Восстание астраханских бородачей: с кругом и бородой или с царем и реформами? В начале XVIII века в Астрахани вспыхнуло крупное восстание. На фоне стрелецких бунтов, реформ Петра I и уже начавшейся Северной войны оно вроде оказалось в стороне от основных событий, но на самом деле по своему размаху мало уступало другим важным явлениям жизни страны. Восточный форпост Несколько слов о самой Астрахани. Если на севере строившийся с 1703 года Санкт-Петербург являлся своеобразным окном в Европу, то Астрахань была таким же окном – только на Восток. Через этот город шел основной поток многих товаров и продовольствия. Астрахань была не просто опорным пунктом, это была крепость, вооруженная пушками и прочим оружием. Но политика самодержавия...

В начале XVIII века в Астрахани вспыхнуло крупное восстание. На фоне стрелецких бунтов , реформ Петра I и уже начавшейся Северной войны оно вроде оказалось в стороне от основных событий, но на самом деле по своему размаху мало уступало другим важным явлениям жизни страны.

Восточный форпост

Несколько слов о самой Астрахани. Если на севере строившийся с 1703 года Санкт-Петербург являлся своеобразным окном в Европу, то Астрахань была таким же окном – только на Восток. Через этот город шел основной поток многих товаров и продовольствия. Астрахань была не просто опорным пунктом, это была крепость, вооруженная пушками и прочим оружием. Но политика самодержавия не способствовала снижению социальной напряженности.

Главной действующей силой этого восстания стали ссыльные стрельцы, которые были не казнены после стрелецкого бунта 1698 года, а высланы подальше от столицы. К ним присоединились посадские, военные, беглые и гулящие люди. Всех их объединил произвол властей, снижение жалования и введение новых дополнительных налогов. Горожане должны были платить налоги с бань, погребов, печей, с производства браги и пива. Был введен даже запрет на ловлю рыбы, что вело к голоду местного населения. Особенно притеснения властей усилились при воеводе Астрахани Тимофее Ржевском.

За бороды ответите…

Обычно поводом для восстания может стать любая мелочь, но здесь обида и злость коснулись каждого жителя. После обнародования указа царя Петра Алексеевича от января 1705 года о запрете на ношение бород и русского платья началось такое … В ночь на 30 июля (по ст. ст.) 1705 года 300 стрельцов и солдат ворвались в Астраханский кремль, убили Ржевского и еще 300 приказных, офицеров и иноземцев. Среди восставших было много староверов, которым борода была даже важнее жизни.

Восставшие создали свой орган управления – круг (так называли общую сходку горожан). Новой властью в городе стало земское управление во главе с бургомистром Гаврилой Ганчиковым, купцом-старообрядцем Яковом Носовым и стрельцом Иваном Шелудяком. Новых военных командиров выбирали сами стрельцы и солдаты. Новые власти города ввели беспошлинную торговлю хлебом, отменили непопулярные поборы с горожан и увеличили жалованье стрельцам и солдатам. Свои требования и причины восстания они изложили в челобитной и отправили в Москву. В письме они отстаивали свое право на «старую веру», ношение бород и русскую одежду. Практически сразу астраханцев поддержали жители соседних городов, таких как Черный Яр, Красный Яр, Терек (Терки), Гурьев.

На Москву

Сделанного восставшим показалось мало, и они двинулись вверх по Волге и далее к Москве для истребления бояр. Отряд в 900 человек возглавил атаман Иван Дериглаз. Осенью восставшие подошли к Царицыну. В это время к ним присоединилось много работных и гулящих людей. Восставшие дважды пытались взять город, но их довольно внушительной силы было недостаточно, все попытки оказались неудачными. Такими же безрезультатными оказались попытки организовать восстание в других городах. К этому времени ситуация в Астрахани тоже начинает меняться.

Власть постепенно стала переходить к работным и гулящим людям. Усилилась анархия, был смещен бургомистр Ганчиков. От восставших отделились богатые горожане и стрельцы, которые направили к царю посланцев с повинной. Царские власти, обеспокоенные ростом восстания, направили в Астрахань войска. Передовой отряд войск возглавил боярин Петр Иванович Хованский по прозвищу «Змей», а основной – известный соратник Петра Борис Петрович Шереметев . Одновременно с войсками в город были отправлены грамоты к повстанцам о прощении при условии прекращения восстания.

В марте 1706 года город был окружен царскими войсками во главе с Шереметевым. Дополнительно к городу подошли 20 тысяч сабель калмыцкой конницы, которую послал хан Аюка. Сопротивлялся город недолго и вскоре сдался. Начались аресты и следствие. Часть арестованных отправили в Москву. Предварительно всем участникам восстания была объявлена амнистия, но вскоре по итогам следствия начались аресты, за участие в восстании было казнено и умерло от пыток 365 астраханцев.