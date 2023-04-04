Высоко-Петровский монастырь: «государева молельня» Обитель, основанная в эпоху правления Ивана Калиты, является одним из самых известных монастырей столицы. Её история тесно связана с Петром I и родом Нарышкиных. На чтение: 2 минуты

Обитель, основанная в эпоху правления Ивана Калиты, является одним из самых известных монастырей столицы. Её история тесно связана с Петром I и родом Нарышкиных.

«Гора высокая – это ты, князь, а снег – я, смиренный…» . Высоко-Петровский монастырь был основан в XIV веке, и, по преданию, руку к его появлению приложил сам московский князь Иван Калита. Обитель была свидетелем многих важных событий в истории страны: она пережила и Смутное время, и Отечественную войну 1812 года.

Монастырь в честь святых Петра и Павла

Существует несколько версий о том, как появился Высоко-Петровский монастырь. Одна из них связана с преданием, в котором московскому князю Ивану Калите во время поездки по своей вотчине было видение: на берегу реки Неглинной выросла снежная гора, которая стремительно растаяла. Путешествовавший с Калитой митрополит Пётр дал толкование: великого князя ждёт величие, а церковного деятеля – скорая смерть. Под впечатлением от этой сцены Иван Данилович построил на месте увиденной горы храм, который затем разросся в монастырь.

Эти события описаны в «Степенной книге» и отражают, по всей видимости, устное предание. Первое же летописное упоминание Высоко-Петровского монастыря (его название связывают также с преданием: «высоко» – от горы, «петровский» – от митрополита Петра) относится к 1379 году. В сообщении Рогожского летописца встречается имя Иоанна – архимандрита обители.

В любом случае первый храм на месте нынешнего монастыря возник задолго до первого летописного упоминания. Он был посвящён святым Петру и Павлу. Деревянная церковь появилась в первой половине XIV века и, судя по всему, её возведение было связано с переносом кафедры митрополита из Киева в Москву. Впоследствии вокруг храма вырос монастырь. Одна из версий его появления связана с Дмитрием Донским. Исследователи считают, что после нападения хана Тохтамыша на Москву церковь была уничтожена. Великий князь выделил свои средства не только на её восстановление, но и на создание монастыря.

Смута, Нарышкины и Пётр Алексеевич

Ранняя история обители, впрочем как и Москвы в целом, была связана с частыми пожарами. Они возникали или по естественным причинам, или же вследствие разорительных нападений татарских орд. Высоко-Петровский монастырь не был исключением. Бесконечные пожары привели к постройке первых каменных сооружений – это произошло в эпоху правления Василия III. Новый храм возвели в 1517 году и посвятилимитрополиту Петру, который уже был причислен к лику святых. Великий князь «повеле заложити и делати церкви каменныа и кирпичныа на Москве <…> за Неглимною церковь святый Петр Чудотворецъ, митрополит всеа Руси…» . Архитектором церкви стал приглашённый из Италии зодчий Алевиз Фрязин, наиболее известный по работам в Московском Кремле. Именно тогда официально монастырь стал называться Высоко-Петровским.

Обитель играла и важную стратегическую роль. Расположенная севернее Кремля, она прикрывала столицу с этого направления. Для отражения возможных нападений вокруг монастыря была выстроена деревянная стена.

Однако, в отличие от других монастырей, Высоко-Петровская обитель не отметилась славными ратными подвигами. В годы Смутного времени она подверглась серьёзному разорению в 1611 году, когда столицу страны оккупировали польские силы. После окончания кризиса на восстановление монастыря выделили большие средства – в том числе и на постройку каменной стены, толщина которой составляла около 2 метров.

Со временем монастырь стал пользоваться покровительством боярского рода Нарышкиных, чья усадьба располагалась неподалёку. Царские родственники дарили обители большие средства, на которые возводились новые постройки в стиле «нарышкинского барокко». Обитель позже стала родовой усыпальницей рода Нарышкиных. Частым гостем в храмах Высоко-Петровского монастыря был и маленький Пётр Алексеевич, будущий российский император: на молитву он приходил вместе со своей матерью Натальей Кирилловной.

Особенно активно монастырь стал застраиваться после победы Петра в борьбе за власть с сестрой – царевной Софьей. Именно в конце XVII века Высоко-Петровская обитель обрела тот вид, который сохранился до наших дней. В ансамбле выделяется церковь в честь Сергия Радонежского, возведённая по указу Петра: таким образом он отдал дань уважения Троице-Сергиеву монастырю, который несколько раз укрывал его в неспокойные времена.

Покровительство Нарышкиных, а затем и царя Петра оказало большое влияние на обогащение обители. Царская семья жаловала монастырю земли в различных уездах, которые приносили стабильный доход и позволяли клирикам жить безбедно. Лишь во время секуляризации церковных земель в эпоху правления Екатерины II экономическое состояние монастыря ухудшилось.

Французы, большевики и возрождение

Серьёзная беда стряслась с монастырём во время Отечественной войны 1812 года. После оставления Москвы русскими войсками на территории обители расположились французские кавалеристы, которые подвергли её разорению. Боголюбская церковь монастыря стала штаб-квартирой для французского военного губернатора города маршала Эдуара Мортье. Здесь он выносил смертные приговоры в отношении жителей Москвы, а их исполнение проводилось у самых стен обители.

Окончание войны стало началом нового возрождения монастыря. XIX век – время духовного подъёма для Высоко-Петровского монастыря. Здесь было расположено училище, обитель имела в своём распоряжении богатую библиотеку церковной литературы, а в 1863 году здесь открылось «Общество любителей духовного просвещения».

После Октябрьской революции монастырь был официально закрыт, однако монашеская жизнь продолжалась. Церковники ушли в подполье, несмотря на запреты властей. «Петровская община» и духовная академия при монастыре существовали вплоть до 1935 года, пока не были окончательно разгромлены НКВД. Многие были арестованы и расстреляны. Впоследствии РПЦ причислила погибших к лику мучеников.

Долгое время монастырь был в сильном запустении. Лишь после войны московские власти принялись за спасение памятника архитектуры. Обитель была передана в ведение министерства культуры. Начались реставрационные работы. Вместе с этим в зданиях монастыря обосновались ансамбль «Берёзка» и один из филиалов Государственного литературного музея. Лишь в 1994 году обитель вернулась под крыло Русской православной церкви.

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