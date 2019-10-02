700 дней и ночей: европейский тур Петра Алексеевича Пётр I был первым русским царём, который предпринимал далёкие путешествия за пределы своей родины. Первая такая «экскурсия» состоялась в 1697-1698 годах, и она получила широкую известность под названием Великого посольства Первое посольство Посольство ставило перед собой несколько целей. Петру очень хотелось заручиться поддержкой европейских держав в борьбе с Турцией, приобрести импортное оборудование и пригласить в Россию квалифицированных специалистов. Правда, исполнения всех задумок большое царское путешествие так и не принесло. Европейские державы так и не сплотились против Турции, а в будущем активно использовали её против России, что как раз и вело к её ослаблению. А вот для борьбы со Швецией союзники... На чтение: 2 минуты

Пётр I был первым русским царём, который предпринимал далёкие путешествия за пределы своей родины. Первая такая «экскурсия» состоялась в 1697-1698 годах, и она получила широкую известность под названием Великого посольства

Первое посольство

Посольство ставило перед собой несколько целей. Петру очень хотелось заручиться поддержкой европейских держав в борьбе с Турцией, приобрести импортное оборудование и пригласить в Россию квалифицированных специалистов. Правда, исполнения всех задумок большое царское путешествие так и не принесло. Европейские державы так и не сплотились против Турции, а в будущем активно использовали её против России, что как раз и вело к её ослаблению. А вот для борьбы со Швецией союзники нашлись, но очень ненадёжные, и дальнейший ход Северной войны наглядно это показал.

Маршрут движения Великого посольства

Источник: pinterest.ru

Во главе посольства стоял Франц Лефорт и дипломаты Фёдор Головин и Прокопий Вознесенский. Но то, что царь путешествовал инкогнито, никого не обманывало. Все хорошо знали, кто приехал в мундире скромного солдата-преображенца. Пётр Алексеевич часто сам возглавлял переговоры, при этом вовсе не таился.

Царь успевал многое: проводил дипломатические беседы, посещал театры и музеи, засиживался в различных лабораториях и мануфактурах, совершенствовал свои знания в корабельном деле. Успел побывать в Англии и Австрии, но, к сожалению, многие вопросы так и не смог решить.

Открытый лист, с которым Пётр I путешествовал за границей под именем Петра Михайлова. 1697

Источник: upload.wikimedia.org

Поездка же молодого царя в Венецию не состоялась, так как из России пришли тревожные вести об очередном стрелецком бунте . Тем не менее Пётр вернулся на родину не с пустыми руками. Появились союзники для борьбы за побережье Балтийского моря (Северный Союз), укрепились связи с Европой, а многое из того, что молодой монарх увидел в европейских странах, послужило делу реформ.

За границу для лечения

Со времени Великого посольства прошло 19 лет, и Пётр Алексеевич вновь собрался посетить Европу. Путешествие предполагалось длительное, однако и прежде царь не был «невыездным». Северная война велась в том числе на территории Речи Посполитой, а в 1711-1713 годах царь в рамках военной кампании побывал в ряде городов Северной Германии и Дании.

Беседа Петра I в Голландии. Неизвестный голландский художник. 1690-е гг.

Источник: upload.wikimedia.org

В начале 1716 года началось второе длительное, двухлетнее путешествие российского монарха. На этот раз победоносному Петру не пришлось рядиться в солдатский мундир. Новая большая поездка ставила перед собой только три цели: подлечиться, побывать на свадьбе племянницы и, наконец, «добить» Карла XII и завершить войну со Швецией. Действительно, здоровье царя вызывало серьёзное беспокойство. Эпилептические припадки не тревожили так, как приступы лихорадки, которые скорее всего были следствием чрезмерного напряжения сил. В 1715 году царь так расхворался, что его даже причастили как перед смертью. Русские врачи ездили в Европу за консультациями, но вернулись с рекомендациями, что надо ехать на курорт Бад-Пирмонт близ Ганновера к источникам минеральной воды. Кроме того, Пётр хотел присмотреть за свадьбой своей племянницы Екатерины, дочери сводного брата Ивана, которая выходила замуж за герцога Мекленбургского. И, наконец, личное присутствие царя могло подтолкнуть датчан к вторжению в шведские пределы, что в результате должно было заставить упрямого Карла прекратить войну.

Увидеть Париж

В январе 1716 года русская делегация покинула Петербург. В поездке царя сопровождали высшие чины Посольской канцелярии и царедворцы Павел Ягужинский и Андрей Остерман. Первая большая остановка произошла в Данциге, где состоялась свадьба его племянницы. После матримониальных мероприятий царь проследовал в Бад-Пирмонт на лечение. В июне 1716 года он направился на балтийское побережье, в германский Росток, к русской эскадре, с которой прибыл в Копенгаген. Дальше его маршрут пролегал через Мекленбург, Гамбург, и в декабре 1716 года неутомимый путешественник был уже в Амстердаме. В любимой ещё по первому заграничному вояжу Голландии Пётр задержался на несколько месяцев. Здесь он занимался вопросами внешней политики и обретал разносторонние сведения в области хозяйства, наук и искусства. Здесь он приобрёл анатомическую коллекцию Рюйша, которая впоследствии стала основой для первого русского музея – Кунсткамеры в Петербурге. Очень интересовали царя голландские мануфактуры, мельницы, заводы. В дальнейшем то, что Пётр «подсмотрел» у голландцев, прижилось в России.

В Голландии

Источник: upload.wikimedia.org

27 апреля 1717 года царь прибыл в Париж. У него состоялась встреча с регентом Франции Филиппом Орлеанским, а на следующий день он встретился с семилетним французским королём Людовиком XV, сидевшим на престоле уже второй год.

Остальное время Пётр посвятил достопримечательностям Парижа. Он побывал в обсерватории, в анатомическом институте, на гобеленовой фабрике, в картинной галерее и библиотеке. Не остались без внимания мастерские, наблюдал он и за строительством моста. Царь был в опере, во многих замках, в Люксембургском дворце, а в Сен-Сире осмотрел знаменитую женскую школу. Русский монарх побывал в Сорбонне, осмотрел королевскую типографию, был на заседании парламента и в Академии наук. Это пребывание Петра в Париже заложило основы дальнейших близких отношений между Россией и Францией.

Петр I в иноземном наряде

Источник: pinterest.ru

Второе и последнее большое путешествие русского царя за границу прошло без больших происшествий, да и бунта стрельцов на родине уже можно было не опасаться. Пётр возвратился в Петербург, подлечившись и укрепив свои связи с Европой, впечатлённой недавними победами царя над шведами.

Обложка: russian.rt.com

Смотрите также:

«Великое посольство» Петра Первого: от турок к шведам

Потешные войска Петра Первого

Воинский устав Петра I: все об армии и уголовном праве

Особый закон для любителей бороды: налог и спецодежда от Петра I

Как Петр I взял шведов на абордаж: первый триумф русского флота