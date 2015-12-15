Первые газовые фонари начали освещать улицы российских городов Первые общественные уличные фонари в России появились при Петре I, когда после победы над шведами он дал указание создать освещение вокруг Петропавловской крепости; постоянные светильники стали устанавливать в 1718 г. На чтение: 1 минута

ИЗ ИСТОРИИ ФОНАРЕЙ В РОССИИ

Первые в России 8 фонарей уличного освещения были установлены в 1698 г. в Москве, в Преображенском, у здания царского дворца. Однако дальше этого дело не пошло. Проведя крупные мероприятия по благоустройству своей новой столицы, Петр I не мог не заняться вопросом уличного освещения, тем более что практика установки осветительных фонарей у домов в дни праздников существовала в Петербурге чуть не с первых лет жизни города.

В описаниях современников неоднократно говорится, что в предпраздничные дни городские здания освещались фонарями. […] Автор «Описания» Петербурга 1720 г. сообщает: «Здесь такой обычай, что во время царских праздников — именин, свадьбы и т. п. — все обязаны во всех дворцах и домах зажечь свечи, а перед дворцами — фонари, должно быть везде светло».

Устройство постоянного уличного освещения в Петербурге было поручено Петром генерал-полициймейстеру А М. Дивиеру. В 1720 г. по чертежу машинного дела мастера Петлинга был изготовлен первый образцовый уличный фонарь, который и был установлен у Зимнего дворца. Стекла для этого фонаря были сделаны на Ямбургских заводах Меншикова и обошлись очень дорого по ценам того времени: 11 руб. 92 коп. По сделанному образцу Петр приказал изготовить 595 фонарей, чтобы осветить улицы новой столицы.

История уличного освещения в Петербурге http://www.spbmuzei.ru/osvechenie_goroda.htm

ОСВЕЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА В ПЕТЕРБУРГЕ В 1710 Г.

Вечером повсюду зажжена была иллюминация. Ночью верхнюю часть (собора), возвышающуюся над валом, убрали, где (только) было можно, фонарями; увесили множеством зажженных фонарей и флагшток, на котором каждый день развевается знамя над валом. Большой корабль на (Неве) убрался по реям, стеньгам, мачтам и такелажу гротмачты множеством горящих шкаликов. В окнах домов выставили аллегорические картины, позади которых (зажгли) большое количество свечей. Многие (дома) были увешаны снаружи сотнями фонарей. Поздно вечером сожжен фейерверк. Веселье и попойка длились до 3 часов утра.

Открывшееся накануне (празднество) продолжалось. (Город) расцветился множеством флагов и штандартов. Царь со всем двором и знатные иностранцы позваны были на обед к генерал-адмиралу Феодору Матвеевичу Апраксину. Здесь, как накануне (у Меншикова), каждая чаша (приветствовалась) 11 выстрелами из особо назначенных на то орудий. Вечером снова (осветились) те же аллегорические картины, а корабли, дома и башни повсюду (украсились) фонарями.

Обложка: фото газового фонаря

Источник: https://vmeste-masterim.ru