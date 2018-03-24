Краткий курс истории. Астраханский бунт 24 марта (н. ст.) 1706 года войска фельдмаршала Шереметева сумели подавить восстание стрельцов в Астрахани, начавшееся летом 1705 года. В результате Шереметев стал первым в России человеком, удостоенным графского титула. Причины В начале XVIII века Астрахань представляла собой крупный торгово-промышленный центр, население которого было весьма разнообразным в социальном и национальном плане. После подавления последнего стрелецкого бунта (стрелецкие бунты проходили в 1682–1698 годах) в Астрахань было сослано внушительное число опальных стрельцов. Именно эти стрельцы сумели организовать заговор и поднять население на восстание. Причиной этому послужила атмосфера недовольства, сложившаяся из-за непомерного роста налогов, произвола властей. Но последней каплей стал указ Петра I,...

24 марта (н. ст.) 1706 года войска фельдмаршала Шереметева сумели подавить восстание стрельцов в Астрахани, начавшееся летом 1705 года. В результате Шереметев стал первым в России человеком, удостоенным графского титула.

Причины

В начале XVIII века Астрахань представляла собой крупный торгово-промышленный центр, население которого было весьма разнообразным в социальном и национальном плане. После подавления последнего стрелецкого бунта (стрелецкие бунты проходили в 1682–1698 годах) в Астрахань было сослано внушительное число опальных стрельцов. Именно эти стрельцы сумели организовать заговор и поднять население на восстание. Причиной этому послужила атмосфера недовольства, сложившаяся из-за непомерного роста налогов, произвола властей. Но последней каплей стал указ Петра I , запрещавший носить русское платье и бороды , и те драконовские методы, какими указ претворялся в жизнь астраханским воеводой Ржевским.

Восстание

Бунт начался с убийства караульного офицера в астраханском кремле. Кстати, есть документально не подтвержденная, но долго сохранявшаяся в памяти астраханцев версия о том, что поводом к восстанию послужил распущенный слух о запрете русским девушкам выходить замуж за русских мужчин. Так или иначе, но восставшие вскоре казнили воеводу Ржевского и других «начальных людей». Попытки расширить восстание и привлечь больше сторонников серьезного успеха не принесли. Царь не сразу среагировал на бунт в Астрахани, поскольку был занят войной со Швецией. Когда Шереметев с войском подошел к Астрахани, в кругу восставших произошел спор о целесообразности сопротивления, но оборону все же решили держать. С большим трудом Шереметеву удалось сломить мятежников и взять город.

Стрелецкие грамоты

Стали мы в Астрахани за веру христианскую, и за брадобритие, и за немецкое платье, и за табак, и что к церквам нас и наших жен и детей в русском старом платье не пущали, а которые в церковь божию ходили, и у тех платье обрезывали и от церквей божиих отлучали и выбивали вон и всякое ругательство нам и женам нашим и детям чинили воеводы и начальные люди, и болванам, кумирским богам, они, воеводы и начальные люди, поклонялись и нас кланяться заставливали. И мы за веру христианскую стали и чинить того, что болванам кланяться, не хотели. И они, воеводы и начальные люди, по караулам хотели у караульных служилых людей ружья отобрать, а у иных отобрали и хотели нас побить до смерти, а мы у начальных людей в домах вынули кумирских богов. Да в прошлом 1704 году на нас брали банных денег по рублю, да с нас же велено брать с погребов со всякой сажени по гривне, да у нас же хлебное жалованье без указу отняли. И мы о том многое время терпели, и, посоветовав между собою, мы, чтоб нам веры христианской не отбыть и болванам кумирским богам не поклоняться и напрасно смертию душою с женами и детьми вечно не умереть, и за то, что стала нам быть тягость великая, и мы, того не могучи терпеть и веры христианской отбыть, против их противились и воеводу Тимофея Ржевского и из начальных людей иных убили до смерти, а иных посадили за караул. Да нам же ведомо чинится от купецких и от иных всяких чинов людей, что в Казани и в иных городах поставлены немцы по два и по три человека на дворы и тамошним жителям и женам их и детям чинили утеснения и ругательства.

Цитируется по: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. том 15, глава 2. М.: Мысль, 1991

Оценка

Видных руководителей восстания отправили в Москву, два года пытали, а затем казнили. Поражение астраханцы потерпели в том числе и потому, что не были четко организованы и не имели ясной цели. В сущности, восстали они не против Петра I как правителя, не против его реформ как таковых, а против деятельности бояр, против действий местных властей. Астраханцев после подавления бунта привели к присяге, но эта вспышка была одной из многих отдельных местных вспышек восстаний. Дело в том, что люди ощутимыми массами уходили в Сибирь и Польшу, шли в казаки, стремясь спастись от тяжестей государственной жизни.