8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Экономическая политика и экономические взгляды Петра I

Спиридонова Е.

Книга Е. В. Спиридоновой восполняет определённый пробел в советской историко-экономической литературе. При большом интересе к экономике начала XVIII в. и обилии работ, посвященных этой теме, в особенности истории промышленности, до сих пор отсутствовало сколько-нибудь полное освещение экономической политики правительства Петра I в целом, в отношении промышленности, торговли, сельского хозяйства и финансов. Е. В. Спиридонова исследует экономическую политику первой четверти XVIII в. и анализирует экономические воззрения Петра I. В книге ставится также более общий вопрос: следует ли Петра I причислять к меркантилистам. Автор использует обширный круг печатных источников (Полное собрание законов, "Письма и бумаги" Петра I и др.). Это делает книгу интересной и ценной, хотя она и не лишена отдельных недостатков и спорных положений.