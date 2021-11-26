АБОССКИЙ МИР 1743

Мирный договор между Россией и Швецией, завершивший Русско-шведскую войну 1741–1743 .

После занятия русскими войсками Финляндии в 1742 Швеция предпринимала попытки вступить в мирные переговоры при посредничестве Франции, но Россия настаивала на прямых переговорах, начавшихся в феврале 1743. Российская сторона соглашалась ограничить территориальные претензии, отказаться от присоединения всей Финляндии при условии избрания на шведский престол князя-епископа Любекского Адольфа Фредрика. 05 (16) июня был заключен прелиминарный мирный договор (так называемый Уверительный акт). 23 июня шведский риксдаг избрал Адольфа Фредрика наследником шведского престола (с 1751 — король Швеции). Окончательный текст А. м. был подписан в Або 27.07(07.08) и содержал 21 пункт. Подтверждал условия Ништадтского мира 1721 , «вечный мир и дружбу» с обязательством не вступать во враждебные союзы. Русско-шведская граница в Финляндии отодвигалась до р. Кюммене. Российская империя получила Кюменегорскую губ. с укрепленными городами Фридрихсгам (Хамина) и Вильманстранд (Лаппенранта), часть Саволакской провинции с крепостью Нейшлот (Савонлинна).

Автор статьи: В. В. Рогинский.

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