8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Очерки русской культуры XVIII века (Часть 3)

Рыбаков Б. А.

Монография продолжает серию "Очерков русской культуры" XIII-XVII вв., опубликованных в 1969-1979 гг. и удостоенных Государственной премии 1982 г. В предлагаемом издании рассматривается историко-культурный процесс в условиях "нового периода русской истории". В книге дается общая характеристика основных тенденций развития и особенностей русской культуры XVII в.; исследуются культура сельскохозяйственного и промышленного производства, торговля и пути сообщения, поселения, жилище, одежда.Для историков, филологов, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой нашей Родины.