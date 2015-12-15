Указ Петра I о создании первой русской печатной газеты «Ведомости» 16 декабря 1702 г. император Петр I подписал указ о создании первой русской печатной газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах». На чтение: 2 минуты

РОДОНАЧАЛЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ СМИ

Предшественниками первой русской газеты были куранты или вестовые письма, которые составлялись в посольском приказе выписками из иностранных газет и подавались царю и некоторым из его приближенных. 16 декабря 1702 г. было положено основание официальной газеты, и 2 января 1703 г. вышел первый лист «Ведомостей». Впрочем, еще 27 декабря 1702 г. был издан в Москве "Юрнал или поденная роспись, что в мимошедшую осаду, под крепостью Нотебурхом, чинилось сентября с 26-го числа в 1702 году". Петр принимал деятельное участие в составлении «Ведомостей», отмечал карандашом места для перевода из голландских газет и правил корректуру; в московской синодальной библиотеке хранятся корректуры «Ведомостей» с его поправками. «Ведомости» в первый год существования печатались в Москве церковным шрифтом; их вышло в неопределенные сроки всего 39 №№, по 2–7 листов in 8°, в количестве 1000 экз. Содержание «Ведомостей» составляли: 1) сведения, до России относящиеся и 2) иностранные известия, заимствованные, вероятно, из газет "Breslauer Nouvellen" и "Reichs-Post-Reuter", а также и из других. В виде особых прибавлений выходили иногда реляции военных действий. За первый год издания известны только два полных экземпляра в Императорской публичной библиотеке, где есть также полные экземпляры за 1704 г. (35 №№), 1705 г. (47 №№), 1706 г. (28 №№ и 6 приб.); с 1707 г. полных годовых экземпляров не имеется. Шрифт в «Ведомостях» до 1710 г. употреблялся исключительно церковный, с 1710 г. то церковный, то гражданский, а с 1717 г. – один гражданский, кроме реляций, которые печатались церковным. Сперва «Ведомости» издавались в Москве, но от 11 мая 1711 г. мы имеем лист, напечатанный в Петербурге, и с этого времени «Ведомости» выходят то в Петербурге, то в Москве. Некоторые номера 1711 г. украшены виньеткой, на которой изображены Петропавловская крепость, Нева, покрытая судами, и парящий над ней Меркурий с кадуцеем и трубой. Объем «Ведомостей» особенно увеличился в 1719 году, когда № заключал до 22 стр. В 1727 г. издание прекратилось. Право на издание газеты перешло к Академии наук, которая и выпустила 2 января 1728 г. № 1 "Петербургских Ведомостей", а "Московские Ведомости" начали издаваться лишь 26 апреля 1766 г. Кроме самого Петра Великого , предполагают участие в «Ведомостях», как редактора, графа Федора Алексеевича Головина. Известно также, что около 1719 г. ими заведовал М. Аврамов. В 1720 г. для составления ведомостей в иностранной коллегии был назначен переводчик Яков Синявич. В 1723 г. «Ведомости» "правил" Михайла Волков, подпись которого М. W. встречается и ранее.

По Энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/19977/

УКАЗ 16 декабря 1702 года

Великий государь указал: по ведомостям о военных и всяких делах, которыя надлежат для объявления Московскаго и окрестных Государств людям, печатать куранты, а для печати тех курантов ведомости, в которых приказах, о чем ныне какие есть и впредь будут, присылать из тех приказов в Монастырский приказ без мотчания (не мешкая, без промедления), а из Монастырскаго приказа те ведомости отсылать на Печатный двор. И о том во все приказы послать из Монастырскаго приказа памяти.

Полное собрание законов Российской империи Том 4 (1700 –712) № 1921 http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

ПЕРВЫЕ НОМЕРА «ВЕДОМОСТЕЙ»

Указ об издании газеты датируется 1702-м годом неслучайно. Северная война началась для России неудачно. Потерпев поражение под Нарвой, русская армия потеряла всю артиллерию. И вот теперь, когда Россия напрягала все силы, чтобы дать отпор войскам Карла XII, необходимо было убедить народ в необходимости продолжать войну со шведами, объяснить значение некоторых мер правительства, например конфискации колоколов у церквей для переливки их на пушки. Наконец, надо было сообщить населению страны, что заводы наращивают выпуск оружия и боеприпасов, что у царя помимо русских войск имеется поддержка со стороны народов России...

Очень характерно в этом отношении содержание номера от 17 декабря 1702 года. Прежде всего, в нем сообщается о торжественном, после успешных боевых операций, въезде Петра I в Москву, о том, что царь "завоеванныя шведцкия алтилерия многое число привез, которую взял в Мариенбурге и Слюсенбурге". Далее речь идет об обещании "великаго владельца Аюки-Паши" доставить 20 тысяч своих вооруженных воинов, об открытии месторождений железной руды, серы, селитры, то есть материалов, необходимых для дальнейшего ведения войны со шведами.

В том же духе выдержан и следующий номер (от 2 января 1703 года). Он информирует читателей: "На Москве вновь ныне пушек медных, гаубиц и мортиров вылито 400... А меди ныне на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, 40 000 пудов". Далее куранты сообщают о разработке природных богатств, "от чего чают немалую прибыль Московскому государству".

Обложка: заглавный лист «Ведомостей» 1703 года

Источник: https://www.culture.ru