ОТ “НЯНЮШКИ” ПЕТРА I ДО ЕГО “ПЕРВОЙ ЛЮБОВНИЦЫ”: К ИСТОРИИ ПОПУЛЯРНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛЕГЕНДЫ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ОТ “НЯНЮШКИ” ПЕТРА I ДО ЕГО “ПЕРВОЙ ЛЮБОВНИЦЫ”: К ИСТОРИИ ПОПУЛЯРНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛЕГЕНДЫ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО На чтение: 32 минуты

ОТ “НЯНЮШКИ” ПЕТРА I ДО ЕГО “ПЕРВОЙ ЛЮБОВНИЦЫ”:

К ИСТОРИИ ПОПУЛЯРНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛЕГЕНДЫ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Аннотация

В статье рассматривается эволюция образа инокини Феодоровского монастыря в г. Переславле-Залесском Натальи (Взимковой) в краеведческих легендах, начиная со вт.п. XIX в. Показано, что генезис легенды связан с рядом ошибок, допущенных одним из первых историографов монастыря протоиереем А.И. Свирелиным при датировке вкладных предметов из монастырской ризницы. Обосновывается тезис о том, что современное мифотворчество вокруг личности «загадочной монахини» монастыря Н.Взимковой противоречит историческим источникам и поэтому должно быть отвергнуто как полностью недостоверное.

Ключевые слова

Переславль-Залесский, Феодоровский монастырь, Петр I, Наталья (Взимкова), А.И.Свирелин, М.И.Смирнов, Н.В.Левицкая

Предлагая посетить связанные с Петром I памятные места Переславля-Залесского - прежде всего, место строительства Потешной флотилии, где с 1803 г. существует музей “Ботик Петра”, - отели и туристические агентства включают в их число и женский Феодоровский монастырь Переславской епархии (Переславский Введения Пречистой Богородицы и святого великомученика Фёдора Стратилата монастырь, общепринятое сокращённое название — Феодоровский монастырь). При этом в предлагаемый посетителям города “туристический нарратив” в соответствии с маркетинговой методикой формирования “бренда” (или “легендирования”) включается рассказ о судьбе “самой загадочной монахини” Феодоровского монастыря Натальи (Взимковой).

В маркетинге под легендированием понимают «процесс поиска и использования легенд и мифов в туристской отрасли, их адаптации к туристской индустрии соответственно с потребностями и интересом туристов». При этом само легендирование выступает как форма «сторителлинга» - этим термином обозначается «комплексная маркетинговая технология… на основе активной эксплуатации нарративной информации – легенд, мифов, преданий, городских историй и рассказов, которые становятся самостоятельными аттракторами… для потребления туристами» [3, с.7; 4, с.11-12]. Еще один термин, применяющийся для обозначения того же явления – мифотворческое позиционирование, суть которого заключается в создании вокруг «объекта» ореола мифов и загадок, «позволяющих привлечь интерес к указанному месту, а это верный путь к формированию имиджа и позиционированию турпродукта»[11, с.103].

В целом ситуация более или менее понятна: для продажи людям туристических услуг их “производители” и поставщики заинтересованы в «активной эксплуатации» всевозможных легенд и мифов, «привязанных» к той или иной конкретной территории или туристическим объектам. При этом, кажется, не имеет принципиального значения, идет ли речь о поиске и использовании исторически сложившихся легенд, бытование которых в городской среде отражено в каких-то источниках, или же это просто «придумывание и продвижение историй», способных увлечь потенциального потребителя туристических услуг и заставить его заплатить деньги за нужные “впечатления”. Весьма характерно, что в числе «принципов туристического сторителлинга», от следования которым зависит «успешность продвижения» туристического продукта, называется «убедительность» рассказываемых туристам историй, которые не должны «вызывать ощущение ложности», - но не их «истинность» или хотя бы «правдивость»[3, c.18].

Иногда это декларируется вполне открыто: «Региональные топонимические «легендарные» и «мифические» сюжеты, несмотря на их неприятие официальной исторической наукой как зачастую неподтверждаемого, ложного и/или ошибочного и необъективного толкования тех или иных событий и объектов геопространства, заслуживают пристального внимания в качестве… одного из важнейших ресурсов туристской индустрии, одного из инструментов экономики впечатлений» [3,c.18].

Дело здесь, конечно, не в манипулятивном противопоставлении “официальной” исторической науки какой-то другой (в соответствующем смысловом контексте подразумевается, как правило, “не ангажированная” история, т.е. более “честная”), - хотя к нему прибегают, как правило, как раз в целях сокрытия от “потребителей” истинной природы продвигаемых исторических “легенд” и “мифов”. Проблема выглядит более серьезной: поскольку значительная часть туристических маршрутов (по крайней мере, в России) строится вокруг объектов культурно-исторического наследия и включает посещение различных памятных мест, мемориалов, краеведческих и других музеев, то соответствующие маркетинговые технологии с неизбежностью распространяются и на их деятельность. Между тем, задачи, решаемые учреждениями культуры в рамках государственной политики по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и, шире, - политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, предполагают приобщение людей к достоверному, подлинному историческому знанию, а не различным симулякрам.

Тем не менее, оставаясь в рамках “маркетинговой” парадигмы, предложить какое-то решение нельзя. Не случайно, приводя примеры успешного ”легендирования”, специалисты в соответствующей отрасли прежде всего описывают практики, связанные с музеефицированием героев литературных произведений: Г.Поттера, Ш.Холмса, и др., и превращение упоминаемых в посвященных им литературных произведениях топонимических объектов в “места памяти”. В качестве такого места, обладающего «особой значимостью», называется, например, “балкон Джульетты” в Вероне: туристы стремятся попасть сюда с целью “почувствовать себя причастными в той или иной степени к великой истории любви”[4,с.13-14]. Считают ли нужным местные экскурсоводы информировать туристов, что данная «великая история любви» - плод вымысла творческого гения Шекспира, или же нет, остается гадать. Еще один пример: Музей Щуки на озере Щучье в Тверской области, посвященный героям сказки «По Щучьему велению», создание которого характеризуется как «возрождение мифа», что выглядит попросту абсурдно [11, c.103].

Получается, что при “легендировании” туристических мест не имеет значения, идет ли речь о реальном артефакте истории и культуры, вокруг которого разворачивается пресловутый “сторителлинг”, или же о театральном реквизите, которому в рамках сценария продавцом услуг вменено играть роль “балкона Джульетты”. Равным образом не имеет значения, какое отношение к реальности имеют те события, которые кладутся в основу нарратива, складывающегося в результате этого “сторителлинга”, - и имеют ли вообще. В логике «экономики впечатлений» организаторы туров в Верону и экскурсоводы не просто вправе полагать не обязательным информировать туристов о том, что Джульетта – героиня трагедии Шекспира, они могут всерьез считать, что такого рода информация будет вредной с точки зрения задачи пополнения городского бюджета.

В случае Переславля-Залесского в основе “легендирования” лежит использование двух инструментов: во-первых, в стремлении пощекотать нервы впечатлительной публике, своего рода “обязательным элементом” предлагаемого туристам нарратива является представление Феодоровского женского монастыря как места ссылки и заточения “неугодных женщин”. Во-вторых, в качестве своеобразного “бренда” монастыря избрана монахиня Наталья (Взимкова): ее преподносят туристам как первую “юношескую любовь” Петра, сосланную в связи с этим в монастырь. Соответственно, именно стремлением Петра “вновь соединиться” со своей возлюбленной объясняется его “странное” влечение к Плещееву озеру (1). Даже официальный сайт монастыря сообщает, что, как “известно, ...Петр I навещал в монастыре свою воспитанницу [выделено нами - Ю.Н.] Наталью Взимкову, дочь дьяка Царицыной мастерской палаты и крестницу царицы Натальи Кирилловны”(2).

На сайтах отелей и турагентств в присущей таким материалам завлекательной манере рассказывается о “самой загадочной обитательнице монастыря”(3), “красавице”, которую мать Петра царица Наталья Кирилловна “упрятала” в монастырь от влюбленного в нее сына(4). “Все дело в девушке”, - уверяют они, - без нее не состоялось бы превращение Переславля в колыбель русского флота. В ряде случаев даже сообщается, что “неугодная” Н.Взимкова, оказывается, была похоронена здесь вместе с ребенком, которого родила от тайной связи с царем. Имя этого “тщательно скрываемого незаконного” сына Петра называется, правда, по-разному: в одном случае – Андрей (5), в другом (со ссылкой на некие документы, “описывающие пребывание” Н. Взимковой в монастыре), сообщается, что на существующей якобы во Введенской церкви Феодоровской обители могиле есть надпись: “Иван Взимков сын Петров(6).

Некоторые подобные публикации оформлены в стиле отчетов самих туристов о якобы состоявшемся путешествии (турпоездке): тем не менее, их содержание хорошо коррелируется с информацией из тех же рекламных, по своей сути, материалов, размещаемых от имени отелей и турагентств. Существуют даже поэтические произведения, написанные под впечатлением от «романтической версии рождения российского флота»: Петр «очень любил Наташеньку Взимкову», которую мать заточила в монастырь. «Пётр, узнав об этом, примчался в Переславль, чтобы вызволить любимую из монастыря. Увидев Плещеево озеро, он велел перевести свой потешный флот… на Плещеево озеро… Здесь Пётр строил свою флотилию, бегал на свидания с Наташей. Юный царь тонул во время шторма на озере. Погибли все его боты и команда. Любящая его девушка молилась в монастыре о спасении царя, который один выплыл и остался жив». Причем автор стихов, поэтесса Лариса Жук, уверена, что все это – «исторический факт»(7).

Популярность легенды такова, что ее можно встретить в материалах, посвященных Горицкому мужскому монастырю (где в настоящее время располагается Переславский музей-заповедник (8), а на сайте с «говорящим» названием «Интересная Россия» (!) она излагается применительно к Феодоровскому мужскому монастырю Городца Нижегородской обл. (одно из предполагаемых мест кончины Александра Невского). Городец, таким образом, тоже оказывается претендентом на сомнительную славу места заточения «неугодных женщин», где разворачивались любовные похождения Петра I (9).

Лишь иногда при этом делаются оговорки вроде “людская молва гласит”(10), или ссылки на точку зрения “некоторых историков” (без фамилий, естественно), будто бы считающих, что “именно благодаря Взимковой Петр I основал свой потешный флот именно в Переславле”(11). Действительно, по мере “укоренения” данной легенды на просторах интернета, стали появляться публикации, где данная история излагается уже от имени людей, представляющихся профессиональными историками. Такова, например, статья некого профессора и академика А.Черемина(12). Поскольку “профессор” в рамках своего позиционирования в интернете заявляет, что его цель – введение в научный оборот новых фактов и документов и “борьба с фальсификацией истории”(13), у неискушенного читателя может возникнуть ложное впечатление, что история юношеской любви Петра не просто красивая легенда, а действительно обсуждаемый историками факт его биографии.

Для специалистов проблемы не существует: в контексте всего накопленного историками материала о жизни Петра в период регентства Софьи, в том числе обстоятельствах его женитьбы на Евдокии Лопухиной [6;20;22;24], версия об “отношениях” Петра с комнатной девушкой царицы Натальи Кирилловны выглядит не просто “неподтверждаемой” (поскольку не находит ни малейшего отражения в источниках), - она кажется нелепой. Достаточно сказать, что в созданной Е.В. Анисимовым биохронике Петра Великого фамилия Взимковой попросту не встречается[1]. (Что, однако, нисколько не смущает «специалистов» вроде “профессора Черемина”, уверенно называющего даже точные даты свиданий Петра со своей “подругой детства” в кельях монастыря).

Тем не менее, в данном случае было бы неправильно обвинить представителей туристического маркетинга в том, что они попросту выдумали эту историю уже в наши дни. Представляется, они осуществили рекомендованный маркетологами “поиск легенд”, уже нашедших отражение в исторической литературе, и придали им соответствующую коммерческую форму. Поэтому представляет определенный интерес взглянуть на предлагаемые ими “нарративы” через оптику исторической науки - с точки зрения реконструкции основных этапов становления “романтической легенды”, претерпевшей за десятилетия своего существования определенную эволюцию, и уточнения ряда деталей, имеющих значение для адекватного отношения к современным попыткам ее популяризации.

У истоков легенды.

Начать придется с середины XIX в. Когда в селе Веськово на берегу Плещеева озера (месте хранения знаменитого “Ботика ”) сооружался обелиск в честь Петра Великого, Триумфальная арка, а также новые музейные здания (ы 1852 г. в Переславле-Залесском состоялись юбилейные торжества в честь 180-летия Петра Великого и 160-летия спуска на воду переславской «потешной» флотилии), по поручению Владимирского Губернского Предводителя Дворянства С.Н. Богданова было подготовлено сочинение, названное “Историческая записка о бывшей в Переславле-Залесском флотилии Петра 1”[55]. Ее автор, старший учитель Владимирской гимназии А.Розов, получил указание “собрать по возможности все известия, относящиеся ко времени пребывания Петра I в Переславле... как исторические, так и сохраняющиеся до сего времени в народной памяти”[55,c.53].

Как следует из авторского предисловия, в очерк были включены предания, сбором которых занимался протоколист Переславского Уездного Предводителя Дворянства Н.С. Бельский. Причем А.Розов прямо указывает, что это “предания, относящиеся к этому времени и доселе, сохранившиеся в Переславле”.

В числе прочего, составители «записки» сообщали, что в Феодоровском монастыре до сих пор (т.е. до начала 50-х гг. XIX в.) показывают келью, из окон которой за «потехами» Петра 1 наблюдала его Мама – т.е. няня или кормилица, специально присланная для этого царицей Натальей Кирилловной (А.Розова при этом не смутило, что из окон первого этажа старого келейного корпуса монастыря “наблюдать” озеро попросту невозможно, - тем более, что речь должна идти об окрестностях села Веськово, где шло строительство флотилии). Зафиксированная протоколистом легенда вошла в очерк А. Розова в следующем виде: “ В Фёдоровском девичьем монастыре до сих пор показывают келью, в которой жила Мама Петра, и отсюда, по поручению его матери, наблюдала за действиями своего питомца. В бытность свою в Переславле, Пётр часто её навещал и с нею беседовал. В последний раз навестил он её тогда, когда она уже лежала на смертном одре. Он оставил ей мешок с голландскими гульденами. Эти деньги она завещала монастырю на возобновление и украшение иконостаса ”[55, с.58].

Изложение собранных сведений подытоживалось автором следующим образом: “Вот всё, что сохранила память народная в Переславле о времени пребывания там Петра.” Исходя из этого, мы вправе заключить, что никаких других подробностей или деталей, раскрывающих характер отношений между Петром 1 и «таинственной» насельницей Феодоровского монастыря народная молва не сохранила: во всяком случае, ничего более обстоятельного протоколисту дворянского собрания зафиксировать не удалось. При этом сомневаться в том, что перед нами фиксация предания, реально бытовавшего в городском фольклоре, оснований вроде бы нет. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что первым, кто мог бы обратить внимание на фигуру “загадочной монахини”, был знаменитый историк Г.Ф. Миллер. В конце 1770-х гг., совершая очередное путешествие по России (его результатом стал очерк “Описание городов Московской провинции”), он три дня провел в Переславле. Причем его, разумеется, особенно интересовали места, связанные с Петром 1 и его флотилией. Сам Миллер был весьма доволен собранным материалом: “Я пробыл в Переславле-Залеском три дни и собрал толикое число надобных известий, что мне не было тужить, что туда заехал”. Однако, если истории других монастырей города (Горицкому, Даниловскому, Никитскому и др.) на страницах его очерка уделено немало внимания, то по поводу Феодоровского Г.Ф.Миллер заключил: “О истории монастыря ничего неизвестно”[28,с.264]. Какие обстоятельства помешали Миллеру собрать в данном случае какие-то сведения, можно только гадать, тем не менее, по крайней мере один вывод напрашивается: в конце XVIII в. специалисты по «сторителлингу» свою деятельность в Переславле еще не развернули.

В последствии собранные учителем А.Розовым предания неизменно включались в очерки и описания переславских историков-краеведов следующего поколения: прежде всего, следует назвать протоиерея А.И. Свирелина и выдающегося советского краеведа 1920-х гг., создателя и первого директора Переславского краеведческого музея (музея-заповедника) М.И. Смирнова (Уроженец Переславского уезда, М.И. Смирнов в юности обучался в Переславском духовном училище и был лично знаком с А.И. Свирелиным, которого в воспоминаниях характеризовал как “крайне тяжелого и несимпатичного человека” [48, c.7].).

С 1850-х гг. и до своей кончины в 1906 священник Александр Иванович Свирелин служил учителем, а затем смотрителем Переславского духовного училища (об основных этапах биографии и службы А.И.Свирелина подробно см.: [31]). В соответствии с определением Синода с 1850 г. в епархиях разворачивалась деятельность по составлению историко-статистических описаний, и на местах эта работа поручалась, как правило, преподавателям духовных академий и семинарий – особенно если они имели склонность к историческим исследованиям. Трудно сказать, имел ли такую склонность А.Свирелин, тем не менее его многолетние усилия по описанию актовых документов и старинных книг, сохранившихся в ризницах Переславских монастырей снискали ему членство в Московском археологическом обществе и Владимирской ученой архивной комиссии. Подготовленные им описания легли в основу опубликованных Свирелиным очерков по истории главных монастырей Переславля, в том числе Феодоровского.

Что касается инокини Натальи и ее связей с царской семьей, то в первой редакции своего сочинения по истории Феодоровского монастыря Свирелин называл монахиню “нянюшкой” Петра 1, так что никаких рассказов о ней как о “возлюбленной царя”, очевидно, не слышал[43]. Выступая по случаю 200-летия со Дня Рождения Петра Великого(1872), он воспроизводил хрестоматийную историю, изложенную самим царем в предисловии к Морскому уставу: « Возгорелась в молодом Царе страсть к плаванию по водам. Река же Яуза, на которой плавало первое судно его, была мала и не представляла удобств для того. Услышав о широком и глубоком озере Переславском, Пётр I захотел сам лично видеть его и осмотреть. Для сего Он отправился на богомолье в Сергиеву Лавру и отсюда в Переславль. Величественное озеро прельстило взоры Великого; широкий простор его как нельзя лучше согласовался с его стремлениями. И так как Он не любил медлить ни в чём, и всегда быстро и неуклонно шёл к предположенной им цели, — то тотчас же повелел устроить здесь верфь, построить дворец — и завести флотилию. Началась работа: заложили два фрегата и три яхты. С того времени полюбил Он место это и к нему устремился душою; только необходимые государственные дела заставляли Его возвращаться в Москву — но зато при первой возможности опять спешил в Переславль к своим кораблям. И зачем спешил? Затем, чтобы трудиться. Молодой 19-летний Царь сам собственными руками строил здесь корабль, как простой корабельный плотник, с топором в руке, и трудился до пота... ”[42]

Вместе с тем, уже здесь Свирелин скорректировал сведения по поводу “мешка с гульденами”, указав, что червонцы были оставлены инокиней игуменье Александре, последний год игуменства которой приходился на 1753 г.[43, с.209]. Это означало, что царь вряд ли мог вручить Н. Взимковой деньги в тот момент, когда она «лежала на смертном одре», так как получалось, что она пережила его почти на четверть века.

В последующие годы, продолжая собирать материал о ценностях ризниц Переславских монастырей, Свирелин смог существенно дополнить свои сведения об инокине Наталье. Это позволило ему включить рассказ о ней в особый раздел расширенной редакции своего очерка (издан отд. брошюрой в 1886, 2-е изд. - в 1903 г.), озаглавленный “Замечательные лица, погребенные в монастыре”[40,41].

Здесь он охарактеризовал Взимкову как “знатную и весьма богатую монахиню вкладчицу”, дочь “Государевой мастерской палаты дьяка Ивана Димитриева”. Поскольку в каких-то доступных ему монастырских документах за 1711 г. возраст инокини Натальи указывался как 38 лет, Свирелин рассудил, что она должна была быть почти ровесницей Петра Великого (год ее рождения в этом случае приходился на 1673-й), и пришел к выводу о недостоверности предания о ней как “нянюшке” или кормилице Петра I. Безосновательно считая (14), что Взимкова “даже в монашестве не переменила своего мирского имени”, он высказал предположение, “...нe было ли это имя дано в честь царицы, или даже не была ли Взимкова крестницей Натальи Кирилловны”. Все эти предположения привели его к мысли, что “самые ранние годы детства проведены ими вместе” [40, с.31].

Решив, что она попала в монастырь в юном возрасте (19 лет), Свирелин посчитал нужным высказать ряд соображений, призванных это объяснить. При этом смотритель Переславского духовного училища не пытался искать причины в ее личной религиозности или ранней смерти родителей: И.А. Забелин сообщает о состоявшемся пожаловании царицы Натальи Кирилловны вдове дьяка Взимкова «на помин мужа ее» пяти ведер вина, 5 ведер меду, 10 ведер пива, икры, белужины, осетрины и т.п. - к сожалению, однако, без указания точной даты. [12, c.725-726]). Почему-то полагая, что столь раннему пострижению должно было сопутствовать некое «важное обстоятельство ее жизни, приведшее ее в монастырь», он предположил, «не была ли она замешана каким-нибудь образом в интриге Софии в 1689 г.» [41, Прим. на с.32-33]. Во втором, расширенном издании своей брошюры это “особое обстоятельство” он усмотрел в политической борьбе при дворе в годы соперничества Нарышкиных и Милославских: Н. Взимкову, человека “близкого к царице”, противники Нарышкиных вынудили уйти в монастырь “против воли”, либо даже постригли насильно [40, с.32].

Очевидно, А.И. Свирелин весьма поверхностно представлял себе хронологию событий в Москве конца XVII в.: в 1690-е гг. борьба Нарышкиных и Милославских уже разрешилась отстранением от власти царевны Софьи. «Драматические события», на которые он ссылался, когда были убиты два брата Натальи Кирилловны (Стрелецкий бунт), происходили задолго до предполагаемого пострижения Взимковой.

В то же время, надо отдать должное А.И.Свирелину в прояснении истории денег («мешка с гульденами»), оставшихся после монахини: “После смерти её осталось золотых червонцев немецких 129, российских 100, рублёвиков 160... Деньги эти взяты были игуменью Александрой и ей незаконно издержаны, о чём и производилось дело в 1754 году”. Как можно понять, именно в ходе этого расследования, объясняя происхождение денег, власти монастыря ссылались на скончавшуюся за 4-5 лет до этого инокиню Наталью: якобы она “сказывала, что оные пожаловал ей Император Пётр I, когда в 1693 году отправлялся к морским водам, и ради благополучного шествия и возвращения завещал ей употребить на золочение иконостаса в церкви Феодора Стратилата и обновление образов, когда они станут приходить в ветхость”. Воспроизводились даже слова Петра, сказанные при этом: “ В наших летописях написано: как здравствовал Государь, царь и Великий князь Иван Васильевич, был он с своею супругою в Никитском монастыре на освящении церкви и, оттуда возвратясь, получили благополучие такое: отъехав за Фёдоровский монастырь, недалеко от деревни Собилово, родился им сын царевич Феодор, и царь по довольном в монастырь награждении построил соборную каменную церковь во имя Феодора Стратилата: так бы и мне оттуда благополучно возвратиться ” [41, с.34; 40, с.32]. А.И. Свирелин никак не комментировал сообщение цитируемого им источника, хотя напрашивался очевидный вывод: инокиня Наталья нарушила повеление царя Петра, так как прошло более полувека с момента получения ею денег, но они не были ею истрачены по назначению. Кроме того, ясно, что сама Взимкова на момент “дела о растрате” не могла уже дать никаких пояснений, и ссылаясь на ее объяснения по поводу происхождении денег монастырь всего лишь стремился обосновать законность их происхождения, а не в деталях воспроизвести ее рассказы, если они действительно имели место.

Но, главное, то ли “загипнотизированный” предполагаемой датой оставления Петром “мешка с гульденами” (1693), то ли по какой-то другой причине, А.И. Свирелин совершил ошибку, фатальным образом повлиявшую на интерпретацию сообщаемых им сведений всеми, кто так или иначе пытался ими воспользоваться при описании истории Федоровского монастыря в дальнейшем.

Во-первых, его помощники (вряд ли протоиерей лично утруждал себя описанием предметов монастырской ризницы) зафиксировали только часть вкладной надписи, выгравированной по периметру серебряного оклада так называемого Евангелия Взимковой. В результате в его передаче надпись обрела следующий вид: «Вкладъ старицы Натальи Взимковой ради душевнаго спасенiя благочестивой Государыни и Великой княгини Натальи Кириловны и по своихъ родителяхъ. Лѣта 7206—1692» [41,с.17-18; 40, с.15]. Каким образом помощники Свирелина могли не заметить другую часть той же надписи, где говорится о том, что вклад совершен 26 августа 1703 г. на день памяти Св. мучеников Адриана и Наталии, остается загадкой (15).

Во-вторых, датировав Евангелие 7206 годом (видимо, по печатному блоку), при переводе этой даты на эру от Рождества Христова Свирелин должен был получить 1697/98 г., а не 1692 год. Эта ошибка повлекла за собой ложный вывод относительно времени, с которого якобы “стали известны” вклады монахини Взимковой. Приведем рассуждения Свирелина по этому поводу: “ Вклады ее в монастырь стали известны с 1692 года, когда она была уже монахиней... Из надписи на пожертвованном ею Евангелии, которое дано ради душевного спасения государыни Натальи Кирилловны и по своих родителях в 1692 году видно, что родителей ее уже не было в живых в этом году.. .”[41, с.17-18; 40, с.32] К сожалению, на эту ошибку ему никто не указал: иначе Свирелин не включил бы рассуждения по поводу юного возраста монахини и “особых обстоятельств”, приведших ее в монастырь в одно время с “морскими потехами” Петра I во второе издание своей книжки.

Важно отметить, что в этих построениях смотрителя Переславского духовного училища уже присутствовали все основные элементы будущего «романтического мифа». Тем не менее, от наивных предположений Свирелина, будто Наталья Взимкова была крестницей Натальи Кирилловны и “провела детство” вместе с юным царем Петром еще очень далеко до утверждения о любовной связи между ними. Версия же о романтической подоплеке ухода девушки в монастырь попросту не приходит Свирелину в голову: это служит еще одним подтверждением того, что в период его жизни в Переславле, в том числе многолетнего служения в самом Федоровском монастыре (с 1864 г.[41, с.27]), никаких преданий и легенд на этот счет в монастырской среде не существовало.

Вклад М.И. Смирнова в формирование легенды.

Продолжатель А.И. Свирелина в деле изучения Переславских древностей, основатель и первый директор Переславского краеведческого музея (Переславского Музея-заповедника) М.И. Смирнов (16) обратился к истории Феодоровского монастыря еще до революции: в 1910-11 гг. им была опубликована «Справка» о Переславской флотилии Петра, а затем очерк по истории Переславля-Залесского[47;49]. В части упоминания Феодоровского монастыря содержание очерка опиралось главным образом на сведения, почерпнутые как раз из работ А. Свирелина. Отвергая домыслы последнего о политических причинах пострижения Н. Взимковой, Смирнов, в то же время, согласился считать, что царь Петр «навещал ее здесь [в кельях монастыря - Ю.Н.] не один раз» [49, с.142]. На странности предложенной Свирелиным датировки пострижения Взимковой и ее вкладов в монастырь Смирнов, к сожалению, внимания не обратил (17).

После революции, возглавляя Переславский историко-художественный музей, М.И. Смирнов и возглавляемое им научно-просветительское общество (Пезанпроб) регулярно публиковали материалы по истории Переславля, в том числе о строительстве и дальнейшей судьбе Петровской флотилии. Однако, до 1928 г. о возможной “романтической подоплеке” влечения Петра I к Плещееву озеру в них не упоминалось [52;46]. Например, в «Материалах для биографического словаря уроженцев и деятелей Переславского края», изданных в 1921 г., в «карточке» на Взимкову М.И. Смирнов сообщал только то, что она была близка к царице Наталье Кирилловне, ее навещал Петр 1, и что «некоторыми ошибочно считается няней Петра»[55, с.66]. Последняя оговорка весьма показательна: она может свидетельствовать, что даже в начале XX века в Переславле кто-то продолжал верить в предания о “нянюшке Петра”.

Поэтому можно с определенной долей уверенности считать, что впервые “романтическая” версия впервые появилась только через пять лет после упразднения Федоровского монастыря - в очередном выпуске трудов Переславского музея, где был помещен очередной очерк Смирнова об истории Переславской флотилии Петра (в качестве соавтора М.И. Смирнова выступил Б.В. Иваненко) [13]. Упоминание о монахине Н. Взимковой сделано здесь в связи с обсуждением разных “поводов и причин” , заставивших Петра возобновить свои “морские потехи” в Переславле в 1691-1692 гг. Процитировав А. Свирелина, предположившего, как мы уже видели, что пострижению Взимковой должно было сопутствовать некое “особое обстоятельство”, М.И. Смирнов посетовал на то, что биографы Петра не выяснили его отношения “к одной девушке”. И сообщил: “А местная монастырская легенда отвечает на это, что она была в близких отношениях с влюбчивым царём и заточена сюда, чтобы замять скандал” [13, с.15; 50, с.197]. Через какое-то время, правда, Н. Взимкова уже “обратилась для него в платонического друга и молитвенника”, через которого царь неоднократно делал вклады в монастырь, а сама Наталья Ивановна “получала от него богатые подарки и золотые деньги, которые употребляла на украшение монастырских церквей и приобретение ценной утвари” [13, с.22;50, с.208].

Последнее утверждение уже примечательно: трудно предположить, что весьма опытный уже к тому времени историк Смирнов мог превратно понять или не обратить внимание на вполне ясное изложение истории появления “мешка с гульденами” у А. Свирелина. Он должен был знать, что о существовании денег, которые инокине Наталье якобы подарил царь, стало известно только после ее смерти - причем со слов других насельниц монастыря. То есть, эти деньги как раз не были “употреблены” на украшение церквей или что-то еще.

Даже сам состав “клада”, перечисленный у Свирелина, мог навести М.И. Смирнова на мысль, что считать оставшиеся после Взимковой ценности и деньги исключительно подарками самого царя Петра нельзя. Источник, которым пользовался А. Свирелин, очевидно различает “червонцы немецкие” и российские, а также “рублевики”, т.е. дает три вида монет [40, с.33]. Насколько известно, червонцы (золотые монеты без номинала), впервые были отчеканены Петром 1 в 1701 г., серебряные рубли - еще позже. Очевидно, только часть этих денег (”червонцы немецкие”) могли оказаться у Взимковой в конце XVII в. Кроме того, золотые монеты - традиционная при дворе Московских государей награда для служилых людей или подарок приближенным к праздникам. При дворе не только царские особы одаривали ими своих ближайших слуг и вообще подданных, но практиковались и соответствующие подношения “наверх”. Так что происхождение клада, скорее всего, связано с полученными Взимковой подарками за гораздо более длительный период времени, а не являлось “разовым пожертвованием” от одного лица.

Допущенная “халатность” в описании важных, казалось бы, деталей отнюдь не характерна для М.И. Смирнова как историка, который во многих других случаях (более значимых для него, как специалиста) как раз проявляет стремление к точности и “выверенности” сообщаемых сведений (18). Кроме того, исходя из общей логики его повествования, получается, что Взимкова должна была появиться в монастыре не ранее 1690-1991 г., когда Петр решил возобновить строительство флотилии на Плещеевом озере и одновременно дал распоряжение о постройке дворца. Что касается событий, связанных с первыми визитами Петра в Переславль (в 1688-89 гг.), то в данном случае Смирнов добросовестно воспроизводит хорошо известные обстоятельства возникновения у царя интереса к “морской потехе”, среди которых для “романтической” версии места не находится. При этом Смирнову хорошо известно (об этом идет речь буквально в следующих строках очерка), что Петр готовил свое возвращение в Переславль весьма обстоятельно: началось строительство дворца в Веськово, где он жил в сопровождении огромного числа слуг, мастеров и других приближенных. В том числе, планировалось путешествие в Переславль и семьи Петра: прежде всего его матери, а также жены и сына. Они прибыли в Переславль в конце июля 1692 г. Если царице Наталье Кирилловне в 1689-91 гг. действительно понадобилось “замять скандал”, то девушку, несомненно, отправили бы в более отдаленный монастырь; либо, когда стало известно о намерении Петра возобновить “потеху” в Переславле, ничего не стоило тут же перевести ее в тот же Александров, например.

В данном случае ссылка Смирнова на “местную монастырскую легенду” убедительности совершенно не добавляет: мы помним, что в дореволюционных публикациях, в том числе самого М.И. Смирнова, было зафиксирована совсем другое предание, рассказывающее о “нянюшке” Петра. После своего возвращения в Переславль в конце 1917 г. М.И. Смирнову, конечно, приходилось общаться с насельницами закрытого в 1923 г. Феодоровского монастыря: в частности, среди предъявленных ему обвинений в 1929-30 гг. как раз фигурирует покровительство бывшим попам и монахиням упраздненных монастырей, которых он даже пытался пристраивать на работу (19). Однако, никаких следов его научно-исследовательского интереса к Феодоровскому женскому монастырю в тот период не прослеживается. Об этом свидетельствует как содержание опубликованных им в это время краеведческих трудов, так и сохранившихся воспоминаний (дневниковых записей). Что касается последних, то они прежде всего отражают многогранную деятельность М.И. Смирнова как создателя и руководителя Переславского краеведческого музея по сбору и сохранению историко-культурных ценностей, в том числе спасению расхищаемого имущества из окрестных дворянских усадеб. Его личный интерес как историка-исследователя проявляется прежде всего в археологии (сбор материала на обнаруженных неолитических стоянках), а вовсе не в изучении истории монашества и Церкви [45].

Как бы то ни было, но версия, прозвучавшая в работе столь авторитетного (особенно для переславцев) историка и человека, чьи работы были главной опорой для послевоенных поколений краеведов и вообще увлеченных русской стариной людей, не могла остаться не замеченной. Об этом свидетельствует статья сотрудника Переславского музея С.Д.Васильева, подготовленная им в мае 1972 г. для местной газеты “Коммунар”, под названием “Увлечение Петра” (20) (правда, статья была отклонена редакцией).

С.Д. Васильев попытался развернуть упомянутую Смирновым якобы “монастырскую” легенду в полноценную историю: “Не только он [Петр - Ю.Н.] проводил свои дни на строительстве флотилии, а ещё посещал, да и не для мимолётных свиданий, одну юную монахиню в Фёдоровском монастыре...”

Если А. И. Свирелин всего лишь предполагал, что восприемницей при крещении Н.Взимковой была царица Наталья Кирилловна, то С.Д. Васильев уже утверждает это как нечто несомненное. Дальше фантазия Васильева разворачивается следующим образом: “Дети росли вместе, вместе играли в игрушки, которые были найдены совсем недавно археологом М. Г. Рабиновичем при раскопках в московском Кремле, и учились по «потешным книгам», изготовленным для них в 1680 году царским изографом Тимофеем Рязанцем... Как это часто бывает, детская любовь переросла в юношескую, но для такой любви стояли непреодолимые препятствия — социальное неравенство и духовное родство: крестовые брат и сестра не могли стать супругами”. Поэтому, фантазировал Васильев, она и ушла в монастырь - но не для уединения, а чтобы последовать за ним в Переславль в качестве любовницы.

В данном случае не имеет значения, в какой мере сам С.Д.Васильев уверовал в “жизненность” этой истории. Он мог руководствоваться благородными мотивами: связывая в статье Феодоровский монастырь с личностью “преобразователя и реформатора старой Руси”, которого переславцы имеют право считать “почти своим земляком, а уж местным-то деятелем и подавно”, он тем самым мог стремиться убедить партийное и советское начальство сохранять памятники старины, спасать их от обветшания и разрушения. “Достучаться” до бюрократов в вопросах, связанных с сохранением церквей и монастырей было весьма не просто. Несмотря на то, что в 1960 г. Постановлением Совета Министров РСФСР Феодоровский монастырь был признан памятником архитектуры государственного значения, это не уберегло его постройки от разрушения: в 1965 г. командованием размещенной здесь воинской части была разобрана юго-восточная башня и восточная сторона ограды монастыря. Стремясь привлечь к этому факту внимание властей, тогдашний директор Переславского краеведческого музея К.И.Иванов написал письмо даже маршалу Р.Я.Малиновскому, на тот момент - депутату Верховного Совета СССР[58, с.161-162].

Решился ли вопрос со статьей непосредственно в редакции “Коммунара”, или же было запрошено мнение какого-то компетентного специалиста-историка, в любом случае редакция оказалась от публикации статьи, и ее текст сохранился лишь благодаря сотрудникам Переславского музея-заповедника. Тем не менее, поскольку результаты исследований М.И. Смирнова 1920-х гг. десятилетиями сохраняли свое значение как едва ли не самый весомый вклад в изучение прошлого Переславского края, опубликованные им в тот период работы широко привлекались при осуществлении научно-просветительской деятельности. Хотя в послевоенное время, в частности, в книгах и путеводителях, подготовленных преемником М.И. Смирнова на посту директора музея К.И. Ивановым, “романтическая” версия и не популяризировалась [14;15], она должна была быть известна специалистам. Характерно, в частности, что советский искусствовед С.И. Масленицын, описывая вкладное Евангелие Взимковой, испытал, видимо, некоторое затруднение: не зная, как именно охарактеризовать монахиню-вкладчицу, он решил назвать ее “любимицей” царицы Натальи Кирилловны и Петра I, оставляя читателям возможность самим гадать, что именно это могло означать в реалиях той эпохи [27, с.124].

Поэтому, когда в 1990-х гг. интерес к научному и творческому наследию М.И. Смирнова привел к «воскрешению» его наследия для широкой аудитории (21) и было осуществлено переиздание его наиболее значительного произведения «Переславль-Залесский. Исторический очерк (1934 года)» (1990) (22), вполне закономерно в обсуждение включились специалисты. Прежде всего, немало усилий для идентификации личности монахини Натальи было приложено Натальей Васильевной Левицкой, в 1991-1998 гг. – заведующей историческим отделом Переславского музея-заповедника (затем – зам.директора по науке). При этом Н.В. Левицкая согласилась считать романтическую версию не вымыслом М.И. Смирнова, а действительно монастырским преданием (23): «О Наталье Взимковой слагались легенды, дошедшие до наших дней и прочно соединившие её имя с именем Петра I. Одна легенда утверждает, что эта женщина была юношеской привязанностью царя, и за это его мать, Наталья Кирилловна, упрятала Н. Взимкову в монастырь. Царь же не забыл своего увлечения и неоднократно навещал молодую иноку в Переславле. А захороненный в Введенской церкви Фёдоровского монастыря А. П. Взимков, как думают вслед за предками многие нынешние переславцы, — это сын Натальи и Петра» [26].

В данном случае утверждения “о Взимковой слагались легенды” или “так думают многие переславцы” могут иметь отношение прежде всего к краеведу Васильеву и его неопубликованной статье в газете “Коммунар”. Выше мы постарались показать, что М.И. Смирнов, которому, судя по всему, и должна принадлежать сомнительная честь первооткрывателя (вернее, «изобретателя») легенды, сам на роль “слагателя легенд” явно не претендовал: в его сочинении на этот счет брошена, по сути, всего одна фраза. Ничего Смирнов не сообщал и о существовании таинственного сына Натальи.

Кроме того, собранные Н.В. Левицкой материалы свидетельствовали как раз против достоверности сообщаемой ею легенды, а не наоборот. Так, именно Наталья Васильевна обратила внимание, что описание серебряного оклада Евангелия, надпись на котором послужила Свирелину основанием для вывода о раннем пострижении Взимковой, полностью соответствует «Евангелию Взимковой» из собрания музея, которое сама Левицкая датировала 1703 г. [26, с.3. Прим.21] Кроме того, она привлекла к рассмотрению и другие книги из библиотеки монастыря “Пролог” и “Апостол”), владельческие записи на которых говорили о принадлежности Андрею и Федору Петровичу Взимковым [25,79](24). В результате Н.В. Левицкая предположила, что упоминаемый в Боярских книгах[16, с.66] стольник Петр Иванов Взимков - родной брат инокини Натальи, а Андрей и Федор Петровичи - ее племянники.

Изучая описи документов Царицыной Мастерской палаты, Н.В. Левицкая не смогла найти имя Натальи Взимковой, но зато встретила в числе девушек-боярышень царицы Натальи Кирилловны имя Фёклы Взимковой [26, с.4]. Констатация, что Фекла Взимкова служила не только царице Наталье Кирилловне, но и после ее кончины (1694 г.) сестре Петра, царевне Наталье Алексеевне, тоже должна была заставить исследовательницу усомниться в правдоподобности рассказов о “визитах” Петра в монашескую келью в период его пребывания в Переславле в 1688-1693 гг., в том числе для передачи Наталье “мешка с гульденами”. Однако, Левицкая не рискнула отождествить Феклу Взимкову и инокиню Наталию - на том основании, что в поминальном списке Взимковой присутствует имя Фекла [25, с.79]. Но разве среди “сродников” Феклы Взимковой или тех лиц, кого она решила включить в поминание, не могло быть ее тезки?

Верификация легенды.

Обращение к материалам Российского Государственного Архива древних актов (прежде всего, алфавитным книгам и описям дел Поместного приказа) позволило нам подтвердить верность ряда предположений, которые были выдвинуты Н.В. Левицкой. Вместе с тем, они помогают дополнительно кое-что прояснить.

В частности, записи о наследовании земельных владений в роду Взимковых свидетельствуют о следующем: известно, что некий Иван Взимков в 1660-х гг. владел вотчиной в Дмитровском уезде и поместьем - в Кашинском уезде [10, с.113]. Если исходить из того, что речь идет о дьяке Царицыной палаты Иване Взимкове, то он служил в этой должности почти 20 лет: с 1651/52 по 1671/72 (март)(25) [5, с.199-200]. Затем эту должность занял другой человек - и мы вправе предположить, что наиболее вероятной причиной этого была смерть.

В одной из описей дел Поместного приказа под 181 годом (1672/73) гг. значится “вдова Авдотья Иванова жена Взимкова с сыном Петром да дочерью Феклой”. Причем это описи, относящиеся к землевладельцам Дмитровского уезда [37]. Отметим, что в поминальном перечне инокини Натальи в синодике Сольбинской пустыни после имени ее отца (Иван) следует имя Евдокия, которое, видимо, является именем ее матери, - так что совпадение налицо[54, с.162].

13 октября 1676 г. Петр Взимков получил отказную грамоту на владение вотчиной его деда Дмитрия Гаврилова, причем также в Дмитровском уезде[33]. О службе стольника Петра Иванова Взимкова известно, что в июне 201 года (1693) он служил Важским (Шенкурским) воеводой, а в 1694 г. был пожалован в комнатные стольники царей Ивана и Петра [19, с.287-288,334; 9, с. 890.].

Через три года, в декабре 1697 г., в Поместном приказе рассматривалось дело уже по челобитной Андрея да Федора Петровых детей Взимковых “о даче им прабабки их вдовы Натальи Дмитриевской жены Взимкова поместья в Дмитровском да Кашинском уездехъ; да о росписании за ними после отца их [выделено нами - Ю.Н.] в том же Дмитровском и других город[ех?] уездехъ поместья ис которого он ис поступочного от бабки ево вдовы Настасьи Михайловскои жены Шокурова в Троицком стану в полупустошах к селу Губину поступился за своячеинои ево, а их теткою Акилиною Петровою дочерью Шокурова [...] А что по дачам за Петром Взимковым справить потому ж за детми ево Петровыми и дать им на то поместье и на вотчину отказные грамоты”[36].

Таким образом, получается, что комнатный стольник Петр Взимков не позднее 1697 г. погиб или умер, и его служба (а, значит, и поместье) перешла его сыновьям Андрею и Федору.

Что касается Феклы Взимковой, то она в марте 1701 г. числится в “комнате” царевны Натальи Алексеевны - с жалованьем в 7 рублей (в соответствии с указом Петра I в это время была составлена штатная ведомость всех центральных учреждений). Кроме Взимковой, в комнате Натальи Алексеевны в этот период значились девицы: княжны Анна, Парасковья и Фекла Вяземские, Анисья Толстая (вероятно, Анисья Кирилловна Толстая, «тетка многомышленная» - в будущем приставленная к Екатерине Скавронской вместе с сестрами Арсеньевыми и Меньшиковыми (26), Мария Панина, Анна Панина (вероятно, именно она получила в 1707 г. в награду 300 руб. в связи с рождением дочери Петра I Екатерины (27), Оксинья Арсеньева (неполнородная сестра супруги А.Д.Меньшикова Дарьи Арсеньевой), Татьяна Армаметева, Василиса Лоторева, Настасья Тимофеева, Стефанида Лебедева и Ульяна Татаринова [7, с.286-287].

Конечно, можно допустить, что в роду Взимковых были тезки. Однако, уверенность в том, что “комнатная девица” Фекла Взимкова и стольник Петр Иванов Взимков - родные брат и сестра, придает нам следующее: по сказкам Генерального двора в 1701 г. Андрей и Федор Взимковы значатся владельцами поместий в Вологодском, Дмитровском и Суздальском уездах, а “ за теткой их родною Верховою дочерью Феклою Ивановой Взимковой село Рышково Кромского уезда с деревнями 16 дв[оров] ”[35]. При этом известно, что после переворота в пользу Нарышкиных Фекла Взимкова и Авдотья Ленина именным указом Петра от 5 января 198 г. (1690) получили конфискованные владения Леонтия Неплюева в Кромском уезде. Ф.И.Взимковой при этом досталось село Рыш(ж)ково с двумя деревнями (Еншиной и Звегинцевой) [32, c.723-726].

Окончательно отождествить Феклу Взимкову и монахиню Наталью позволяет Синодальное дело, заведенное в связи с ее челобитной, поданной 2 декабря 1727 г. в Вотчинную коллегию (на существование в материалах канцелярии Синода этого дела указал А.С.Лавров: [23, c.391]).

Речь шла о возврате ей фамильных владений (в том числе села Рышково Кромского уезда) после кончины последнего ближайшего родственника - племянника Андрея (Федор Петрович умер, по-видимому, на несколько лет раньше). Эти поместья и вотчины монахиня собиралась продать «для пропитания своего иночного». В материалах дела автор челобития совершенно определенно значится как «монахиня Наталия что в мире была девица Фекла Иванова дочь Взимкова» [38]. Одного этого достаточно, чтобы не сомневаться, что комнатная девушка царевны Натальи Алексеевны Фекла Взимкова и инокиня Наталья - одно лицо. Соответственно, Андрей Петров сын Взимков, надпись о смерти которого якобы до начала ХХ в. сохранялась на столпе во Введенском храме Феодоровского монастыря [53, с.85], как и предполагала Н.В.Левицкая, - ее племянник.

Записи о поместных владениях Взимковых дают возможность, помимо всего прочего, отождествить некоторые имена из поминального списка (синодика) инокини Натальи. Так, в 1775 году рассматривалось дело “О доставлении сведений о недвижимом имении Матрены Прохоровой дочери Родионовой жены Кошелева и Павла Петрова сына Нарышкина,” а именно пустоши в Дмитровском уезде [34]. Здесь перечислены, как можно понять, все предыдущие владельцы: среди них сначала значатся представители рода Нарышкиных, потом в качестве владельцев указаны Шокуровы (Петр Михайлов, Михайла сын, Александра и Акулина Петровы д[очери], Настасья Михайлова и Семен Федоров сын), а затем Взимковы, а именно: Петр Иванов, Александра Петрова д[очь] Петрова жена, Андрей и Федор Петровы д[ети]).

Выше мы видели, что Взимковы были в родстве с Шокуровыми - в частности, тетку Андрея и Федора Взимковых по материнской линии звали Акилина Петровна. В дополнении с именами из данного перечня это позволяет с высокой степенью вероятности идентифицировать еще двух человек из поминального списка инокини Натальи: имя супруги Петра Взимкова (Александры Петровны) и его свояченицы (Аки(у)лины Петровны), дочерей Шокуровых.

Первое из этих имен не просто есть в синодике Взимковой из Сольбинской пустыни - оно записано сразу после мужского имени Петр, аналогично тому, каким образом в поминальный список внесены ее родители, Иван и Евдокия. Имя Акилины также присутствует в синодике [54, c.162].

Выводы.

Итак, к каким выводам можно прийти?

Большая часть того, что с конца XIX в. нагромождено вокруг личности “загадочной монахини” Феодоровского монастыря, основано на целом ряде допущений, которые нельзя верифицировать: например, невозможно подтвердить утверждения, что инокиня Наталья пребывала в монастыре в особо привилегированном положении относительно других “узниц”, и в ее распоряжении был целый штат прислуги, а при желании она могла покидать монастырь (28). Главное, не существует подтверждений о бытовании в Переславле-Залесском “романтической” легенды, связывающей монахиню Наталью с Петром I, до периода конца 1920-х - начала 1930-х гг. Именно в это время она впервые появилась на страницах печатного издания - в очерке М.И.Смирнова о “ботике” Петра и судьбе Переславской флотилии. Причем, как уже отмечалось выше, для самого М.И.Смирнова данное “открытие” не имело какой-либо значимости с точки зрения общей реконструкции обстоятельств пребывания Петра в Переславле-Залесском. Поэтому сделанная уважаемым историком и краеведом оговорка (отсылка к неким “монастырским преданиям”) ничего не меняет: включение в рассказ о строительстве Переславской флотилии предположения о романтических отношениях Петра с Натальей Взимковой, скорее всего, было связано со стремлением автора беллетризировать свой рассказ о Переславле и не более того.

Что касается легендарных связей при дворе, которые приписываются Взимковой, то вряд ли возможно игнорировать тот факт, что связи Переславских монастырей с царским двором и членами семьи вовсе не замыкались на “загадочную монахиню”. В данном случае главным коммуникатором выступал Варлаам (Высоцкий), - весьма заметная фигура в истории РПЦ. Из Борисоглебского на Песках монастыря в Переславле-Залесском он после рукоположения (около 1693 г.) был зачислен в клир дворцового храма Рождества Богородицы на Сенях (”Вверху”).

Н.В. Левицкая вполне обоснованно допустила, что его “карьерный взлет” мог быть связан с “удачным знакомством” с членами свиты Петра I, когда тот посетил Переславль вместе с семьей [25, c.75]. Варлаама называют духовником императриц Екатерины I и Анны Петровны, царицы Прасковьи Федоровны (супруги Ивана V), сестер Петра I царевен Екатерины и Наталии Алексеевны. С 1710-го он стал архимандритом Переславского Троице-Данилова монастыря, в ведении которого состояли все монастыри не только Переславля, но и окрестностей[2].

После воцарения Анны Иоанновны в 1730 г. Н.Взимкова ездила в Москву, где, судя по всему, была принята императрицей. Сохранилось письмо Натальи, адресованное супруге Э.Бирона Бенингне Бирон, фрейлине (статс-даме) императрицы Анны Иоанновны, написанное после возвращения монахини в Переславль, с благодарностью за оказанные милости. Эта поездка, как показал А.С. Лавров, была связана с попыткой Варлаама (в тот период - настоятеля Троице-Сергиева монастыря) пересмотреть результаты работы Синодальной комиссии, которая при Петре I запретила прославление ряда Переславских святых[23].

О близости инокини Натальи к Варлааму говорит присутствие в ее поминальном списке имен родителей Варлаама. Предположение Н.В. Левицкой, что это может свидетельствовать об их кровном родстве, кажется безосновательным, - более вероятно, что он мог быть ее духовником. В одном из сохранившихся писем Варлаама к “благоверной царице” Екатерине Алексеевне архимандрит сообщает, что старицы Эсфирь и Наталия «благодарствуют за ваше государское милостивое писание»[39]. Упомянутая здесь Эсфирь, игуменья Феодоровского монастыря до 1723 г., была духовной дочерью Варлаама. Допуская, что старица Наталья в данном случае - это Взимкова, можно предположить, что и ее с Варлаамом связывали подобные отношения. Во всяком случае, вполне разумным выглядит допущение, что само пострижение Ф.И.Взимковой могло состояться при непосредственном участии Варлаама - после того, как он сам принял постриг и вернулся из Москвы в Переславль (считается, что это произошло в 1699-1700).

Имеющиеся сведения говорят о том, что дату поступления Феклы Ивановны Взимковой в Феодоровский монастырь следует искать во временном диапазоне со второй половины 1701 г. - по 1703 гг. Правда, этому вроде бы противоречит датировка записи с перечислением ее вкладов во вкладной книге монастыря, которая принадлежит самому архимандриту Варлааму (автор благодарит Анну Ивановну Хирову (РГГУ) за предоставление фотокопий соответствующих листов книги и указание, что это единственная запись во вкладной книге, где речь идет о вкладах Н. Взимковой): « Лета 1700 году сентября в 4(?) день принесла вкладу в дом пресвятыя Богородицы Введения и великомученика Феодора Стратилата тоя святыя обители при владетелех Данилова монастыря архимандрите Варлааме и при игуменье Анисии, и при казначее Фекле с сестрами тоя обители монахиня Наталия Ивановна Взимкова в соборную церковь крест с мощами, онизан жемчюгом, ценою стотритцеть рублев, да Евангелие напрестольное в шестьсот рублев… И за тот вклад молить Бога за государево здравие, а государоню царицу Наталию Кирилловну поминать, да родителей еях Иоанна, Евдокии, Петра, Александры и всех сродников. Писал архимандрит Варлаам». Однако, поскольку известно, что Варлаам (Высоцкий) был возведен в сан архимандрита в 1710 г.[2], а игуменство Анисии относится к 1712-1714 гг. [40, с.21], то очевидно, что запись во вкладной книге внесена задним числом. При этом в этой записи «суммированы» вклады Взимковой, сделанные, как можно полагать, в разное время. Чем руководствовался Варлаам, решив поставить в данном случае дату сентября 1700 г., сказать трудно. Выше мы видели, что еще весной 1701 г. Фекла Взимкова числилась на дворцовой службе в комнате царевны Натальи Алексеевны. Имея возможность уточнить у самой монахини время ее пострижения и «привязать» ее вклады именно к этой дате, Варлаам вряд ли мог поставить ее просто наобум: вполне возможно, что спустя как минимум 10 лет Взимкова (или он сам) помнили только месяц, но затруднялись указать год, либо же допустили ошибку при пересчете даты на новый календарь.

Таким образом, можно заключить, что никаких доказательств особого характера взаимоотношений молодого царя Петра и Феклы Взимковой (тем более в период после ее пострижения), не существует. Возможное ее знакомство с царем Петром совершенно не означает, что их воспитывали вместе или что они играли вместе (тем более в те самые игрушки, которые когда-то нашел при раскопках в Кремле археолог Рабинович). Скорее всего, это знакомство состоялось как раз в тот период, когда Ф.Взимкова состояла в комнате сестры царя Натальи Алексеевны.

Традиционная датировка пострижения Н.Взимковой как “не позднее 1692 г.” и основанные на этом предположения и версии являются плодом очевидной ошибки протоиерея А.Свирелина, допущенной почти 150 лет назад. Поэтому встречающиеся и в наши дни отсылки к его сочинению как надежному источнику при упоминании Взимковой или ее вкладов можно считать историографическим казусом [23, с.392; 17, с.119; 30, с.8].

Констатация всего этого должна совершенно обнулять попытки придать фантазиям о визитах Петра I в келью “юной” (или не очень) монахини статус легенды или “народного предания”. Сохранить какое-то, пусть и весьма условное, правдоподобие этой истории можно только в том случае, если бы существовала вероятность пересечения судеб царя и “загадочной” инокини, причем именно на берегу Плещеева озера в период “морской потехи” царя, а не где-то еще. Как мы видели, имеющиеся факты такую вероятность исключают. (Хотя, конечно, можно допустить, что Фекла Взимкова была в составе двора Натальи Кирилловны во время визита царской семьи в Переславль летом 1692 г., и даже могла участвовать в знаменитом плавании на кораблях Петровской флотилии, - но к “монастырской легенде” данное предположение отношения не имеет).

В завершение статьи вернемся к обсуждению вопроса о допустимости включения “романтической легенды” в современные туристические “нарративы”. Разумеется, можно искать оправдание этому в использовании оговорок, подразумевающих легендарный характер сообщаемых сведений, вроде “людская молва гласит”, “существует предание,” и т.п. Этот прием, казалось, помогает соблюсти видимую корректность высказывания и избежать упреков в недостоверности и фантазийности транслируемой информации. Однако, существует этический аспект данной проблемы: кажется, что подобная мифологизация истории пребывания Петра в Переславле означает не что иное, как снижение и опошление его образа в массовом восприятии. Создаваемый в течение 200 лет историками и популяризаторами образ юного царя-реформатора представляет его как человека, одержимого мечтой о флоте. Его пребывание в Переславле традиционно описывается как время, когда царь сам “трудился до пота” (прот.А.Свирелин), “со всем жаром своей души предавался науке и искусству, и по собственному, многозначительному выражению его «трудился яко Ной» над ковчегом возрождения России” (учитель А.Розов). История же его “первой любви”, рассказанная “профессором” Черёминым, в сочетании с завлекательными материалами на сайтах переславских отелей полностью переворачивают этот образ на символическом уровне.

Оказывается, во время своих визитов в Переславль Петр на самом деле “трудился” не на верфи, а в келье юной монахини. В письмах матери из Переславля, или автобиографическом рассказе в “Морском уставе” он намеренно лгал и лицемерил, скрывая истинные причины своего интереса к Плещееву озеру и «морской потехе». Мифический младенец, якобы ставший плодом этой любовной связи, должен восприниматься чуть ли не как “железная маска” Российской истории: читатели или экскурсанты должны, конечно, сочувствовать трагической судьбе наследника престола, несправедливо заточенным вместе с матерью в монастыре вместе с другими “неугодными” при дворе и столь же несчастными женщинами.

Если подобного рода “легендирование” попытаться произвести в отношении биографии какого-нибудь современного “сторителлера”, то реакцией, весьма вероятно, станет обращение пострадавшего в суд за защитой своей чести и достоинства. Но существует ли принципиальное отличие между клеветой в адрес кого-то из наших современников, и аналогичными, в сущности, манипуляциями вокруг личностей давно умерших деятелей (героев) нашей истории, наших предков? Известный отставной прокурор И.Т. Шеховцов, подавая в конце 1980-х годов иски в защиту чести и достоинства И. Сталина, мотивировал свои действия стремлением защитить честь и достоинство человека: “...прежде всего, - честь и достоинство человека, который уже не может защитить себя, ответить обидчику или хотя бы объясниться. Это была попытка призвать… задуматься над тем, что именно по этим причинам оскорбление умершего – поступок более безнравственный, чем оскорбление ныне живущего»[56, с.18]. Как показала практика его обращений в суд, механизмы правовой защиты в данном случае оказываются бессильны (29). По крайней мере, однако, можно представить, что реакция самого Петра I или монахини Взимковой, столкнись они с подобными “легендами” в реальных обстоятельствах той эпохи, не предвещала бы их распространителю ничего хорошего.

Сохранение исторической памяти немыслимо без опоры на уважительное, бережное отношение к прошлому своей страны и народа. Стремление к поддержанию ценностного статуса памяти о героях или тех или иных символически значимых событиях нашей истории прежде всего должно выливаться в уважение к правде , а значит, - в требование к историкам сообщать обществу сведения, обладающие статусом достоверного “знания”, а не красивой легенды, «мнения» или «версии».

«Слово гнило да не исходит из уст ваших», - это наставление Апостола Павла (Послание к Ефесянам, гл.4, ст.29) в разных толкованиях означает предостережение против поверхностного, безответственного, и в конечном счете, равнодушного к истине слова. В богословском аспекте, конечно, под истиной имеется в виду Божественная благодать и добро. В светском, научном понимании стремление к истине должно подразумевать неприятие подмены научного познания фантазиями, знания – вымыслами.

Представляется, что большинство людей, посещающих исторические места или приходящих на экскурсии в музеи, по умолчанию рассчитывают, что получают информацию, имеющую отношение к реальной истории того или иного памятного места или объекта историко-культурного наследия, а не псевдоисторический «нарратив” от энтузиастов туристического “сторителлинга”.

Даже исходя из логики туристического маркетинга включение в такие нарративы всевозможных «легенд» без предупреждения и указаний на мифологичность сообщаемых сведений должно означать, в сущности, не что иное, как обман потребителей “туристского продукта”. Для некоторой их части, получающих экскурсию по достопримечательностям «в нагрузку» к дегустации сортов местной медовухи, это, возможно, и не имеет существенного значения. Тем не менее, позволим себе усомниться в коммерческой выгоде безудержного сторителлинга и высказать предположение, что даже в логике «экономики впечатлений» потребитель заплатит больше за правдивую, подлинную историю, чем заведомо “фейковую”.

БЛАГОДАРНОСТИ:

Автор выражает искреннюю благодарность за ценные замечания, сделанные при подготовке статьи, старшему научному сотруднику ИРИ РАН кандидату исторических наук Максиму Владимировичу Моисееву, иеромонаху Череповецкой епархии о.Афанасию(Поземову), а также редактору интернет-проекта «Переславская краеведческая инициатива» Андрею Юрьевичу Фоменко, зав.отделом научной и экспозиционной работы Переславского музея-заповедника Сергеевой Наталье Леонидовне, а также Анне Ивановне Хировой - за помощь в поиске труднодоступных материалов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Отзыв: Город Переславль-Залесский (Россия, Ярославская область) // Достопримечательности Переславля-Залесского или Скромное очарование российской провинции [Электронный ресурс], дата размещения 10.04.2015. - URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

2) 1676 — 1725 гг. Возвышение обители при Петре и царевне Наталье Алексеевне // Феодоровский Женский Монастырь Переславской епархии [Электронный ресурс] - URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

3) Самая загадочная обитательница Феодоровского монастыря Переславля // Гостиница «Переславль» – официальный сайт отеля в Переславле-Залесском [Электронный ресурс] - URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

4) Федоровский Монастырь. Россия, Переславль-Залесский город // Tury.ru . Путешествия [Электронный ресурс] - URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

5) Благодатная. Экскурсия по монастырям и святым местам Переславля-Залесского // Экскурсии по Переславлю [Электронный ресурс] - URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

6) Переславль Залесский и Ростов Великий в сентябре 2017. // Форум “Вместе по всему миру” [Электронный ресурс] - URL.:http: // ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

7) Лариса Жук. Первая любовь Петра 1. Романтическая версия рождения российского флота в г. Переславле-Залесском. Из цикла «Легенды озера Плещеева» // Стихи.ру [Электронный ресурс] - URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

8) За монастырскими стенами… // LivInternet.ru Дата размещения 29.10.2020 - [Электронный ресурс] - URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

9) Феодоровский монастырь — место смерти Александра Невского // Неизвестная Россия. История, легенды и достопримечательности городов России. Узнай свою страну! [Электронный ресурс] – URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

10) Федоровский Монастырь. Россия, Переславль-Залесский город // Tury.ru. Путешествия [Электронный ресурс] - URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

11) Переславль без фильтров – новое путешествие по Золотому кольцу России //Сетевое издание "Туристический портал TRIP2RUS.RU" [Электронный ресурс], дата размещения 31.10.2021 - URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

12) Черемин А.А. Первая любовь царя Петра I Алексеевича и причины его поездок из Москвы //Блог-платформа “Дзен” [Электронный ресурс], дата размещения 13 апреля 2020 – URL.:https:/ / ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

13) Кроме того, А.Черемин занимается «изысканием и внедрением в научный оборот неизвестных событий, бывших тайной, по истории России и сопредельных государств». См. персональный сайт А.Черемина: URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

14) Во всяком случае, никаких доводов в пользу этого предположения он не посчитал нужным привести. Полагаем, священник Свирелин должен был понимать, что это маловероятно: тем более, что речь шла не о современной ему практике конца XIX, а событиях конца XVII в.

15) Полностью (в переводе на совр. язык) надпись привел В.В.Косаткин [21, c.29]; В орфографии подлинника воспроизведена здесь: Кириллические издания XVII века в собрании Переславского музея-заповедника. Каталог / под ред. д.и.н.И.В.Поздеевой. Переславль-Залесский; М., 2012.С.249.

16) Михаил Иванович Смирнов (1868—1949 гг.) в 1917 г. вернулся в Переславль-Залесский из Нижегородской губернии, где служил управляющим имением. В 1918 г. организовал историко-художественный музей (открыт 28 мая 1919 г.) и Переславское научно-просветительское общество «Пезанпроб».

17) Хотя датировка вкладной записи “Евангелия Взимковой” из собрания музея как 1703 была ему известна - См.: [53, c.83].

18) Зам. директора Переславского музея-заповедника В.И.Панфилов характеризует его следующим образом: ”Будучи учёным-историком, имевшим большой опыт научно-исследовательской и краеведческой деятельности, М. И. Смирнов предъявлял строгие академические требования ко всему, что делалось в это время в музее”. См.: [29, c.15-16].

19) Открытый список ( openlist.wiki ) [Электронный ресурс] - URL.: ссылка ; со ссылкой на: [8]. - (дата обращения 10.04.2024)

20) Васильев С.Д. Увлечение Петра // Переславская краеведческая инициатива [Электронный ресурс]: URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

21) В частности, была проведена конференция, посвященная 125-летию со дня его рождения, см.: Научная конференция, посвящённая 125-летию со дня рождения Михаила Ивановича Смирнова: Тезисы докладов. Переславль-Залесский, 1993.

22) Смирнов, М. И. Переславль-Залесский. Исторический очерк (1934 года) / М. И. Смирнов. Переславль, 1990. – Об этом издании см.: [57].

23) О «романтической» причине пострижения Н.Взимковой говорили и другие сотрудники Переславского музея, см.: Телепередача «В крае Переславском», 2001 // Телеканал «Переславль» [Электронный ресурс] - Женщины в истории (ВКП 2001 03 05) — Каталог переславских телепередач ( museumpereslavl.ru ) - (дата обращения 10.04.2024)

24) Содержание владельческих записей см.: [18, с.182, 224]

25) Дьяк Иван Взимков служил приказным судьей Царицыной мастерской палаты до 19 марта 1672 г. [5, c.199-200].

26) Анисья Кирилловна Толстая // Itinera Petri: Биохроника Петра Великого день за днем // НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] – URL.: ссылка - (дата обращения 10.04.2024)

27) 1707 г. Переписка // Itinera Petri: Биохроника Петра Великого день за днем // НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] – URL.: ссылка ) - (дата обращения 10.04.2024)

28) То же самое можно сказать по поводу предположения, что Н.Взимкова вместе с игуменьей монастыря «исполняли обязанности блюстителей режима» в отношении других его насельниц, см.: Сукина Л.Б. Икона «Богоматерь Иерусалимская» круга Кирилла Уланова из собрания Переславского музея // Памятники культуры. Новые открытия: письменность, искусство, археология: ежегодник / Российская академия наук, Научный совет по истории мировой культуры; редколлегия: Д.С.Лихачев и др. Ежегодник 2002. М.:Наука, 2003. С.330.

29) Существуют и другие примеры подобного рода, см.: Решение Тверского межмуниципального народного суда ЦАО г.Москвы по иску Московского комитета ветеранов войны к ОАО «Редакция газеты «Известия» о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда от 28 февраля 2001 г. (Архив автора). Иск был подан в связи с утверждениями газеты о «бездарно проигранном» Красной Армией сражении под Прохоровкой. Суд отклонил его на том основании, что у Московского комитета ветеранов войны отсутствовала доверенность на представление интересов лиц, принимавших участие в Прохоровском сражении, а «деловая репутация» Московского комитета ветеранов войны публикацией не была затронута.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Itinera Petri: Биохроника Петра Великого день за днем // НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]

2. Алексеев А.И. Варлаам // Православная энциклопедия [Электронный ресурс] - URL.: ссылка – (Дата обращения: 10.04.2024)

3. Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Сторителлинг дестинаций как современная технология туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т. 11. №3.С.7-24.

4. Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Туристские легенды как составляющая экономики впечатлений и процесса формирования опыта путешествий // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019.Т.13. №2. С.7-20

5. Богоявленский С. К. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI-XVII веков / С. К. Богоявленский ; отв. ред. С. О. Шмидт ; [сост., авт. вступ. ст., коммент., подгот. А. В. Топычканов]. - Москва : Языки славянской культуры, 2006. - 603 с., [2] л. цв. ил., портр.: табл.; 25 см. - (Наследие москвоведения).

6. Болотина Н.Ю. Новый взгляд на обстоятельства заключения брака Петра I с Евдокией Лопухиной // Петр Великий: исследования и открытия. К 350-летию со дня рождения. / Отв. ред. В.Н.Захаров. М., 2022. С.122-130

7. Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов / составил заведующий архивом Оружейной палаты А. Викторов. - Москва : типо-лит. С.П. Архипова и К°, 1877-1883. Вып. 1: 1584-1725 г. : [№ 1-935]. - 1877. - [4], 376 с.

8. Все мы Христовы: 1918-1953: краткие биографические сведения о священнослужителях, монашествующих и мирянах, пострадавших во время репрессий [сост.: еп. Вениамин (Лихоманов) и др.]. Ярославль: Ярославская митрополия РПЦ, 2017. (Материалы по новейшей истории Русской православной церкви). Ч.3. Ск-Я. Рыбинск, 2017.

9. Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II-м отделением Собственной Его Императорскаго Величества канцелярии. Санкт-Петербург: в Тип. II отд-ния Собственной Его Императорскаго Величества канцелярии , 1850-1912. Т. 4: (С 1676 по 1701 г.) . - 1855 . - II с., 1158 стб.

10. Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625-1700) [Текст] : биографический справочник / Н. Ф. Демидова ; Федеральное архивное агентство, Российский гос. архив древних актов. - Москва : Памятники исторической мысли, 2011. - 717, [2] с., [1] л. портр.

11. Дорофеев А.А. Территориальное позиционирование в туризме // Вестник ТвГУ. Сер. география и геоэкология. 2011. Вып.1(9). С.103. // Тверской государственный университет. Редакция журнала "Вестник Тверского государственного университета: Cерия география и геоэкология" [Электронный ресурс]. Дата размещения 27 апреля 2018 г. URL.: ссылка - (Дата обращения: 10.04.2024)

12. Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст.

Т. 1, ч. 2: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. Часть 2 / сочинение Ивана Забелина. - Москва : Синод. тип., 1915. - XXIV, 900 c., [3] л. портр., пл.

13. Иваненко Б.В., Смирнов М.И. Историческая усадьба "Ботик" близ Переславля-Залесского: К 125-летию находящегося в ней Петровского музея. (1803-1928 г.). // Труды Переславль-Залесского Историко-Художественного и Краеведного Музея. Т. 9. М.:MelanarЁ, 2004. С.4-52 // Переславская краеведческая инициатива [Электронный ресурс] - URL.: ссылка . – (Дата обращения: 10.04.2024)

14. Иванов К.И. Усадьба "Ботик" - место рождения русского военного флота / Переславль-Залесский ист.-худож. музей. - Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1966. - 27 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр. в конце книги

15. Иванов К. И. Переславль-Залесский : Путеводитель по городу и окрестностям / К. Иванов, И. Пуришев. - Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1986. - 158,[2] с., [8] л. ил. : ил.

16. Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства Юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в занимаемых должностях. - Москва : Тип. С. Селивановского, 1853. -[5], V, 498, [3] с., 3 л. факс. : табл.

17. Игошев В. Художественное серебро XV-XVIII в. из Переславль-Залесского музея-заповедника. М.:БуксМАрт, 2020. 391 с.

18. Кириллические издания XVII века в собрании Переславского музея-заповедника [Текст] : каталог / [Е. В. Воробьева и др.] ; под ред. И. В. Поздеевой ; Департамент культуры Ярославской обл., Переславль-Залесский гос. ист.-архитектурный и худож. музей-заповедник, Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак., Археографическая лаб. - Переславль-Залесский : [б. и.] ; Москва : [б. и.], 2012. - 294 с., [12] л. ил. : ил.

19. Козловский И.П. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве: опыт исследования некоторых вопросов из истории русской культуры во 2-й половине XVII века. В 2 т. Т.II (Приложение к исследованию). М.:Директ медиа, 2022.

20. Козляков В.Н. Царица Евдокия, или Плач по Московскому царству [Текст] : [16+] / Вячеслав Козляков. - Москва : Молодая гвардия, 2014. - 316, [2] с., [16] л. ил.; 17 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий : малая серия / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 66).

21. Косаткин В.В. Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии, построенные до начала XIX столетия: Краткие исторические сведения с приложением описей сохраняющихся в них древних предметов. Владимир, 1906. // Переславская краеведческая инициатива [Электронный ресурс] – URL.: ссылка . – (Дата обращения: 10.04.2024)

22. Кочегаров К.А. Борьба боярских группировок вокруг планов женитьбы царя Петра и русско-польские отношения в 1684–1689 гг. // Россия, Польша, Германия в европейской политике: Исторический опыт взаимодействия и императивы сотрудничества. М., 2012. С. 45–88.

23. Лавров А.С. К вопросу об итогах работы Синодальной комиссии в Переславле-Залесском в 1722 г. // Петр Великий: исследования и открытия: к 350-летию со дня рождения. / Отв. ред. В.Н. Захаров. М.,СПб., 2022.

24. Лавров А.С. Царские невесты: Еще раз к вопросу об интерпретации свидетельств иностранцев о петровской России // Труды СПб Института истории РАН. СПб., 2019. Вып. 5 (21). С. 78–107.

25. Левицкая Н.В. О кладчиках Переславской Сольбинской пустыни (по материалам Синодика XVIII в.) // История и культура Ростовской земли. 1997: [Материалы науч.конф.,28-30 окт.1997 г.] / Гл.ред.А.Г.Мельник. Ростов, 1998.

26. Левицкая, Н. В. К истории переславского Фёдоровского монастыря в конце XVII — начале XVIII в. // Труды Всероссийской научной конференции «Когда Россия молодая мужала с гением Петра», посвящённой 300-летнему юбилею отечественного флота. Переславль-Залесский. 30 июня — 2 июля 1992 г. Переславль-Залесский, 1992. Т. 1.C. 131—135 // Переславская краеведческая инициатива [Электронный ресурс]: URL.: ссылка - (Дата обращения: 10.04.2024)

27. Масленицын С. И. Переславль-Залесский [Текст] / С. И. Масленицын. - Ленинград : Аврора, 1975. - 143 с. : ил.; 28 см. - (Города-музеи).

28. Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России : избранное / Г. Ф. Миллер ; сост., ст. [с. 374-416] А. Б. Каменского ; примеч. А. Б. Каменского, О. М. Медушевской ; [Российская академия наук]. - Москва : Наука, 1996. - 447, [1] с., [1] л. портр.; 22 см. - (Памятники исторической мысли).

29. Панфилов В.И. М. И. Смирнов — создатель Переславль-Залесского историко-художественного музея // Научная конференция, посвящённая 125-летию со дня рождения Михаила Ивановича Смирнова: Тезисы докладов. Переславль-Залесский: Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 1993. С. 15-16.

30. Путешествие по Переславлю-Залесскому [Текст] : [путеводитель / Отд. инвестиций и туризма Упр. инвестиций, туризма, потребит. рынка, поддержки предпринимателей и трансп. Администрации г. Переславля-Залесского ; авт. проекта: А. Н. Грушевич, Н. В. Пупынина, авт. текста: Н. Н. Ермакова, фото: Б. Абдуллаева и др.]. - Переславль-Залесский : [б. и.], 2009. - 87 с. : фото, фото. цв., цв. ил. - Библиогр.: с. 86-87, библиогр. в тексте.

31. Пятидесятилетний юбилей педагогической деятельности смотрителя Переславского духовного училища протоиерея Александра Иоанновича Свирелина. 21.IX.1850–1900. // Владимирские епархиальные ведомости (Часть неофиц.). 1901. № 1. С. 17-29; № 2. С. 68-77; № 3. С. 123-129.

32. Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках : [в 4 т.]. Санкт-Петербург: издание Археологической комиссии, 1884-1893. Т.2. СПб., 1885.

33. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.1209. Д.1202. Л.584об.

34. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). ф.1209. Оп. 85. Д.738. Дела старых и молодых лет. (Кн.15121). Л.59-63.

35. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.1209. Оп.85. Д.661. Сказки Генерального двора. Алфавит. 1701. Л.330об-331.

36. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.1209. Оп.85. Описи Поместного приказа-Вотчинного архива-Вотчинного департамента. Д.1202. Дмитровский уезд. Стлб. 38812. Л.71.

37. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.1209. Оп.85. Описи Поместного приказа-Вотчинного архива-Вотчинного департамента. Д.1202. Дмитровский уезд. Л. 782об.

38. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.796 (Синод). Оп.9. Д.281. Л.1-5

39. Русский архив. 1874. Т.III. Стлб.583

40. Свирелин, А. И. Переславский Федоровский женский монастырь / протоиер. А. Свирелин. Владимир : Типо-лит. Губ. правления, 1903. - [2], 43 с.

41. Свирелин, А. И. Описание Фёдоровского женского монастыря в Переславле-Залесском / А.И.Свирелин. Переславль-Залесский: Типо-литография А.М. Шаланина, 1886.

42. Свирелин, А. И. Слово в день памяти Императора Петра I, по случаю двухсотлетнего юбилея со дня рождения Его // Владимирские епархиальные ведомости (часть неофициальная). 1872. 15 июня (№ 12). С. 233—237 // Переславская краеведческая инициатива [Электронный ресурс] – URL.: ссылка - (Дата обращения: 12.04.2024)

43. Свирелин А., свящ. Церковная летопись Переславского Фёдоровского женского монастыря // Владимирские губернские ведомости (Часть неофиц.). 1872. № 7. С. 113-118; № 10. С. 193-209; № 11. С. 217-222. // Православный портал «Азбука веры» - / ссылка / - (Дата обращения: 12.04.2024)

44. Смирнов, М. И. Указатель рукописных и изданных документов (актография) Переславль-Залесского края XVIII ст. / М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историко-художественного музея. Переславль-Залесский, 1929. Т. 10.

45. Смирнов, М. И. Воспоминания и записки. М.: MelanarЁ, 2003 // Переславская Краеведческая инициатива [Электронный ресурс]: URL.: ссылка - (Дата обращения: 10.04.2024)

46. Смирнов М.И. Забытая «потеха»: из истории Переславской флотилии Петра Великого // Доклады Переславль-Залесского Научно-Просветительного Общества. М.: MelanarЁ, 2004. C.11-15 // Переславская краеведческая инициатива [Электронный ресурс]- URL.: ссылка - Дата обращения: (10.04.2024)

47. Смирнов, М.И. "Справка" о Переславской флотилии Петра Великого. - Владимир : Тип. Губ. правления, 1910. -14 с.. -

Библиогр. в подстроч. примеч.. - Отд. отт. из кн. 12 "Тр. Владимир. учен. арх. комис.".

48. Смирнов, М.И. Как я стал краеведом // Смирнов М.И. Переславль-Залесский. Исторический очерк 1934 г. Переславль-Залесский, 1996.

49. Смирнов, М.И. Переславль-Залесский: его прошлое и настоящее / М. И. Смирнов. - Москва: Типо-литогр. Т-ва И. М. Машистова, 1911. - XII, 240, II с.

50. Смирнов, М.И. Переславль-Залесский : Ист. очерк 1934 г. / Михаил Смирнов. Переславль-Залесский : Плещеево озеро, 1996. - 364,[2] с., [1] л. портр. : ил.

51. Смирнов, М.И. Переславщина: Источники и материалы краеведения, их систематизация и обзор / [Соч.] М.И. Смирнова. - Переславль-Залесский: Гос. тип. № 12, 1921. -[76] с. - (Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества (Пезанпроб); Вып. № 9).

52. Смирнов М.И. Переславль-Залесский. Путеводитель и справочник / М.И.Смирнов. М., 2004. // Переславская краеведческая инициатива [Электронный ресурс] - URL.: ссылка – (Дата обращения: 10.04.2024)

53. Смирнов, М. И. Указатель рукописных и изданных документов (актография) Переславль-Залесского края XVIII ст. / М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историко-художественного музея. Переславль-Залесский, 1929. Т. 10.

54. Сукина Л.Б., Капков К.Г. Лицевые синодики Николо-Сольбинской пустыни. XVIII век (Труды Научного отдела Николо-Сольбинского женского монастыря Переславской епархии. Историческая серия. История Николо-Сольбинского монастыря. Кн.2). Местечко Сольба; Переславль-Залесский; М., 2021.

55. Труды Переславль-Залесского Историко-Художественного и Краеведного Музея. Т. 9. М.:MelanarЁ, 2004. С.53-64 // Переславская краеведческая инициатива [Электронный ресурс] - URL.: ссылка – (Дата обращения: 10.04.2024)

56. Шеховцов И.Т. Дело Сталина-«преступника» и его защитника. Часть первая. Т.1. Харьков, 2004.

57. Шмидт, С. О. О труде М. И. Смирнова «Переславль-Залесский. Исторический очерк» // Отечественные архивы. 1993. № 2. С. 122—123.

58. Ямолдинова Н. Проблемы и возможности сохранения объектов культурного наследия: из практики Феодоровского женского монастыря Переславской епархии // Наследие и современность. 2022. Т.5. №2.

Yuri A. Nikiforov (Russian State Social University, Moscow)