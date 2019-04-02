Первая русская военно-морская база 2 апреля 1769 года город Таганрог празднует свой второй день рождения. Приметный мыс Таганрог – старейший город на юге России. Он расположился на землях, с древнейших времен привлекавших различных переселенцев. Тюркское название этого места Таган-рог, что в переводе означает «приметный мыс», «огонь на мысу», «маяк». И действительно, когда на мысу горел огонь, он помогал найти дорогу греческим, турецким, итальянским, а позднее и русским кораблям, следовавшим затем вглубь страны по Дону. В середине XV века эти земли начали осваивать османы. У Московского государства сил и средств не хватало, чтобы противостоять их натиску, и всё ограничивалось оборонительной политикой. Основная защитная функция возлагалась... На чтение: 2 минуты

2 апреля 1769 года город Таганрог празднует свой второй день рождения.

Приметный мыс

Таганрог – старейший город на юге России. Он расположился на землях, с древнейших времен привлекавших различных переселенцев. Тюркское название этого места Таган-рог, что в переводе означает «приметный мыс», «огонь на мысу», «маяк». И действительно, когда на мысу горел огонь, он помогал найти дорогу греческим, турецким, итальянским, а позднее и русским кораблям, следовавшим затем вглубь страны по Дону.

В середине XV века эти земли начали осваивать османы. У Московского государства сил и средств не хватало, чтобы противостоять их натиску, и всё ограничивалось оборонительной политикой. Основная защитная функция возлагалась на донское казачество. Но уже к концу XVII столетия перед Россией встал вопрос выхода к южным морям для расширения торговли и прочих связей с западными государствами.

Азовский флот

Попытку «прорубить окно в Европу» на юге предпринял молодой царь Пётр I . Он начал Азовские походы , которые позволили России утвердиться на берегах Азовского моря и выйти в южные моря. Пётр I принял непосредственное участие в строительстве города. Он сам выбрал место для строительства и одобрил регулярный план проведения работ. Можно сказать, что Таганрог стал генеральной репетицией для строительства Санкт-Петербурга, который был основан на пять лет позже и застраивался по тому же принципу.

Царь приказал в 1696 году построить на мысу крепость Троицкую, для чего со всей России в эти места были направлены тысячи строителей разных профессий. Впервые в России здесь была создана искусственная гавань для судов. А в результате плановой застройки улицы радиально расходятся от порта, а переулки расположены так, что их не продувают морские ветры. В 1706 году Пётр I вновь посетил город и остался доволен строительством.

Таганрог стал первой военно-морской базой России. Ходили слухи, что первый император даже планировал перенести сюда столицу страны. В 1709 году в своём письме А. Д. Меншикову царь писал: «Сие место, которое перед десятью летами пустое поле видели (о чём сам сведом), ныне с помощью Божьей изрядный город, купно с гаванью, обрели, и хотя, где долго хозяин не был, и не всё исправно, однако ж есть что посмотреть». Но планы остались планами, так как вновь вмешалась очередная война с Турцией.

План крепости и гавани. Э.-Ф. Боргсдорф, 1698 г .

В 1700 году с Османской империей был заключён 30-летний мирный договор, который был нарушен уже в 1711 году. Турция двинула свой флот на Азов и Таганрог. Все попытки взять город были отбиты русским гарнизоном. Но ситуация ухудшилась после неудачного Прутского похода Петра. Было заключено перемирие, по которому Россия вернула Турции Азов и должна была разрушить Троицкую крепость на мысе Таганрог и не иметь флот в Азовском море. Россия вновь лишилась выхода в южные моря. В 1712 году в присутствии турок крепость была разрушена.

Вплоть до самой смерти Пётр I строил планы возвращения Таганрога. Удачной попыткой вернуть город стали такие действия в эпоху императрицы Анны Иоанновны . Русские войска фельдмаршала Миниха в 1735 году взяли Азов, что позволило начать восстановление Таганрога. Однако уже в 1739 году Россия потеряла свою союзницу Австрию и вынуждена была присоединиться к Белградскому мирному договору с Турцией, один из пунктов которого вновь запрещал России иметь в Таганроге крепость. Мыс Таганрог вновь стал прибежищем рыбаков.

Возродившийся из пепла

Новую страницу в истории Таганрога открыла очередная Русско-турецкая война 1768-1774 годов . Российское военно-историческое общество на своём портале «История РФ» недавно знакомило вас с событиями той войны и рассказало о том, как крымский город Керчь первым вошёл в состав России . Сегодня рассказ о городе Таганроге. Война началась в 1768 году. Турция к этому времени значительно ослабела, а Россия накопила достаточно сил, чтобы продолжить дело, начатое Петром I. Екатерина II , считая себя преемницей Петра Великого, продолжила его политику на юге.

2 апреля 1769 года русские войска подошли к развалинам Таганрога и сразу начали восстанавливать крепость. Фундамент сохранился в хорошем состоянии ещё с петровских времён, что облегчило усилия строителей. Все работы велись по изначальному плану застройки. Вместе с восстановлением города началось и строительство Азовского флота. 17 мая 1771 года был поднят флаг на флагманском корабле «Хотин». Экипажи кораблей были укомплектованы балтийскими моряками, и среди них был знаменитый в будущем флотоводец Фёдор Фёдорович Ушаков .

Через несколько лет Таганрог превратился в процветающий город, который вёл торговлю со многими странами. А присоединение Крыма в 1783 году позволило ему занять особое место среди городов юга России.

Таганрог. Мыс, на котором находилась Троицкая крепость

Город, задуманный Петром, как сказочная птица Феникс, возродился из исторического забвения и стал важным торговым и стратегическим пунктом по пути из центральной России в Крым и в государства Средиземноморья. Не пройдёт и столетия, и в январе 1860 года в Таганроге появится на свет Антон Павлович Чехов .

Обложка: Ю. Кушевский. Новое в России дело. Источник иллюстраций: https://commons.wikimedia.org