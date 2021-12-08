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Лекция: «Властелин судьбы»: личность императора Петра I

Лектор: Геннадий Александрович Санин -российский историк, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра «Россия в международных отношениях» Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук.

В рамках лекции мы поговорим о масштабе личности Великого Петра и о том, как личность правителя повлияла на историю целой страны. Импульсивный, беспокойный, деятельный, жестокий - эти качества позволили Императору «поднять Россию на дыбы».

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.