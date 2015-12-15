Восстание в Астрахани Восстание сосланных стрельцов, солдат, пришлых работных людей в результате произвола и насилия со стороны местной администрации, сокращения жалованья и введения новых налогов.

ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ

Одним из наиболее выдающихся городских восстаний явилось астраханское восстание 1705 - 1706 гг. Захватив власть, восставшие сумели удержать ее в Астрахани и в ряде присоединившихся городов (Красный Яр, Черный Яр, Гурьев, Терки) в течение почти 8 месяцев – с 30 июля 1705 г. по 13 марта 1706 г.

Астрахань являлась для Московского государства "окном на Восток" – в Персию, Армению, Хиву, Бухару, Индию и другие страны. Из Персии, например, ввозили туда шелк, шелковые парчи, выбойки. Через Астрахань вывозили на восток юфть, полотна, грубые сукна, мелкие товары – иглы, наперстки, зеркала и пр. В метрополию из Астрахани вывозили рыбу, зернистую икру, соль, селитру.

Будучи крайним пунктом Московского государства на востоке, Астрахань являлась сильной крепостью (По данным 1725 г., там находилось 162 пушки, 16 дробовиков, 6 мортир, 1 гаубица. По данным писем Петра I , в 1705 г. в Астрахани числилось в гарнизоне 10 тыс. чел).

Политика Московского государства тяжело отражалась на населении Астрахани. Воевода Ржевский в начале 1705 г. взимал непосильные налоги и требовал от стрельцов барщинных работ, "про домашний свой обиход для дров и сена и травы их посылала. Особенно тяжелым, по отзыву австрийского посла Плейера, был запрет рыбной ловли в районах, очевидно, занятых монопольными компаниями. Это заставляло мелкий посадский люд в Астрахани голодать; особенно сильно страдали плебейские элементы (бурлаки, зимовавшие в городе; работные люди; ярыжки; разный "гулящий люд").

Недовольны были и крупные купцы, "гости", стрелецкая верхушка - "бюргерская" оппозиция. У крупных купцов начальные люди вместе с воеводой Ржевским отняли промысловые монополии.

Громадное недовольство вызвал в городе указ из приказа земских дел, обязывавший всех жителей Астрахани, кроме иноземцев, "носить платье верхнее и исподнее немецкое, зимой саксонское, а штаны французские... а кто учинит ослушание, и с тех имать пошлину с пешых по 13 алтын по 2 деньги, а с конных по 2 рубля с человека". Воевода посылал по городу своих служилых людей "к церквам и по большим улицам и у мужска и у женска полу русское платье обрезывали не по подобию". Сосланные из Москвы стрельцы, пользуясь недовольством астраханцев, организовали заговор.

Астраханское восстание 1705-1706 гг. // Историк-марксист, № 4 (44). 1935

РАЗВИТИЕ ВОССТАНИЯ

Поводом к восстанию явились царский указ, запрещавший носить русское платье и бороды, и последовавшие за этим жестокие меры астраханского воеводы Т. Ржевского, проводившего указ в жизнь. Восстанию предшествовал заговор солдат и стрельцов, среди которых было много сосланных Петром I из Москвы после стрелецкого восстания 1698. Восстание началось в ночь на 30 июля (10 августа) 1705 г. Его возглавили стрельцы И. Шелудяк, П. Носов, купец Я. Носов и другие. Солдаты и стрельцы (гарнизон Астрахани 3500 человек) захватили Астраханский кремль, убили воеводу, офицеров-иностранцев и откупщиков («начальных людей»). Их поддержали почти все астраханцы. Был выбран орган власти – совет старшин, отменены новые налоги, конфисковано имущество воеводы, полковников и откупщиков, введены выборность офицеров, гласность суда, освобождены от кабальной зависимости холопы, выплачено увеличенное жалованье служилым людям и ремесленникам.

Восстание перекинулось на соседние городки-крепости: Красный Яр, Черный Яр, Гурьев, Терки и окружавшие их районы. Повстанцы пытались организовать поход на Москву, но дважды под Царицыном (ныне Волгоград) терпели поражение от правительственных войск. На подавление восстания были направлены 6-тысячный отряд под командованием Б.П. Шереметева, 2-тысячный отряд донских казаков, отряды калмыцких феодалов (всего 20 тысяч человек). В целях раскола движения правительство пообещало восставшим прощение за капитуляцию. Богатые купцы, духовенство и стрелецкая верхушка отправили к Петру I посланцев с повинной. Несмотря на раскол, восстание продолжалось до весны 1706. 13(24) марта 1706 Шереметеву удалось сломить упорное сопротивление повстанцев в Астрахани, 365 человек были казнены или умерли от пыток, многие сосланы в Сибирь. Основными причинами поражения восстания являлись разобщенность действий восставших, недостаточная организованность и стихийный характер движения.

Военный Энциклопедический Словарь. М., 1986.

ХОД ВОССТАНИЯ

В Астраханском восстании в какой-то степени прослеживается отзвук «стрелецких бунтов» 1682-1698 гг. Ибо именно стрельцы были основной движущей силой восстания в Астрахани. Активное участие в астраханских событиях приняли два Московских стрелецких полка – пеший и конный, до этого переведенные в Астрахань.

Жители стрелецких слобод по преимуществу были русскими. На стрелецкую службу допускались также представители других национальностей, проживавших в крае, а также иностранцы-европейцы. […]

В данном контексте не кажется абсолютно нелепой и полулегендарная версия об астраханском «свадебном бунте», не нашедшая документальных подтверждений, но упорно хранимая в памяти астраханцев даже и в XIX в. В конце июля 1705 г. на астраханском базаре был якобы распущен слух о семилетнем «моратории» на заключение браков и о разрешении русским девицам выходить замуж только за немцев, т.е. западно-европейцев. Начался общий ажиотаж, и «вследствие этого 29 июля было повенчано в Астрахани сто пар». По мнению сторонников этой версии, именно в этот день нача-лось восстание, поддержанное вооруженными стрельцами. Таким образом, «стрелецкая» и «свадебная» точки зрения на начало восстания не противоречат одна другой, а способны органично дополнить друг друга.

[…] Общая же канва событий Астраханского восстания 1705-1706 гг. достаточно хорошо известна и неоднократно освещалась в научных трудах и учебных пособиях по отечественной истории.

После скорого суда и казни прямо на «круге» воеводы Т.И. Ржевского и других астраханских «начальных людей» восставшие первым делом распространили свое движение почти на всю территорию воеводства и пытались еще более расширить. С этой целью были направлены их представители и документыпрокламации к гурьевским, уральским, донским и гребенским казакам. Сразу поддержали восстание лишь соседние гурьевские казаки, а гребенские сохраняли нейтралитет. На Дону же, обратившись не к бедной части казачества, а к «домовитым», т.е. казачьей верхушке, восставшие астраханцы потерпели серьезную неудачу. 25 августа на Дону были схвачены, обезоружены, закованы в кандалы и вскоре отправлены в Москву астраханские послы. Восставшие предприняли попытку взять Царицын, что дало бы им выход к землям донского казачества, где в основном проживала «голытба». Однако под Царицыном первое «походное войско» Ивана Дорофеича Дериглаза в последние дни августа 1705 г. потерпело поражение. Командир второго «походного войска» Алексей Прокопьевич Хохлач после неудачных переговоров с донцами о союзе и совместных действиях 24 октября 1705 г. отвел отряд и вернулся на своих стругах в Астрахань.

Занятый событиями Северной войны, царь Петр далеко не сразу отреагировал на происходящее в Астраханском крае. Лишь 11 октября 1705 г. в Астрахань была направлена царская грамота «солдатам и всех полков конным и пешим стрельцам», в которой упоминалось об одновременных Указах, сделанных царем предводителям здешних национальностей – хану Аюке, юртовским мурзам и «головам», черкасским князьям. Грамота обсуждалась в Астрахани очень долго, и лишь в середине февраля 1706 г. было подготовлено умеренными астраханцами «покаянное письмо» царю.

Царская грамота придала определенную уверенность противникам восстания. Как раз в это время усилилось давление кумыкских феодалов-шамхалов против восставших на Терки. Ощутив поддержку, здешний воевода во второй половине ноября 1705 г. изменил восстанию и обманом схватил руководителей местного «круга». Так пал Терской городок. Участь Астраханского восстания была, практически, предрешена.

История Астраханского края. Астрахань, 2000.

ПОДАВЛЕНИЕ ВОССТАНИЯ

"Знатная старшина" направила на охрану Царицына отряды верных казаков. Прибывшему под Царицын тысячному отряду восставших астраханцев не удалось склонить казаков на свою сторону и взять город. Кроме того калмыцкий хан Аюка-тайша, подкупленный царскими чиновниками, грозил напасть со своей конницей на восставших.

[…] Астраханское восстание грозило распространиться по Волге вглубь страны. Правительство велело "половину симбирян, сызранцев, дмитриевцев выслать на станции по замосковным городам". Петр срочно отозвал с шведского фронта фельдмаршала Б. Шереметева, которому велено было с несколькими полками итти для подавления восстания.

По дороге Шереметеву пришлось "задержаться" в Казани из-за башкирского восстания под руководством Домейко Ишкеева. Восставшие башкиры отказывались вести переговоры под предлогом, что-де Астрахань не взята.

"Бюргерская" часть восставших, боясь выступления революционного плебса и разорения из-за прекращения торговли, пошла на уступки и 3 января 1706 г. послала царю повинную грамоту. Между тем в конце февраля 1706 г. фельдмаршал Б. Шереметев с полками подошел к Черному Яру и захватил восставший город. "Бюргерская" оппозиция, выслала навстречу царским войскам ряд делегаций, возглавляемых духовенством.

Приближение Шереметева к Астрахани вызвало борьбу в самом кругу и привело к власти и руководству городской плебс, выбравший своих представителей - атамана Зиновьева, Жегалу и др. На кругу 10 марта 1706 г. решено было оказать вооруженное сопротивление царским войскам.

Полкам Шереметева при помощи калмыков Аюки-тайши с громадным трудом удалось 12 марта 1706 г. сломить восставших. Восставшие, защищаясь, "засели в земляном городе и начали из земляного валу из пушек и из мортиров и из мелкого ружья стрелять". После взятия земляного города восставшие продолжали отчаянно сопротивляться в каменном городе; "запершись, жестоко из пушек и мелкого ружья стреляли" и заставили царские войска отступить. Только после продолжительной бомбардировки полкам Шереметева удалось взять город. Видные руководители восстания (273 чел.) были арестованы и отправлены в Москву. Взятие Астрахани обрадовал о царское правительство. Из писем Петра и Меншикова видно, как торжественно отпраздновали крепостники свою победу. Подавителю восстания Шереметеву, кроме денежного жалованья, были пожалованы в Ярославском уезде – Юхоцкая волость и в Ростовском уезде – село Вощажниково.

Только через два года, после непрерывных пыток в Преображенском приказе, начались казни 368 повстанцев-астраханцев. Часть повстанцев была обезглавлена в Москве на Красной площади. По дорогам около Москвы долгое время стояли на перекрестках виселицы с трупами астраханцев.

Астраханское восстание 1705-1706 гг. // Историк-марксист, № 4 (44). 1935

ПРИГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ВОССТАВШИМИ ВООРУЖЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦАРСКИМ ВОЙСКАМ

[…] Написали мы сие писмо, посоветовав между собою по християнскому своему намерению в том, в прошлом 7213-м году стали мы за православную християнскую веру за брадо и усобритие и за немецкое платье, и что у нас и у жен наших и у детей к церквам божим в старом руском платье не пускали, и от церквей божих отбивали, и старое платье обрезывали не по подобию, и ругались всячески, и ныне нам стоять всем вьединодушно и никаких злоб друг на друга не мыслить. А буде кто против сего нашего любовного писма в чем не устоит, и ему зато учинена будет войсковая смертная казнь по войсковому приговору. А как приедет боярин Борис Петровичь Шереметев ко Астарахани с полками, и нам ево со всеми полками до указу великого государя, как наши челобитчики с Москвы с ево великого государя указом будут, в Астарахань не пущать. А будеть кто из города к нему, боярину в полки или куды побежит, и где пойман будет, тут ево и смертью казнить.

Астраханское восстание 1705-1706 гг. // Историк-марксист, № 4 (44). 1935

В КОНТЕКСТЕ ДРУГИХ СОБЫТИЙ

Ход внешней борьбы затруднялся еще борьбой внутренней, возникавшей в связи с ней же. Летом 1705 г. вспыхнул астраханский бунт, дальний отзвук стрелецких мятежей, отвлекший с театра войны целую дивизию.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004.

ОЦЕНКА С.Ф.ПЛАТОНОВА

Но недовольство народа не переходило в общее открытое сопротивление Петру. Народ, правда, уходил от тяжести государственной жизни целыми массами — в казаки, в Сибирь, даже в Польшу. Однако обаяние грозной личности Петра, отсутствие самостоятельных общественных союзов, наконец, отсутствие единодушного отношения к Петру и реформе привели к тому, что против реформ Петра были лишь отдельные местные вспышки. В 1705 г. произошел бунт в Астрахани, не имевший ни твердой организации, ни ясно сознанной цели. Бунтовщики объявили, что встали за веру, но не против Петра, а против бояр, воевод и немцев, утеснителей и веры, и народа. Перед бунтом в Астрахани ходили самые нелепые слухи о положении дел в государстве: так, астраханцы спешили выдать замуж дочерей, боясь, что будут присланы казенные женихи-немцы из Казани. Бунт был подавлен в 1706 г.