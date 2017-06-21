Печальная судьба «ближайшего предшественника Петра» В нашей новой рубрике мы поговорим о том, какое влияние на политику российских государей оказывали их влиятельные фавориты, облепившие трон до и после реформ Петра Великого...

В нашей новой рубрике мы поговорим о том, какое влияние на политику российских государей оказывали их влиятельные фавориты, облепившие трон до и после реформ Петра Великого .

330 лет назад, в 1687 году, русские войска двинулись в большой поход в Крым, который возглавил неформальный правитель государства, фаворит незамужней царевны Софьи Алексеевны князь Василий Васильевич Голицын. Он был первым из длинного ряда влиятельных временщиков, которые в то бурное время прилагали руку к управлению страной.

Просвещённый реформатор

Царевна Софья, ставшая фактически первой женщиной у власти со времён древнерусской княгини Ольги , правила Россией с 1682 по 1689 год, исполняя регентские функции при своих малолетних братьях Иване и Петре. Центральной фигурой её правительства стал импозантный князь Василий Голицын (1643-1714), которого знаменитый историк В.О. Ключевский назвал «ближайшим предшественником Петра».

Действительно, Голицын был горячим поклонником Запада. Он отлично знал польский язык и латынь, а его московский дом считался одним из великолепнейших в Европе. Всё там было устроено на европейский лад: стены украшали зеркала, картины, портреты русских и иностранных государей, немецкие географические карты; на потолках была изображена планетарная система; множество часов довершали убранство комнат.

Князь был обладателем огромной разнообразной библиотеки, состоявшей из рукописей и печатных книг на русском, польском и немецком языках. Книги в то время стоили очень дорого, но здесь можно было найти много чего: грамматики, летописи, немецкую геометрию, рукописи о строении комедий... Дом Голицына славился гостеприимством, здесь всегда останавливались образованные иностранцы.

Ума палата

Французский дипломат Фуа де ла Невилль, посетивший Русское государство в 1689 году, называл князя «великим Голицыным», отмечая, сто «у него одного ума больше, чем у целой Московии». В своей книге о путешествии в Россию – «Любопытном и новом известии о Московии» – Невилль писал, что князь делился с ним своими преобразовательными планами. Он призывал бояр посылать своих детей в польские школы, приглашать польских гувернеров для их образования. Василий Васильевич считал необходимым отправлять русских дворян в Европу для обучения военному делу, а также создать регулярную армию – всё это скоро осуществится в правление Петра I.

Поговаривали даже, что фактический правитель государства хотел добиться освобождения крестьян из крепостной зависимости, а их земельные наделы, обложить оброком. Эти замыслы фаворита Софьи тогда не были претворены в жизнь, но реформатором Голицын показал себя ещё во времена правления старшего брата царевны, Фёдора Алексеевича , когда он управлял Пушкарским приказом.

Геополитик

Образованная и умная Софья привлекла к государственным делам боярина под стать себе. В 1682 году Василий Васильевич был назначен правительницей главой внешней политики России, Посольского приказа. Поначалу дипломатическая карьера Голицына складывалась успешно. Именно он в 1686 году смог, после сложных переговоров с польскими послами, заключить договор о «вечном мире» между Москвой и Варшавой. По этому договору Московское государство приняло участие в коалиционной борьбе с Турцией в союзе с Польшей, Германской империей и Венецией, активно включаясь тем самым в европейскую политическую игру. За это Польша уступала России навечно Киев (по Андрусовскому перемирию 1667 года уступка была временной).

Значение подобного соглашения было столь огромным, что царевна Софья на радостях впервые в русской истории присвоила себе титул «самодержицы». Выполняя взятые на себя обязательства, Россия решилась совершить поход в Крым. Главнокомандующим был назначен «царственныя большия печати и государственных великих посольских дел сберегатель» Голицын. И это решение стало роковым для удачливого доселе фаворита. Военная кампания 1687 года окончилась бесславно. Из-за засухи, недостатка воды и фуража московское войско вынуждено было отступить, так и не дойдя до Крыма. В 1689 году была предпринята вторая попытка крымского похода, но и она не увенчалась успехом. Русские дошли до Перекопа, однако дальше продвинуться не смогли.

Отставка и опала

Неудачи Софьи и Голицына к концу 1680-х годов вызывали все больший ропот. Влияние партии Нарышкиных и юного Петра неумолимо росло. Борьба за престол неминуемо должна была возобновиться, что и произошло в 1689 году, закончившись полным поражением царевны Софьи и ее сторонников и триумфом 17-летнего Петра.

Многие сторонники прежнего правления были осуждены и казнены, царевна Софья была заточена в Новодевичий монастырь. Фаворит Голицын был лишён боярского чина, всех богатств, европейского комфорта и сослан на север. Там он в забвении прожил ещё четверть века и скончался в 1714 году. Многие же замыслы просвещённого князя воплотил убравший его с политической арены первый русский император Пётр I. Пример Голицына при всей трагичности его судьбы тем не менее показал, что разумные фавориты у трона весьма полезны, они умеют не только опустошать казну.