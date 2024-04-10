8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Петербург Петра I в иностранных описаниях

Беспятых Ю.

Ранний Петербург - его облик, застройка, общественная жизнь, быт и нравы первых горожан - известны нам преимущественно по описаниям, составленным несколькими западноевропейскими современниками бурных событий в России эпохи Петра Великого, посетившими берега Невы. Данная книга - свод этих ценных сочинений, без которых многое в начальной истории города оказалось бы утраченным безвозвратно. Два немца (один - аноним, другой - некто по фамилии Геркенс), шведский военнопленный Л. Ю. Эренмальм, шотландский офицер П. Г. Брюс, французский путешественник О. де ла Мотрэ и два анонимных поляка были внимательными и заинтересованными наблюдателями, создавшими панораму жизни Петербурга в 1710 -1726 гг., - их записки, известные лишь узкому кругу специалистов, представляем вниманию читателей. Русские переводы публикуемых текстов сопровождаются введением научного характера и комментариями.