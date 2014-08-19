Влияние Запада на Россию началось при Петре Ι Развенчивая исторический миф: На чтение: 2 минуты

Краткое описание

Существует представление о том, что влияние западных традиций на Россию началось при царе-реформаторе, Петре Ι Великом. Возможно миф был во многом создан романом А.К. Толстого « Петр I » и его экранизацией в двух фильмах: «Юность Петра» и «В начале славных дел».

Действительность

Однако если присмотреться к этому сюжету детальнее, то получается, что еще при его предшественниках некоторые традиции западноевропейских стран усваивались при дворе. Это прослеживалось на протяжении ΧVII века.

На самом деле определенная линия сближения с западом прослеживается еще в правление Бориса Годунова. Как отмечает Р.Г. Скрынников в своей монографии «Борис Годунов царь» признавал, что отношения с западом важны для Российского государства. Борис первым из русских правителей отправил молодых дворян для обучения наукам за границу. Он вынашивал планы учреждения в России школ и даже университета по европейскому образцу. Он проявлял живой интерес к просвещению и культуре, к успехам западной цивилизации. Более того, именно Борисом был сформирован из наемников-немцев собственный отряд телохранителей.

Предвосхищая начинания Петра, Борис Годунов поощрял торговлю с западными странами. Немецкие купцы, переселенные в Россию из завоеванных Ливонских городов, получили от казны ссуды и право свободно перемещаться как внутри страны, так и за ее пределами.

Однако сначала голод, а затем и Смутное время помешали осуществить все идеи. Короткое и трагическое царствование Лжедмитрия еще больше пестрило иностранным влиянием. Это был первый царь, который не привык спать после обеда, согласно традиции. Именно Лжедмитрий отменил для дворян запрет на выезд за рубеж, именно он заявил о своем намерении открыть в России первый университет и отправить русских дворян на обучение за границу. Это был первый из царей, который одевался на западный манер. Однако эти идеи авантюриста не нашли поддержки ни у знатной верхушки, ни у московского люда.

Московское восстание и дальнейший ход Смуты, разумеется, отложил реализацию многих этих планов почти на сто лет. Страна была настолько разорена. На какое-то время иностранное не проявлялось в придворном этикете.

Продолжая разговор о Петре, считается, что именно при нем возникла регулярная армия, организованная на европейский манер. Однако следует учесть, что для этого действа уже была подготовлена хорошая почва. Уже в ΧVII веке формируются полки «нового строя», они вооружались по образцу западноевропейских армий. Эти полки были солдатские, рейтарские и драгунские. В 1631 году было сформировано 2 солдатских полка, а во время русско-польской войны 1632-1634 гг. — еще 6 солдатских, один рейтарский и один драгунский полк. Эти полки стали постепенно вытеснять собой стрелецкое войско. Участие в войнах стрелецкого контингента, составлявшего постоянный контингент вооруженных сил, значительно сокращается. Стрельцы выполняли теперь преимущественно полицейские функции. А вместо стрелецкого войска в вооруженных силах все большее значение приобретали именно полки нового строя.

Безусловно необходимо приписать в заслугу Петра Великого создание флота России по европейскому образцу. Петр Ι считал, что «Всякой потентатъ, который едино войско сухопутное имѣетъ, одну руку имѣетъ; а который и флотъ имѣетъ, обѣ руки имѣетъ». Однако и у этого мероприятия были свои предпослылки. Даже Н.И. Павленков, один из современных исследователей Петра I отмечает, что на верфи в подмосковном селе Дединове по царскому указу 1667 года было намечено построить несколько морских судов для защиты торговых интересов русских купцов у Астрахани. Так был создан корабль «Орел». Его вооружение составляли 22 пищали. Это был первый парусный корабль, заложенный на территории России. Однако его постигла незавидная судьба: корабль «Орел» с незаконченной оснасткой находился у Астрахани и был захвачен и сожжен Степаном Разиным в 1670 году.

XVII век по сути своей оказался столетием обмирщения русской культуры, проникновения в нее светских начал. Образованные слои горожан уже не довольствовались усвоением богословских истин и проявляли интерес к научным знаниям, к литературе, рассказывающей не о подвигах библейских героев, а о жизни обыкновенных людей. В живописи наметилась тенденция к реализму, в архитектуре пробивали путь светские элементы.

Таким образом, стоит признать, что иностранное влияние при дворе прослеживалось и раньше правления Петра Ι. Конечно, оно оставляло свое отражение в культуре Российского государства. Однако это нисколько не умаляет заслуг реформ Петра. Ведь стоит признать, что именно его преобразования прочно засели в российскую политическую идеологию и культуру. И конечно, именно его преобразования затронули почти всю элитарную среду, что не проявлялось среди его предшественников. Возможно, именно благодаря этому в массовом сознании он и воспринимается как первый правитель, в эпоху которого Россия оказалась в зоне европейского влияния.

Источники и литература

Блонский Л. В.,Титкова Т.В. Парусный корабль «Орел» // Флот России. — М.: ООО «Дом Славянской книги», 2009.

Павленко П.И. Петр Ι. М., 2010.

Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 2003.

Обложка: Н. В. Неврев. Пётр I в иноземном наряде перед матерью своей царицей Натальей, патриархом Адрианом и учителем Зотовым. 1903.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org