении, что позволило Стокгольму рассчитывать на более мягкие условия будущего мира.

Серия поражений и затягивание войны больно били по престижу Густава III. Стремясь сохранить лицо, он стал искать возможность для начала мирных переговоров. Летом 1790 года русские и шведские дипломаты смогли достичь договорённостей – в местечке Вяряля (по-русски – Вереля) был подписан документ, который подтвердил условия Абоского и Ништадского мирных договоров. Более того, Екатерина II, стремясь убедить брата в тёплых родственных чувствах, официально заявила об отсутствии планов по вмешательству во внутренние дела Швеции и даже частично покрыла военные расходы недавнего противника.

Последняя война

В ближайшей перспективе Густав III достаточно легко отделался за свою авантюру – мирный договор не привёл к территориальным потерям. Однако поддержка короля на родине таяла. В 1792 году в результате покушения он был смертельно ранен.

В дальнейшем Россия и Швеция выступали союзниками в борьбе против революционной Франции. Последняя война между странами случилась в 1808-1809 годы и была вызвана принуждением Швеции к присоединению к континентальной блокаде – об этом Александр I и Наполеон договорились в Тильзите. По её итогам Финляндия стала частью России. Этот конфликт стал последним прямым столкновением России и Швеции. Уже спустя несколько лет после Фридрихсгамского мира страны вновь выступили вместе в борьбе против Наполеона, а на протяжении всего XIX века Стокгольм придерживался политики строгого нейтралитета. Несмотря на то, что некоторые радикальные общественные круги всё ещё выступали с позиций русофобии, они не могли повлиять на дипломатию Швеции. Эпоха конфронтации ушла в прошлое.

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