8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Наглядная Хронология. Петр I Дела и дороги

Баранов М. В. , Курукин И. В.

Настоящее издание знакомит читателя с биографией Петра I и историей его поездок. Наглядный характер изложения позволяет сопоставлять различные аспекты деятельности Петра и его поездки по России и Европе. Впервые публикуются маршруты поездок Петра I на каждый год с подсчетом преодоленного им расстояния; приведены итоги войн и договоров России и размеры приобретенной или потерянной территории. На отдельной «ленте» показаны годы жизни правителей важнейших держав той эпохи. Научное редактирование издания выполнено доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Средневековья и Нового времени Историко-архивного института РГГУ Игорем Курукиным.