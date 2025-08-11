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Основные тенденции развития — европеизация и регулярная застройка по образцу, согласно плану. Эти тенденции заложил Пётр I. Ещё до Петра в русской архитектуре появилась разновидность стиля барокко — нарышкинское барокко. В первой четверти XVIII в. сформировалось новое направление этого стиля, оно получило название петровского.

Во времена правления Елизаветы Петровны барокко становится таким же, как в Европе: пышным, вычурным, с обилием декоративных элементов. Это направление барокко было названо елизаветинским.

Главным архитектором этого периода стал Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (1697–1771).В Зимнем дворце сочетаются приёмы классицизма (трёхчастное деление фасада и симметрия), барокко (обилие статуй, золочёная лепнина) и рококо (изящные элементы декора в виде перьев, морских раковин). В последней трети XVIII в. в российской архитектуре утверждается классицизм. Для него характерны симметрия, строгость, лаконичность. В этот период впервые полномасштабно выявились черты примитива как особой творческой сферы, не вписывающейся в строгие рамки единого «большого стиля».