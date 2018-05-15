Краткий курс истории. Хованщина 15 мая (ст. ст.) 1682 года стрельцы в Москве подняли бунт, получивший историческое название «Хованщина». Этому и другим событиям, связанным со стрелецким войском, посвящен открытый Российским военно-историческим обществом Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты». Недовольство Служилых людей, составлявших постоянное войско, вооруженное огнестрельным оружием, в Русском государстве XVI–XVIII веков называли стрельцами. Само войско было основано в середине – конце XVI века и формировалось из представителей свободного посадского и сельского люда. Московские стрельцы несли службу по охране Кремля, караульную службу, а также участвовали в военных действиях. Но в начале 1682 года среди 14-тысячного войска московских стрельцов стало зреть недовольство, поскольку командование все больше...

15 мая (ст. ст.) 1682 года стрельцы в Москве подняли бунт, получивший историческое название «Хованщина». Этому и другим событиям, связанным со стрелецким войском, посвящен открытый Российским военно-историческим обществом Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» .

Недовольство

Служилых людей, составлявших постоянное войско, вооруженное огнестрельным оружием, в Русском государстве XVI–XVIII веков называли стрельцами. Само войско было основано в середине – конце XVI века и формировалось из представителей свободного посадского и сельского люда. Московские стрельцы несли службу по охране Кремля, караульную службу, а также участвовали в военных действиях. Но в начале 1682 года среди 14-тысячного войска московских стрельцов стало зреть недовольство, поскольку командование все больше злоупотребляло властью, а денежное жалованье снизилось и задерживалось.

Кризис власти

27 апреля (7 мая) 1682 года скончался царь Федор Алексеевич. Сложившаяся ситуация привела к столкновению в борьбе за власть родственников первой и второй жен царя Алексея Михайловича – Милославских и Нарышкиных. Наследовать престол должен был следующий по старшинству сын царя Алексея от первого его брака – 16-летний Иоанн. Однако Нарышкиным удалось провозгласить царем 10-летнего Петра. Кризис правительственной власти обострился. Милославские воспользовались общим недовольством московских стрельцов (которые после смерти Федора III по-разному своевольничали) и пустили слух об убийстве царевича Иоанна, выдав стрельцам список «бояр-изменников», которому стрельцы поверили.

Достигла кульминации борьба между двумя боярскими родами:

Милославских — родственников по матери царевича Ивана,

Нарышкиных — родственников Натальи Кирилловны и Петра.

От того, кто станет царём, зависело, какой из этих родов займёт положение ближних бояр — советников царя при принятии важнейших государственных решений и ответственных исполнителей этих решений, распределяющих высшие должности в государстве и распоряжающихся царской казной.

Кто дал имя бунту

Высшим стрелецким начальником Софья назначила популярного среди стрельцов князя Ивана Андреевича Хованского, сторонника Милославских. Софья надеялась, что Хованский утихомирит стрельцов, но тот, видимо, решил играть свою игру. Он потакал стрельцам во всём и, опираясь на них, пытался оказывать давление на правительницу, уверяя её: «Когда меня не станет, то в Москве будут ходить по колена в крови». Стрельцы продолжали контролировать Кремль под предлогом его охраны, сохраняя за собой возможность выдвижения новых требований к правительству. Это время и получило в русской истории название Хованщина.

В это время, почувствовав слабость правительства, старообрядцы, подвергавшиеся до той поры жестоким преследованиям со стороны царской власти, решили, что наступил их час. Их активисты собрались в Москве из дальних скитов и проповедовали в стрелецких полках возврат к старым обрядам. Эти претензии были с энтузиазмом поддержаны Хованским, который нашёл в этом ещё один рычаг давления на правительство. Но ни он, ни правительница Софья, при всём желании, не могли решать этот вопрос, находившийся в компетенции церкви — патриарха и архиереев. Церковь же ни при каких обстоятельствах не могла отказаться от постановлений, принятых Собором, тем более что к тому времени она уже признала старообрядцев еретиками. А для Софьи возврат к старой вере означал бы признание неправоты её отца, царя Алексея Михайловича, и брата, царя Фёдора Алексеевича, поддерживавших новый обряд.

Восстание

15 мая 1682 года вооруженные стрельцы во главе с князем И. А. Хованским пришли к царскому дворцу в Кремле. Их почти удалось успокоить, представив Иоанна и Петра живыми и здоровыми, но в дело вмешался фактический глава Стрелецкого приказа князь М. Ю. Долгоруков, сторонник Нарышкиных. Он стал ругать стрельцов, грозить расправами, за что на месте был убит. Следующие три дня стрельцы творили бессудные расправы над «боярами-изменниками» и стрелецкими командирами. Правительство утратило дееспособность. По требованию стрельцов Земский собор утвердил первенство царя Иоанна при соправлении царя Петра и регентстве царевны Софьи (вместо царицы Натальи Нарышкиной). Однако фактический контроль над Москвой у стрельцов сохранялся до середины августа, поскольку, с одной стороны, князь Хованский желал большей власти и для этого во всем потакал стрельцам, с другой – старообрядцы, до этого гонимые, почувствовали слабость правительства и начали вести пропаганду старых обрядов среди московских стрельцов. В сложившейся обстановке царевна Софья сумела организовать начало сбора дворянского ополчения. Выступить против дворянского войска Хованский не решился, был схвачен царским отрядом и казнен. «Обезглавленные» московские стрельцы запросили у Софьи прощения. В результате восстания соправителем Петра I стал его старший брат Иоанн, но фактической правительницей при братьях была их сестра, царевна Софья Алексеевна.