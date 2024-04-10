8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Регентство царевны Софьи Алексеевны

Лавров А.

В книге А. С. Лаврова (Университет Париж-Сорбонна) рассказывается о переломном этапе русской истории - правлении царевны Софьи Алексеевны (1682 – 1689), оттеснившей от власти своих младших братьев, Ивана и Петра. Автор подробно рассматривает ход ключевых событий этого неспокойного периода: стрелецкое восстание 1682 года, "Хованщину", внутри- и внешнеполитическую деятельность правительства Софьи и ее "канцлера" В. В. Голицына, Крымские походы. Особое внимание уделяется роли Боярской думы, Государева двора и "служилого города". Автор прослеживает становление соперничавших придворных группировок, историю предпоследнего Земского собора и двух дворянских ополчений, собранных у Троице-Сергиева монастыря в самые драматические моменты борьбы за власть в верхах и в последний раз сыгравших решающую роль в политической истории России.